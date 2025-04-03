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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
05:00
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HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
06:00
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Robbie Williams, Guns N' Roses, Megadeth, Dream Theater: Dünyaca ünlü isimler Türkiye'de konser verecek
Robbie Williams, Guns N' Roses, Megadeth, Dream Theater: Dünyaca ünlü isimler Türkiye'de konser verecek
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2025'te Türkiye'de özellikle rock müzik gruplarının programı yoğun. Guns N' Roses, Megadeth, Dream Theater gibi gruplar İstanbul'da sevenleriyle buluşacak... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T11:40+0300
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2024 yılı boyunca dünyaca ünlü şarkıcı ve müzik gruplarına ev sahipliği yapan Türkiye, 2025 yılında da yıldız isimleri ağırlayacak.2025 yılı Türkiye konserleri sene başından bu yana sürüyor. Yaz aylarında ise özellikle İstanbul'da çok sayıda yıldız isim yer alacak.Robbie Williams Türkiye'de konser verecekAngel, Feel ve Let Me Entertain You'nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan İngiliz şarkıcı Robbie Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de Festival Park Yenikapı'da konser verecek.Bodrum'da konser vermiştiTüm zamanların en popüler gruplarından biri olarak gösterilen "TakeThat"den ayrılarak solo kariyerine devam eden ve Türkiye'de de çok sevilen Williams, 2023 yılında Bodrum'da sahne almıştı.Muse'un Türkiye konseri iptal edildiDünyaca ünlü müzik grubu Muse, 2025 İstanbul konserini iptal ettiklerini duyurarak 2026'da başka bir şirketle İstanbul'da konser düzenleyecekleri açıkladı.Muse grubunun resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirme ve hayranlarımızdan gelen geri bildirimleri dinledikten sonra, endişelerine tamamen saygı duyarak, İstanbul'daki gösterimiz DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olabilmemiz için 2026 yılına ertelenmiştir" cümlesi yer aldı.Türkiye 2025 konserleri12 Nisan 2025 Hooverphonic İstanbul Konseri13 Nisan 2025 Hooverphonic Ankara Konseri14 Nisan 2025 Hooverphonic İzmir Konseri14 Nisan 2025 Marduk İstanbul Konseri15 Nisan 2025 Marduk Ankara Konseri2 Haziran 2025 Guns N' Roses İstanbul Konseri6 Temmuz 2025 Opeth İstanbul Konseri6 Temmuz 2025 Katatonia İstanbul Konseri22 Temmuz 2025 Gojira İstanbul Konseri27 Temmuz 2025 Dream Theater İstanbul Konseri20-21 Eylül 2025 Bosphorus Open Air Metal Fest22 Eylül Megadeth İstanbul26 Eylül 2025 Blind Guardian Ankara konseri27 Eylül 2025 Blind Guardian İstanbul Konseri6 Aralık 2025 Till Lindemann İstanbul Konseri
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hooverphonic i̇stanbul konseri, marduk i̇stanbul konseri, 2 haziran 2025 guns n' roses i̇stanbul konseri, 6 temmuz 2025 opeth i̇stanbul konseri, 6 temmuz 2025 katatonia i̇stanbul konseri, 22 temmuz 2025 gojira i̇stanbul konseri, 27 temmuz 2025 dream theater i̇stanbul konseri, till lindemann i̇stanbul konseri, istanbul konserler, ankara konserler, türkiye konserler, muse konseri türkiye, muse konseri istanbul, muse boykot, muse türkiye'ye gelecek mi, muse konseri neden iptal edildi

Robbie Williams, Guns N' Roses, Megadeth, Dream Theater: Dünyaca ünlü isimler Türkiye'de konser verecek

11:40 03.04.2025 (güncellendi: 11:41 03.04.2025)
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW010737İngiliz şarkıcı Robbie Williams Türkiye'de ilk kez konser verdi
İngiliz şarkıcı Robbie Williams Türkiye'de ilk kez konser verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW010737
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2025'te Türkiye'de özellikle rock müzik gruplarının programı yoğun. Guns N' Roses, Megadeth, Dream Theater gibi gruplar İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. Türkiye'de 2. kez sahne alacak olan Robbie Williams ekimde Yenikapı'da olacak. Nisan ayında İstanbul'da konser verecek olan Muse ise etkinliği 2026 yılına ertelediğini açıkladı.
2024 yılı boyunca dünyaca ünlü şarkıcı ve müzik gruplarına ev sahipliği yapan Türkiye, 2025 yılında da yıldız isimleri ağırlayacak.
2025 yılı Türkiye konserleri sene başından bu yana sürüyor. Yaz aylarında ise özellikle İstanbul'da çok sayıda yıldız isim yer alacak.

Robbie Williams Türkiye'de konser verecek

Angel, Feel ve Let Me Entertain You'nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan İngiliz şarkıcı Robbie Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de Festival Park Yenikapı'da konser verecek.

Bodrum'da konser vermişti

Tüm zamanların en popüler gruplarından biri olarak gösterilen "TakeThat"den ayrılarak solo kariyerine devam eden ve Türkiye'de de çok sevilen Williams, 2023 yılında Bodrum'da sahne almıştı.

Muse'un Türkiye konseri iptal edildi

Dünyaca ünlü müzik grubu Muse, 2025 İstanbul konserini iptal ettiklerini duyurarak 2026'da başka bir şirketle İstanbul'da konser düzenleyecekleri açıkladı.
Muse grubunun resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirme ve hayranlarımızdan gelen geri bildirimleri dinledikten sonra, endişelerine tamamen saygı duyarak, İstanbul'daki gösterimiz DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olabilmemiz için 2026 yılına ertelenmiştir" cümlesi yer aldı.

Türkiye 2025 konserleri

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13 Nisan 2025 Hooverphonic Ankara Konseri
14 Nisan 2025 Hooverphonic İzmir Konseri
14 Nisan 2025 Marduk İstanbul Konseri
15 Nisan 2025 Marduk Ankara Konseri
2 Haziran 2025 Guns N' Roses İstanbul Konseri
6 Temmuz 2025 Opeth İstanbul Konseri
6 Temmuz 2025 Katatonia İstanbul Konseri
22 Temmuz 2025 Gojira İstanbul Konseri
27 Temmuz 2025 Dream Theater İstanbul Konseri
20-21 Eylül 2025 Bosphorus Open Air Metal Fest
22 Eylül Megadeth İstanbul
26 Eylül 2025 Blind Guardian Ankara konseri
27 Eylül 2025 Blind Guardian İstanbul Konseri
6 Aralık 2025 Till Lindemann İstanbul Konseri
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