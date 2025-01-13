https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/iklim-degisikliginin-abdde-orman-yangini-riskini-artirmasi-bekleniyor-1092611366.html

İklim değişikliğinin ABD'de orman yangını riskini artırması bekleniyor

İklim değişikliğinin ABD'de orman yangını riskini artırması bekleniyor

Sputnik Türkiye

ABD'de iklim değişikliğine bağlı orman yangınları riskinin önümüzdeki yıllarda artmasının beklendiği belirtildi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T11:05+0300

2025-01-13T11:05+0300

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National Geogfaphic dergisinin yazısında, “İklim değişikliği nedeniyle ABD'nin büyük bölümünün daha sıcak ve kuru hale gelecek olması nedeniyle orman yangını riskinin artması bekleniyor. <...> Daha fazla ev ve yapının risk altında olması muhtemel” ifadesine yer verildi.Bu doğal afetin, muazzam hızı nedeniyle büyük arazileri bir anda yok etme tehdidini taşıdığı belirtilirken yangının insanın koşabildiğinden daha hızlı yayıldığı kaydedildi.Milenyumun başından bu yana, ABD’de orman yangınlarının yol açtığı yıkım miktarının önemli ölçüde arttığı belirtilen yazıda şu ifadeye yer verildi:Los Angeles’ın farklı noktalarında 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlar nedeniyle 12 binden fazla yapı zarar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.Hava tahmini hizmeti veren AccuWeather’in değerlendirmesine göre, Kaliforniya’daki orman yangınlarının toplam hasar ve ekonomik kaybı yaklaşık 150 milyar dolara ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kaliforniyadaki-yanginlarda-can-kaybi-24e-yukseldi-1092604295.html

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