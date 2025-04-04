https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/chp-genel-baskani-ozel-tartismalara-son-noktayi-koydu-kilicdaroglunu-aradi-1095140794.html
CHP Genel Başkanı Özel tartışmalara son noktayı koydu: Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP Genel Başkanı Özel tartışmalara son noktayı koydu: Kılıçdaroğlu'nu aradı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar günü yapılacak olağanüstü kurultay için Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak davet etti. 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T15:38+0300
2025-04-04T15:38+0300
2025-04-04T15:38+0300
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kemal kılıçdaroğlu
özgür özel
altan öymen
chp
kurultay
olağanüstü kurultay
hikmet çetin
murat karayalçın
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Pazar günü olağanüstü kurultay'a gidecek olan CHP'de, Genel Başkan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak kurultaya davet etti. Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada kurultay'da aday olmayacağını açıklarken 'davetiye gelirse giderim' açıklaması yapmıştı. CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in kendisinden önce görev yapan Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak kurultaya davet ettiği belirtildi. Aday olup olmayacağı konuşuluyorduOlağanüstü kurultayda Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu dün yaptığı 'Ben aday değilim' açıklamayla tartışmalara son noktayı koymuştu. Kılıçdaroğlu 'kurultaya gidecek misiniz?' sorusunu da, "Eğer davetiye geldiyse giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim" diyerek yanıtlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/kemal-kilicdaroglu-kurultayda-aday-misiniz-sorusuna-yanitladi-1095103084.html
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kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, altan öymen, chp, kurultay, olağanüstü kurultay, hikmet çetin, murat karayalçın
kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, altan öymen, chp, kurultay, olağanüstü kurultay, hikmet çetin, murat karayalçın
CHP Genel Başkanı Özel tartışmalara son noktayı koydu: Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar günü yapılacak olağanüstü kurultay için Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak davet etti.
Pazar günü olağanüstü kurultay'a gidecek olan CHP'de, Genel Başkan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak kurultaya davet etti. Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada kurultay'da aday olmayacağını açıklarken 'davetiye gelirse giderim' açıklaması yapmıştı.
CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in kendisinden önce görev yapan Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak kurultaya davet ettiği belirtildi.
Aday olup olmayacağı konuşuluyordu
Olağanüstü kurultayda Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu dün yaptığı 'Ben aday değilim' açıklamayla tartışmalara son noktayı koymuştu.
Kılıçdaroğlu 'kurultaya gidecek misiniz?' sorusunu da, "Eğer davetiye geldiyse giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim" diyerek yanıtlamıştı.