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Tarihte bir ilk: Evininde uyuyan kadına 4.5 milyar yıllık meteor çarptı, Hava Kuvvetleri alarma geçti
Tarihte bir ilk: Evininde uyuyan kadına 4.5 milyar yıllık meteor çarptı, Hava Kuvvetleri alarma geçti
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ABD'nin Alabama eyaletinde, Ann Hodges isimli bir kadın, uykusundayken evine düşen bir meteor tarafından yaralandı. 4.5 milyar yıllık bu gök taşı, saatte 200... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T12:16+0300
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Takvimler 30 Kasım 1954’ü gösterirken, ABD’nin Sylacauga kasabasında yaşayan 34 yaşındaki Ann Hodges, evindeki kanepede uyuyordu. Ancak kaderin onun için farklı planları vardı. Gökyüzünde ateş topu gibi ilerleyen bir meteor, atmosferde patlayarak birkaç parçaya ayrıldı ve içlerinden biri tam da Ann’in evine yöneldi.Saat 14.46'da, yaklaşık 3,7 kilogram ağırlığında ve 4,5 milyar yıllık bu gök taşı, evin çatısını delerek içeriye girdi. Önce bir radyoya çarpan meteor, hızını kesmeden Ann’in sol üst bacağına ve eline isabet etti. Büyük bir acıyla uyanan kadın, neye uğradığını şaşırdı. Oda toz duman içindeydi ve her şey bir anda altüst olmuştu.Kasaba halkı şaşırdıOlay anında, çevredeki birçok kişi gökyüzünde kırmızımsı bir ışık ve büyük bir ateş topu gördüğünü bildirdi. Birçoğu bunun bir uçak kazası olduğunu düşünerek yetkililere haber verdi. Ancak gerçek, çok daha sıra dışıydı!Ann Hodges, yaşadığı şoku atlatamadan kendini meraklı gözlerle dolu bir kalabalığın içinde buldu. Kasabalılar, bu uzaydan gelen taşın ne olduğunu anlamaya çalışırken, Ann’in eşi Eugene Hodges işten eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Evin içinde bir meteorun çarpmasının izleri vardı ve eşi Ann, büyük bir morlukla olayın şokunu yaşıyordu.Meteor, ABD Hava Kuvvetleri'ni harekete geçirdiBu olağanüstü olay hızla ülke gündemine oturdu. ABD Hava Kuvvetleri, o dönemde Soğuk Savaş gerilimi ve UFO söylentileri nedeniyle gök taşını incelemek üzere harekete geçti. Yetkililer, Ann ve eşi Eugene’in izni olmadan meteoru yanlarına aldı ve araştırmalara başladı.Hava Kuvvetleri’nin yaptığı incelemeler sonucunda bu gök taşının kondrit türünde bir meteor olduğu doğrulandı. Ancak büyük bir sorun vardı: Meteor kime aitti?Mahkemelik olan gök taşıHodges çifti, meteoru kendi malları olarak görse de ev sahibi Birdie Guy, meteorun kendi mülküne düştüğünü ve ona ait olduğunu iddia ederek yasal süreci başlattı. Ann Hodges, "Sonuçta bana çarptı, Tanrı bunu benim için gönderdi" diyerek mücadele etti. Ancak davanın sonunda, Guy, Hodges’a meteoru tutması için 500 dolar karşılığında hakkından vazgeçti.Ancak meteor, Hodges ailesine bekledikleri gibi büyük bir maddi kazanç sağlamadı. Alıcı bulamayan çift, meteoru bir süre kapı tutucu olarak kullandı ve daha sonra Alabama Doğa Tarihi Müzesi’ne bağışladı.Psikolojik yıkım: Ann Hodges i̇çin sonun başlangıcıAnn Hodges, olayın ardından fiziksel yaralarını atlatsa da psikolojik olarak toparlanamadı. Eşi Eugene, Ann’in içine kapandığını, sosyal kaygılarının arttığını ve sağlık sorunlarının çoğaldığını söyledi. Yaşadığı travma nedeniyle giderek kötüleşen Ann, 1972 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.Meteor ve Ann Hodges: Tarihe geçen olayBu olay, Ann Hodges’ı tarihte bir meteor tarafından yaralanan ilk ve tek insan olarak kayıtlara geçirdi. Onun hayatını değiştiren gök taşı ise bugün Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.Bu akıllara durgunluk veren olay, insanlık tarihindeki en tuhaf kazalardan biri olarak hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Belki de evde uyurken başımıza neler gelebileceğini asla bilemeyiz!
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abd, i̇ddia, alabama, meteor, meteor, meteor patlaması, bilim, bilim insanları

