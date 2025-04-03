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CHP olağanüstü kurultay için toplanıyor: Çarşaf-blok liste tartışması yaşanıyor
CHP olağanüstü kurultay için toplanıyor: Çarşaf-blok liste tartışması yaşanıyor
Sputnik Türkiye
CHP’de olağanüstü kurultay hafta sonu toplanacak. CHP tüzüğüne göre kurultayda çarşaf liste ile seçim yapılması gerekiyor. Genel merkez ise kurultayda fire... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T12:06+0300
2025-04-03T12:06+0300
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deniz baykal
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shp
kurultay
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel şaibeli kurultay iddiaları üzerine olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Olağanüstü kurultay bu hafta sonu toplanacak. CHP’nin olağanüstü kurultayında genel başkan, parti meclisi ve disiplin kurulu seçimleri gerçekleşecek.CHP tüzüğüne göre seçimlerde kural, çarşaf liste yöntemi. Blok liste ile seçime gidilebilmesi için kurultay delegelerinin yüzde 10’unun imzası ile blok liste ile seçime girme önerisi verilebiliyor. Bu delegelerin çoğunluğu tarafından kabul edilirse kurultayda seçim işlemi blok liste ile gerçekleşiyor.Yönetim blok önermeye hazırlanıyorGenel merkez yönetimi tek günlük kurultayı blok liste yöntemi yaparak kısa sürede ve istediği şekilde sonuçlandırmak istiyor. Blok liste yönteminde genel merkez tarafından belirlenecek isimlerin parti meclisini oluşturması düşünülüyor. Böylelikle parti yönetimine muhalif olan isimlerin listelerde yer alması zorlaşıyor.Muhalifler çarşaf liste istiyorCHP'de parti içi muhalefet ise kuralın uygulanarak çarşaf liste uygulamasından vazgeçilmemesini istiyor. Muhalefet çarşaf liste ile kendi içindeki isimleri yeni yönetimin içerisine sokmayı hedefliyor. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre İstanbul, Ankara delegeleri başta olmak üzere birçok delegenin de çarşaf liste kuralından vazgeçilmesini istemiyor.CHP tarihinde blok-çarşaf tartışması hep yaşandıBlok liste ile PM seçimi en son Deniz Baykal’ın liderliği döneminde yaşanmıştı. CHP’nin tarihi boyunca çarşaf-blok liste tartışması hep yapıldı. 18 Ekim 1968’de toplanan 19’uncu kurultayda, blok liste veya çarşaf listenin hangisinin kullanılacağı kurultay kararına bırakıldı. 1980’e kadar kurultaylar hep blok liste kararı verdi. 1980 sonrasında SODEP’le çarşaf listeye dönüldü, SHP ve CHP’de 1999 yılına kadar çarşaf liste uygulandı. 2003 yılında CHP kurultayında blok liste geri geldi. Delegelerin yüzde 10’unun imzasıyla verilen önerge, en az yarıdan fazla olumlu oyla kabul edilirse, çarşaf listenin uygulanabileceği kuralı tüzüğe konuldu. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ise çarşaf liste uygulanması kural haline getirildi.Çarşaf-blok liste farkı ne?Çarşaf ve blok liste ifadeleri, parti yönetimi üyeliklerinin seçiminde delegelerin oyladığı listeleri tanımlamak için kullanılıyor. Parti yönetimi, seçiminin “çarşaf listeyle” yapılmasını kararlaştırırsa, delegelerin oylarıyla hem muhalefetin hem yönetimin hazırladığı listelerde yer alan isimlerden karışık olarak tercih yapıyor. En çok oyu alanlar yönetime giriyor. Blok listede ise listeyi hazırlayanlar tarafından belirlenen isimler listede yer alıyor. delegeler bir listeyi tercih ediyor. Delegelerin tercih ettiği listedeki tüm isimler yönetimde yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/chp-genel-baskani-ozel-imza-kampanyasi-baslatti-1094990436.html
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CHP olağanüstü kurultay için toplanıyor: Çarşaf-blok liste tartışması yaşanıyor

