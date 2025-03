https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/dna-calismalari-ortaya-koydu-insanlar-ne-zaman-konusmaya-basladi-1094627770.html

DNA çalışmaları ortaya koydu: İnsanlar ne zaman konuşmaya başladı?

DNA çalışmaları ortaya koydu: İnsanlar ne zaman konuşmaya başladı?

Genomik verilerin yeni bir incelemesi neticesinde ulaşılan sonuca göre ilk insanların iletişim için dili 100 bin yıl önce kullanmaya başlamış olabileceğini... 18.03.2025

Araştırmacılar tarafından yapılan DNA çalışması, insanların 'muhtemelen' ne zaman konuşmaya başladığını ortaya koydu.Dünya çapında konuşulduğu tespit edilen yaklaşık 7 bin dil bulunuyor. Diller üzerine ihtisas yapan araştırmacılar söz konusu bu dillerin hepsinin erken insan gruplarının dünyaya yayılmaya başladığı dönemde ortak bir kökene sahip olduğunu dile getirirken milyonlarca yıllık evrim sürecinde kelime dağarcığı ve dilbilgisini bir ifade sisteminde birleştirerek dil için bilişsel yeteneği geliştirdiğini belirtiyorlar.Frontiers in Psychology dergisinde ayrıntıları verilen yeni incelemede, son 18 yılda yayımlanan bir düzineden fazla genetik çalışma incelenerek insanların yaklaşık 135 bin yıl önce ilk gelişmesine işaret ettiği belirtildi. Araştırmada insanlarda konuşma kapasitesinin ilk olarak en az 135.000 yıl önce, insan türünün Afrika'da ilk ortaya çıkışından 100 bin ıldan fazla bir süre sonra ortaya çıktığı öne sürüldü.ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden çalışmanın eş yazarı Shigeru Miyagawa, "Dünya genelinde dallanan her popülasyonda insan dili vardır ve tüm diller birbiriyle ilişkilidir. İlk bölünmenin yaklaşık 135 bin yıl önce gerçekleştiğini kesin olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla insan dili kapasitesi o zamana kadar ya da daha önce mevcut olmalıydı" dedi.Mevcut araştırmada incelenen 15 genom çalışması toplu olarak ilk coğrafi bölünmelerin ne zaman gerçekleşmeye başladığını da ortaya koydu. Araştırmacılar, çalışmalarda açıklanan genetik varyasyonları analiz ederek Homo Sapiens'in hala bölgesel olarak bölünmemiş tek bir grup olduğu zaman noktasını tahmin edebildiler. Verilerin ilk bölünmenin muhtemel zamanı olarak yaklaşık 135 bin yıl öncesine işaret ettiğini söylüyorlar.Çalışmada, “Erken Homo Sapiens'in farklılaşması üzerine tek nükleotid polimorfizmlerine dayanan genom düzeyindeki son çalışmalar, H sapiens içinde orijinal kökten ilk nüfus bölünmesinin yaklaşık 135 bin yıl önce meydana geldiğini göstermektedir” cümlesi not düşüldü.Çalışmaya ilişkin, "Dil kapasitesi daha sonra gelişmiş olsaydı, bazı modern insan popülasyonlarının dilsiz ya da temelde farklı bir iletişim biçimine sahip olmasını beklerdik. İkisi de söz konusu değil" cümlesini kaydededen araştırmacılar. “Dil için 135 bin yıl önceki alt sınıra dayanarak dilin modern insan davranışının yaygın olarak ortaya çıkmasını yaklaşık 100 bin yıl önce tetiklemiş olabileceğini öneriyoruz" dedi.

