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CHP Genel Başkanı Özel tartışmalara son noktayı koydu: Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP Genel Başkanı Özel tartışmalara son noktayı koydu: Kılıçdaroğlu'nu aradı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar günü yapılacak olağanüstü kurultay için Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak davet etti. 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T15:38+0300
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özgür özel
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olağanüstü kurultay
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Pazar günü olağanüstü kurultay'a gidecek olan CHP'de, Genel Başkan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak kurultaya davet etti. Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada kurultay'da aday olmayacağını açıklarken 'davetiye gelirse giderim' açıklaması yapmıştı. CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in kendisinden önce görev yapan Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak kurultaya davet ettiği belirtildi. Aday olup olmayacağı konuşuluyorduOlağanüstü kurultayda Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu dün yaptığı 'Ben aday değilim' açıklamayla tartışmalara son noktayı koymuştu. Kılıçdaroğlu 'kurultaya gidecek misiniz?' sorusunu da, "Eğer davetiye geldiyse giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim" diyerek yanıtlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/kemal-kilicdaroglu-kurultayda-aday-misiniz-sorusuna-yanitladi-1095103084.html
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kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, altan öymen, chp, kurultay, olağanüstü kurultay, hikmet çetin, murat karayalçın
kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, altan öymen, chp, kurultay, olağanüstü kurultay, hikmet çetin, murat karayalçın

CHP Genel Başkanı Özel tartışmalara son noktayı koydu: Kılıçdaroğlu'nu aradı

15:38 04.04.2025
© CHP/DOGUSAN OZERCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© CHP/DOGUSAN OZER
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar günü yapılacak olağanüstü kurultay için Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak davet etti.
Pazar günü olağanüstü kurultay'a gidecek olan CHP'de, Genel Başkan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak kurultaya davet etti. Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada kurultay'da aday olmayacağını açıklarken 'davetiye gelirse giderim' açıklaması yapmıştı.
CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in kendisinden önce görev yapan Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak kurultaya davet ettiği belirtildi.

Aday olup olmayacağı konuşuluyordu

Olağanüstü kurultayda Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu dün yaptığı 'Ben aday değilim' açıklamayla tartışmalara son noktayı koymuştu.
Kılıçdaroğlu 'kurultaya gidecek misiniz?' sorusunu da, "Eğer davetiye geldiyse giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim" diyerek yanıtlamıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
TÜRKİYE
Kemal Kılıçdaroğlu 'kurultayda aday mısınız' sorusunu yanıtladı
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