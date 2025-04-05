https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/eski-milletvekili-ve-oyuncu-berhan-simsek-de-chp-genel-baskanligi-icin-adayligini-acikladi-1095166596.html

Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek de CHP genel başkanlığı için adaylığını açıkladı

Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek de CHP genel başkanlığı için adaylığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Yarın gerçekleşecek CHP Olağanüstü Kurultayı öncesinde eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek de adaylığını açıkladı. 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T17:41+0300

2025-04-05T17:41+0300

2025-04-05T17:41+0300

türki̇ye

cumhuriyet halk partisi (chp)

berhan şimşek

özgür özel

chp

olağanüstü kurultay

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Eski CHP milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, yarın yapılacak olan CHP Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan adayı olacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dışında dün de CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylığını açıklamıştı. Berhan Şimşek kimdir?Oyuncu ve eski CHP milletvekili olan Berhan Şimşek, 1958 Bayburt doğumlu. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İşletme bölümünü bitiren ve 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans yapan Şimşek, Hoşçakal Yarın, Uzlaşma, İpekçe, Işıklar Sönmesin gibi filmlerde oynadı. Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği “En İyi oyuncu”, 1994 Ankara Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerinin de sahibidir.1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilmiş olan Berhan Şimşek, dokuz dönem Parti Meclisi üyeliği ve MYK üyeliği yaptı. TBMM 22. dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekilliği yaptı. Bu dönemde; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Türkiye-Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aktif siyasette son olarak, 14 Haziran 2010-8 Ocak 2011 tarihleri arasında CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/chpde-olaganustu-kurultayda-ozele-rakip-cikti-umit-uysal-adayligini-acikladi-1095146295.html

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