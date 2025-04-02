https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/muse-grubu-istanbul-konserini-2026-yilina-erteledi-1095075085.html

Muse grubu, İstanbul konserini 2026 yılına erteledi

Muse grubu, İstanbul konserini 2026 yılına erteledi

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü müzik grubu Muse, 2025 İstanbul konserini iptal ettiklerini duyurarak 2026'da başka bir şirketle İstanbul'da konser düzenleyecekleri açıkladı. 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T18:12+0300

2025-04-02T18:12+0300

2025-04-02T18:12+0300

türki̇ye

i̇stanbul

konser

iptal

erteleme

erteleme kararı

boykot

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/02/1095074809_0:88:400:313_1920x0_80_0_0_07c15234984766678a306723618390cd.jpg

Muse grubunun resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirme ve hayranlarımızdan gelen geri bildirimleri dinledikten sonra, endişelerine tamamen saygı duyarak, İstanbul'daki gösterimiz DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olabilmemiz için 2026 yılına ertelenmiştir" cümlesi yer aldı.Yapılan resmi açıklama, "Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bu bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere!" cümlesiyle sonlandırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/aybuke-pusat-karariyla-gundemde-teskilat-dizisinin-konusu-ne-oyunculari-kimler-1095067296.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muse grubu konser iptali, muse grubu konser erteleme, muse konser erteleme