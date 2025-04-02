https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/muse-grubu-istanbul-konserini-2026-yilina-erteledi-1095075085.html
Muse grubu, İstanbul konserini 2026 yılına erteledi
Muse grubu, İstanbul konserini 2026 yılına erteledi
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü müzik grubu Muse, 2025 İstanbul konserini iptal ettiklerini duyurarak 2026'da başka bir şirketle İstanbul'da konser düzenleyecekleri açıkladı. 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T18:12+0300
2025-04-02T18:12+0300
2025-04-02T18:12+0300
türki̇ye
i̇stanbul
konser
iptal
erteleme
erteleme kararı
boykot
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Muse grubunun resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirme ve hayranlarımızdan gelen geri bildirimleri dinledikten sonra, endişelerine tamamen saygı duyarak, İstanbul'daki gösterimiz DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olabilmemiz için 2026 yılına ertelenmiştir" cümlesi yer aldı.Yapılan resmi açıklama, "Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bu bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere!" cümlesiyle sonlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/aybuke-pusat-karariyla-gundemde-teskilat-dizisinin-konusu-ne-oyunculari-kimler-1095067296.html
türki̇ye
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muse grubu konser iptali, muse grubu konser erteleme, muse konser erteleme
muse grubu konser iptali, muse grubu konser erteleme, muse konser erteleme
Muse grubu, İstanbul konserini 2026 yılına erteledi
Dünyaca ünlü müzik grubu Muse, 2025 İstanbul konserini iptal ettiklerini duyurarak 2026'da başka bir şirketle İstanbul'da konser düzenleyecekleri açıkladı.
Muse grubunun resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirme ve hayranlarımızdan gelen geri bildirimleri dinledikten sonra, endişelerine tamamen saygı duyarak, İstanbul'daki gösterimiz DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olabilmemiz için 2026 yılına ertelenmiştir" cümlesi yer aldı.
Yapılan resmi açıklama, "Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bu bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere!" cümlesiyle sonlandırıldı.