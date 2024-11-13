https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/rammsteinin-solisti-till-lindemann-istanbulda-konser-verecek-1090332343.html

Rammstein'ın solisti Till Lindemann İstanbul'da konser verecek

Rammstein'ın solisti Till Lindemann İstanbul'da konser verecek

Sputnik Türkiye

Rammstein grubunun solisti Till Lindemann 6 Aralık 2025'te İstanbul'da konser verecek. 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

rammstein

rock

till lindemann

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istanbul

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Rammstein grubunun solisti Till Lindemann İstanbul'da konser verecek. 2025 aralık ayında yapılması planlanan konserin biletleri ise henüz satışta değil.Till Lindemann İstanbul konseri ne zaman?Till Lindemann solo projesi kapsamında çıkacağı Avrupa turnesinde 6 Aralık 2025'te İstanbul'da konser verecek.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki konser 17 ülkeyi kapsayan Avrupa Turnesi kapsamında gerçekleşecek. Lindemann yılın geneline yayılacak turnesi kapsamında toplam 25 kentte konser verecek.Rammstein solisti Till Lindemann en son ne zaman Türkiye'de konser verdi?Till Lindemann, İstanbul'da 2010'da gerçekleşen Rammstein konserinden 15 yıl sonra yeniden konser verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/massive-attack-istanbulda-konser-verdi-1086157553.html

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