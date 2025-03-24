https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1094817841.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'de başladı. 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T15:49+0300

2025-03-24T15:49+0300

2025-03-24T15:50+0300

poli̇ti̇ka

cumhurbaşkanlığı külliyesi

kabine

kabine toplantısı

kabine

cumhurbaşkanlığı kabinesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/18/1094817358_0:168:3213:1975_1920x0_80_0_0_72f2baac0609f4b1bae4b20a859fc4c0.jpg

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/kabine-toplantisi-bugun-bestepede-gundemde-neler-olacak-1094805039.html

cumhurbaşkanlığı külliyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanlığı külliyesi, kabine, kabine toplantısı, kabine, cumhurbaşkanlığı kabinesi