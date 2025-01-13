İklim değişikliğinin ABD'de orman yangını riskini artırması bekleniyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
09:06
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
09:20
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
11:11
2 dk
POLİSİYENİN KRALİÇESİ
Esrarengiz kayboluşunun anahtarı Pera Palas’ta mı?
11:31
8 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
12:11
1 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
12:27
4 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
12:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
13:12
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
13:29
2 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
13:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
14:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi ikinci kez hakim karşısında
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/iklim-degisikliginin-abdde-orman-yangini-riskini-artirmasi-bekleniyor-1092611366.html
İklim değişikliğinin ABD'de orman yangını riskini artırması bekleniyor
İklim değişikliğinin ABD'de orman yangını riskini artırması bekleniyor
Sputnik Türkiye
ABD'de iklim değişikliğine bağlı orman yangınları riskinin önümüzdeki yıllarda artmasının beklendiği belirtildi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T11:05+0300
2025-01-13T11:12+0300
dünya
abd
kaliforniya
los angeles
yangın
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091715159_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_969d261fe426398c4e3ccd8fdc43f9c0.jpg
National Geogfaphic dergisinin yazısında, “İklim değişikliği nedeniyle ABD'nin büyük bölümünün daha sıcak ve kuru hale gelecek olması nedeniyle orman yangını riskinin artması bekleniyor. &lt;...&gt; Daha fazla ev ve yapının risk altında olması muhtemel” ifadesine yer verildi.Bu doğal afetin, muazzam hızı nedeniyle büyük arazileri bir anda yok etme tehdidini taşıdığı belirtilirken yangının insanın koşabildiğinden daha hızlı yayıldığı kaydedildi.Milenyumun başından bu yana, ABD’de orman yangınlarının yol açtığı yıkım miktarının önemli ölçüde arttığı belirtilen yazıda şu ifadeye yer verildi:Los Angeles’ın farklı noktalarında 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlar nedeniyle 12 binden fazla yapı zarar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.Hava tahmini hizmeti veren AccuWeather’in değerlendirmesine göre, Kaliforniya’daki orman yangınlarının toplam hasar ve ekonomik kaybı yaklaşık 150 milyar dolara ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kaliforniyadaki-yanginlarda-can-kaybi-24e-yukseldi-1092604295.html
kaliforniya
los angeles
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091715159_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_1d25735dcbcfefa2a422c23292bbce09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, kaliforniya, los angeles, yangın, orman yangını
abd, kaliforniya, los angeles, yangın, orman yangını

İklim değişikliğinin ABD'de orman yangını riskini artırması bekleniyor

11:05 13.01.2025 (güncellendi: 11:12 13.01.2025)
© AP Photo / Ethan Swope California orman yangını
 California orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Abone ol
ABD'de iklim değişikliğine bağlı orman yangınları riskinin önümüzdeki yıllarda artmasının beklendiği belirtildi.
National Geogfaphic dergisinin yazısında, “İklim değişikliği nedeniyle ABD'nin büyük bölümünün daha sıcak ve kuru hale gelecek olması nedeniyle orman yangını riskinin artması bekleniyor. <...> Daha fazla ev ve yapının risk altında olması muhtemel” ifadesine yer verildi.
Bu doğal afetin, muazzam hızı nedeniyle büyük arazileri bir anda yok etme tehdidini taşıdığı belirtilirken yangının insanın koşabildiğinden daha hızlı yayıldığı kaydedildi.
Milenyumun başından bu yana, ABD’de orman yangınlarının yol açtığı yıkım miktarının önemli ölçüde arttığı belirtilen yazıda şu ifadeye yer verildi:
2000 yılından bu yana ABD'de ortalama 72 bin 400 orman yangını yaklaşık üç milyon hektarlık bir alanı yok etti. Bu rakam 1990'larda yanan alanın iki katı.
Los Angeles’ın farklı noktalarında 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlar nedeniyle 12 binden fazla yapı zarar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.
Hava tahmini hizmeti veren AccuWeather’in değerlendirmesine göre, Kaliforniya’daki orman yangınlarının toplam hasar ve ekonomik kaybı yaklaşık 150 milyar dolara ulaştı.
Los Angeles’ta şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
DÜNYA
Kaliforniya'daki yangınlarda can kaybı 24'e yükseldi
08:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала