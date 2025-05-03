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Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İstanbullu hayranlarıyla buluşacak: Beş yıl sonra geliyor
Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İstanbullu hayranlarıyla buluşacak: Beş yıl sonra geliyor
Sputnik Türkiye
Grammy ve Emmy ödüllü müzisyen Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul’da konser verecek. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
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10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödüllerinin sahibi Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda düzenlenecek konserle hayranlarıyla buluşacak.Beş yıl sonra geliyorTimberlake'in beş yıl aradan sonra Türkiye'de vereceği ilk konserde, sanatçının yeni albümünden parçaların yanı sıra kariyerinin öne çıkan şarkıları da seslendirilecek. Timberlake'in altıncı stüdyo albümü "Everything I Thought It Was", toplam 18 parçadan oluşuyor. Albümde öne çıkan şarkılar arasında "Selfish" ve "No Angels" bulunuyor.Sanatçının kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de "Justified" albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.
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Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İstanbullu hayranlarıyla buluşacak: Beş yıl sonra geliyor

12:23 03.05.2025
© AFP 2023 / MICHAEL TRANJustin Timberlake
Justin Timberlake - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
© AFP 2023 / MICHAEL TRAN
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Grammy ve Emmy ödüllü müzisyen Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul’da konser verecek.
10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödüllerinin sahibi Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda düzenlenecek konserle hayranlarıyla buluşacak.

Beş yıl sonra geliyor

Timberlake'in beş yıl aradan sonra Türkiye'de vereceği ilk konserde, sanatçının yeni albümünden parçaların yanı sıra kariyerinin öne çıkan şarkıları da seslendirilecek. Timberlake'in altıncı stüdyo albümü "Everything I Thought It Was", toplam 18 parçadan oluşuyor. Albümde öne çıkan şarkılar arasında "Selfish" ve "No Angels" bulunuyor.
Sanatçının kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de "Justified" albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.
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