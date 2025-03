https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/cumhurbaskani-erdogan-mazlum-ve-magdurlara-el-uzatacagiz-1094821484.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir eşkıyaları 123 polisimizi yaraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Nevruz'un resmi bayram olmasını istedi, muhalefeti... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından halka sesleniş konuşması yaptı.Gündem hakkında konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Rabbim bizleri huzur içinde Ramazan Bayramı'na da eriştirsin. Gönül coğrafyamızın farklı köşelerindeki zulümlerin, ölümlerin bir an önce sona ermesini temenni ediyorum. Külliyemizde bugün eğitim öğretim ordumuzun neferlerini ağırlayacak ve yarın da kredi yurtlar kurumlarımızdaki öğrencilerimizle birlikte olacağız. Son güne kadar Ramazan'ı manasına uygun şekilde idrak etmeye çalışacağız'' dedi. 'Avrupa'nın ülkemize olan ihtiyacı açıkça ikrar edilmeye başlandı'Avrupa ilişkileri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dış politika bağlamında Polonya Başbakanı'nın ülkemizi ziyareti anlamlıydı. Kendisi ile Avrupa ülkeleri ile yoğunlaşan diyaloğumuzu da istişare ettik. Sadece güvenlik boyutu ile değil birçok alanda Avrupa'nın ülkemize olan ihtiyacı açıkça ikrar edilmeye başlandı. Küresel ölçekteki ani değişimler daha fazla kurumsal iş birliğine ihtiyacımız olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye karşılıklı saygı çerçevesinde Avrupa ülkeleri ile iş birliğini artırmaya açıktır. Türkiye'nin stratejik yaklaşımının Avrupalı mevkidaşlarımın politikalarına yön vereceğine inanıyorum. Rusya-Ukrayna krizinde ilk günden beri Türkiye olarak doğru konumlandık. Muhalefet başta olmak üzere kimsenin dolduruşuna gelmedik. 4. yılına giren bu savaşın daha fazla yıkım olmadan sona ermesini arzu ediyoruz. Bölgemizin bir an önce istikrarsızlıktan çıkması için tüm diplomatik imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız'' açıklamasında bulundu.'100 milyar dolarlık ticaret hacmi'ABD ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Trump ile samimi geçen görüşmede 100 milyar dolarlık ticaret hacmini, engelleri ve birçok meseleyi ele aldık. Sayın Trump'ın ikinci döneminde Türk Amerikan ilişkilerinin farklı ivme yakalaması mümkündür. İki ülkemizin iş birliğini etkilemeye çalışan lobilere rağmen bunu başaracağımıza inanıyorum'' dedi.'Bazı görüntüleri biz de tasvip etmiyoruz'Çanakkale Zaferi ve Nevruz hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar'Sokak olayları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bakıyorsunuz polisimizin ücretini ödeyerek pamuk şekeri çocuklara verilmesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiri meselesi yapılıyor. Sokak teröristlerine kucak açanlar polisin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyor. Daha düne kadar şehir şehir oy dilenenler utanmadan pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar. Polise asit atılması ile balta ile saldırılması ile bir sorunları yok. Milletin malının mülkünün yağmalanması ile bir sıkıntıları yok. Tarihi camilerimizin avlusunun meyhaneye çevrilmesi ile meseleleri yok. Ama pamuk şeker dağıtılması rahatsız ediyor'' dedi.Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bu tutarsızlığın, büyük çelişkinin milletimiz ve özellikle Kürt kardeşlerimizce not edildiği kanaatindeyim. Bu faşizan dil millet karşısında her zaman kaybetmiştir, bundan sonra da kaybetmeye mahkumdur. Terörsüz Türkiye hedefine yaklaştıkça bu tür hezeyanlara anlaşılan daha çok şahit olacağız. Biz milletimizin kırk yıldır kanını, kaynaklarını emen terör musibetinden kurtarmakta kararlıyız. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi, Çerkezi, Lazıyla 85 milyonun emanetini taşıyoruz. Biz dünyanın en büyük en güçlü, yıldızı en çok parlayan ülkelerinden birini, Türkiye'yi yönetiyoruz. Kutuplaşma yerine kucaklaşmayı, kavga yerine dayanışmayı, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini savunmak bize düşendir. Muhabbetin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltmekten geri durmayacağız. Nifak ve nefret saçanlara aldırmadan bolluk ve bereketiyle baharın gelişini simgeleyen Nevruz'u birbirimize yeni bir umutla sarılma vesilesi haline dönüştürmeye gelecekte de devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.'Tek sorumlusu ana muhalefet lideri ve şürekası'Sokak olaylarının Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