12:06 03.04.2025
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CHP Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
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Özel
CHP’de olağanüstü kurultay hafta sonu toplanacak. CHP tüzüğüne göre kurultayda çarşaf liste ile seçim yapılması gerekiyor. Genel merkez ise kurultayda fire vermemek için blok liste teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Delegeler ise çarşaf liste istiyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel şaibeli kurultay iddiaları üzerine olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Olağanüstü kurultay bu hafta sonu toplanacak. CHP’nin olağanüstü kurultayında genel başkan, parti meclisi ve disiplin kurulu seçimleri gerçekleşecek.
CHP tüzüğüne göre seçimlerde kural, çarşaf liste yöntemi. Blok liste ile seçime gidilebilmesi için kurultay delegelerinin yüzde 10’unun imzası ile blok liste ile seçime girme önerisi verilebiliyor. Bu delegelerin çoğunluğu tarafından kabul edilirse kurultayda seçim işlemi blok liste ile gerçekleşiyor.

Yönetim blok önermeye hazırlanıyor

Genel merkez yönetimi tek günlük kurultayı blok liste yöntemi yaparak kısa sürede ve istediği şekilde sonuçlandırmak istiyor.

Blok liste yönteminde genel merkez tarafından belirlenecek isimlerin parti meclisini oluşturması düşünülüyor. Böylelikle parti yönetimine muhalif olan isimlerin listelerde yer alması zorlaşıyor.

Muhalifler çarşaf liste istiyor

CHP'de parti içi muhalefet ise kuralın uygulanarak çarşaf liste uygulamasından vazgeçilmemesini istiyor. Muhalefet çarşaf liste ile kendi içindeki isimleri yeni yönetimin içerisine sokmayı hedefliyor. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre İstanbul, Ankara delegeleri başta olmak üzere birçok delegenin de çarşaf liste kuralından vazgeçilmesini istemiyor.

CHP tarihinde blok-çarşaf tartışması hep yaşandı

Blok liste ile PM seçimi en son Deniz Baykal’ın liderliği döneminde yaşanmıştı. CHP’nin tarihi boyunca çarşaf-blok liste tartışması hep yapıldı.
18 Ekim 1968’de toplanan 19’uncu kurultayda, blok liste veya çarşaf listenin hangisinin kullanılacağı kurultay kararına bırakıldı. 1980’e kadar kurultaylar hep blok liste kararı verdi. 1980 sonrasında SODEP’le çarşaf listeye dönüldü, SHP ve CHP’de 1999 yılına kadar çarşaf liste uygulandı. 2003 yılında CHP kurultayında blok liste geri geldi. Delegelerin yüzde 10’unun imzasıyla verilen önerge, en az yarıdan fazla olumlu oyla kabul edilirse, çarşaf listenin uygulanabileceği kuralı tüzüğe konuldu. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ise çarşaf liste uygulanması kural haline getirildi.

Çarşaf-blok liste farkı ne?

Çarşaf ve blok liste ifadeleri, parti yönetimi üyeliklerinin seçiminde delegelerin oyladığı listeleri tanımlamak için kullanılıyor. Parti yönetimi, seçiminin “çarşaf listeyle” yapılmasını kararlaştırırsa, delegelerin oylarıyla hem muhalefetin hem yönetimin hazırladığı listelerde yer alan isimlerden karışık olarak tercih yapıyor. En çok oyu alanlar yönetime giriyor.
Blok listede ise listeyi hazırlayanlar tarafından belirlenen isimler listede yer alıyor. delegeler bir listeyi tercih ediyor. Delegelerin tercih ettiği listedeki tüm isimler yönetimde yer alıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2025
POLİTİKA
CHP Genel Başkanı Özel, imza kampanyası başlattı
30 Mart, 10:27
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