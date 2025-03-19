https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/bilim-insanlari-duyurdu-dunyada-her-5-kisiden-1i-iklim-degisikligi-etkilerini-hissediyor-1094668365.html
Bilim insanları duyurdu: Dünyada her 5 kişiden 1'i iklim değişikliği etkilerini hissediyor
Bilim insanları duyurdu: Dünyada her 5 kişiden 1'i iklim değişikliği etkilerini hissediyor
Sputnik Türkiye
Bağımsız bilim kuruluşu Climate Central'ın raporuna göre, dünyada her 5 kişiden 1'i insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini güçlü şekilde hissetti... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T21:46+0300
2025-03-19T21:46+0300
2025-03-19T21:47+0300
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Dünya genelinde her 5 kişiden 1'i iklim değişikliğinin etkilerini güçlü şekilde hissediyor.Bağımsız bilim kuruluşu Climate Central, Aralık 2024 - Şubat 2025 dönemine ilişkin iklim değişikliğinin etkilerini ele alan kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, insan faaliyetlerinden kaynaklanan kömür, benzin ve metan gazı salınımının küresel sıcaklıklar üzerindeki etkileri detaylı şekilde incelendi. 220 ülke ve 940 şehirde yapılan araştırmada, dünya genelinde her 5 kişiden 1'inin 'sıra dışı sıcaklıkları' deneyimlediği ve bu durumun insan kaynaklı iklim değişikliğinin doğrudan hissedildiğini gösterdiği belirtildi. Rapora göre, bu dönemde 394 milyon kişi 'riskli derecede' sıcak hava koşulları ile karşı karşıya kaldı ve bu kişilerin yüzde 74’ü Afrika kıtasında yaşıyor. Ayrıca, 28 Şubat 2025 itibarıyla dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 37’sine denk gelen 3 milyar insanın aşırı sıcak hava dalgalarından etkilendiği ifade edildi. Climate Central, küresel sıcaklık artışlarının önlenmesi için karbon salınımının acilen azaltılması gerektiğini vurgulayarak, ülkelerin iklim politikalarını daha etkili hale getirmesi çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/iklim-degisikliginin-abdde-orman-yangini-riskini-artirmasi-bekleniyor-1092611366.html
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bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, sıcaklık, yüksek sıcaklık, rekor sıcaklık, sıcaklık endeksi, hissedilen sıcaklık, iklim, iklim değişikliği, i̇klim kriziyle mücadele, i̇klim değişikliği, küresel iklim
Bilim insanları duyurdu: Dünyada her 5 kişiden 1'i iklim değişikliği etkilerini hissediyor
21:46 19.03.2025 (güncellendi: 21:47 19.03.2025)
Bağımsız bilim kuruluşu Climate Central'ın raporuna göre, dünyada her 5 kişiden 1'i insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini güçlü şekilde hissetti. Aralık 2024-Şubat 2025 döneminde yapılan araştırmada, kömür, benzin ve metan gazı salınımının hava sıcaklıklarına etkisi incelendi ve 394 milyon kişinin sıcak havayla yüzleştiği belirlendi.
Dünya genelinde her 5 kişiden 1'i iklim değişikliğinin etkilerini güçlü şekilde hissediyor.
Bağımsız bilim kuruluşu Climate Central, Aralık 2024 - Şubat 2025 dönemine ilişkin iklim değişikliğinin etkilerini ele alan kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, insan faaliyetlerinden kaynaklanan kömür, benzin ve metan gazı salınımının küresel sıcaklıklar üzerindeki etkileri detaylı şekilde incelendi.
220 ülke ve 940 şehirde yapılan araştırmada, dünya genelinde her 5 kişiden 1'inin 'sıra dışı sıcaklıkları' deneyimlediği ve bu durumun insan kaynaklı iklim değişikliğinin doğrudan hissedildiğini gösterdiği belirtildi. Rapora göre, bu dönemde 394 milyon kişi 'riskli derecede' sıcak hava koşulları ile karşı karşıya kaldı ve bu kişilerin yüzde 74’ü Afrika kıtasında yaşıyor.
Ayrıca, 28 Şubat 2025 itibarıyla dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 37’sine denk gelen 3 milyar insanın aşırı sıcak hava dalgalarından etkilendiği ifade edildi. Climate Central, küresel sıcaklık artışlarının önlenmesi için karbon salınımının acilen azaltılması gerektiğini vurgulayarak, ülkelerin iklim politikalarını daha etkili hale getirmesi çağrısında bulundu.