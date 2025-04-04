https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/chp-genel-baskani-ozel-tartismalara-son-noktayi-koydu-kilicdaroglunu-aradi-1095140794.html

CHP Genel Başkanı Özel tartışmalara son noktayı koydu: Kılıçdaroğlu'nu aradı

CHP Genel Başkanı Özel tartışmalara son noktayı koydu: Kılıçdaroğlu'nu aradı

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar günü yapılacak olağanüstü kurultay için Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak davet etti. 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T15:38+0300

2025-04-04T15:38+0300

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türki̇ye

kemal kılıçdaroğlu

özgür özel

altan öymen

chp

kurultay

olağanüstü kurultay

hikmet çetin

murat karayalçın

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Pazar günü olağanüstü kurultay'a gidecek olan CHP'de, Genel Başkan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak kurultaya davet etti. Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada kurultay'da aday olmayacağını açıklarken 'davetiye gelirse giderim' açıklaması yapmıştı. CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in kendisinden önce görev yapan Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak kurultaya davet ettiği belirtildi. Aday olup olmayacağı konuşuluyorduOlağanüstü kurultayda Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu dün yaptığı 'Ben aday değilim' açıklamayla tartışmalara son noktayı koymuştu. Kılıçdaroğlu 'kurultaya gidecek misiniz?' sorusunu da, "Eğer davetiye geldiyse giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim" diyerek yanıtlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/kemal-kilicdaroglu-kurultayda-aday-misiniz-sorusuna-yanitladi-1095103084.html

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kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, altan öymen, chp, kurultay, olağanüstü kurultay, hikmet çetin, murat karayalçın