https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/bilim-insanlari-duyurdu-dunyada-her-5-kisiden-1i-iklim-degisikligi-etkilerini-hissediyor-1094668365.html

Bilim insanları duyurdu: Dünyada her 5 kişiden 1'i iklim değişikliği etkilerini hissediyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyada her 5 kişiden 1'i iklim değişikliği etkilerini hissediyor

Sputnik Türkiye

Bağımsız bilim kuruluşu Climate Central'ın raporuna göre, dünyada her 5 kişiden 1'i insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini güçlü şekilde hissetti... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T21:46+0300

2025-03-19T21:46+0300

2025-03-19T21:47+0300

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Dünya genelinde her 5 kişiden 1'i iklim değişikliğinin etkilerini güçlü şekilde hissediyor.Bağımsız bilim kuruluşu Climate Central, Aralık 2024 - Şubat 2025 dönemine ilişkin iklim değişikliğinin etkilerini ele alan kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, insan faaliyetlerinden kaynaklanan kömür, benzin ve metan gazı salınımının küresel sıcaklıklar üzerindeki etkileri detaylı şekilde incelendi. 220 ülke ve 940 şehirde yapılan araştırmada, dünya genelinde her 5 kişiden 1'inin 'sıra dışı sıcaklıkları' deneyimlediği ve bu durumun insan kaynaklı iklim değişikliğinin doğrudan hissedildiğini gösterdiği belirtildi. Rapora göre, bu dönemde 394 milyon kişi 'riskli derecede' sıcak hava koşulları ile karşı karşıya kaldı ve bu kişilerin yüzde 74’ü Afrika kıtasında yaşıyor. Ayrıca, 28 Şubat 2025 itibarıyla dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 37’sine denk gelen 3 milyar insanın aşırı sıcak hava dalgalarından etkilendiği ifade edildi. Climate Central, küresel sıcaklık artışlarının önlenmesi için karbon salınımının acilen azaltılması gerektiğini vurgulayarak, ülkelerin iklim politikalarını daha etkili hale getirmesi çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/iklim-degisikliginin-abdde-orman-yangini-riskini-artirmasi-bekleniyor-1092611366.html

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