Tarihte bir ilk: Evininde uyuyan kadına 4.5 milyar yıllık meteor çarptı, Hava Kuvvetleri alarma geçti

12:16 17.03.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturTarihte bir ilk: Evininde uyuyan kadına 4.5 milyar yıllık meteor çarptı, Hava Kuvvetleri alarma geçti
Tarihte bir ilk: Evininde uyuyan kadına 4.5 milyar yıllık meteor çarptı, Hava Kuvvetleri alarma geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD'nin Alabama eyaletinde, Ann Hodges isimli bir kadın, uykusundayken evine düşen bir meteor tarafından yaralandı. 4.5 milyar yıllık bu gök taşı, saatte 200 kilometre hızla çatıyı delerek odasına düştü. İşte tarihte bir meteor tarafından vurulan tek insanın inanılmaz hikayesi!
Takvimler 30 Kasım 1954’ü gösterirken, ABD’nin Sylacauga kasabasında yaşayan 34 yaşındaki Ann Hodges, evindeki kanepede uyuyordu. Ancak kaderin onun için farklı planları vardı. Gökyüzünde ateş topu gibi ilerleyen bir meteor, atmosferde patlayarak birkaç parçaya ayrıldı ve içlerinden biri tam da Ann’in evine yöneldi.
Saat 14.46'da, yaklaşık 3,7 kilogram ağırlığında ve 4,5 milyar yıllık bu gök taşı, evin çatısını delerek içeriye girdi. Önce bir radyoya çarpan meteor, hızını kesmeden Ann’in sol üst bacağına ve eline isabet etti. Büyük bir acıyla uyanan kadın, neye uğradığını şaşırdı. Oda toz duman içindeydi ve her şey bir anda altüst olmuştu.

Kasaba halkı şaşırdı

Olay anında, çevredeki birçok kişi gökyüzünde kırmızımsı bir ışık ve büyük bir ateş topu gördüğünü bildirdi. Birçoğu bunun bir uçak kazası olduğunu düşünerek yetkililere haber verdi. Ancak gerçek, çok daha sıra dışıydı!
Ann Hodges, yaşadığı şoku atlatamadan kendini meraklı gözlerle dolu bir kalabalığın içinde buldu. Kasabalılar, bu uzaydan gelen taşın ne olduğunu anlamaya çalışırken, Ann’in eşi Eugene Hodges işten eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Evin içinde bir meteorun çarpmasının izleri vardı ve eşi Ann, büyük bir morlukla olayın şokunu yaşıyordu.

Meteor, ABD Hava Kuvvetleri'ni harekete geçirdi

Bu olağanüstü olay hızla ülke gündemine oturdu. ABD Hava Kuvvetleri, o dönemde Soğuk Savaş gerilimi ve UFO söylentileri nedeniyle gök taşını incelemek üzere harekete geçti. Yetkililer, Ann ve eşi Eugene’in izni olmadan meteoru yanlarına aldı ve araştırmalara başladı.
Hava Kuvvetleri’nin yaptığı incelemeler sonucunda bu gök taşının kondrit türünde bir meteor olduğu doğrulandı. Ancak büyük bir sorun vardı: Meteor kime aitti?

Mahkemelik olan gök taşı

Hodges çifti, meteoru kendi malları olarak görse de ev sahibi Birdie Guy, meteorun kendi mülküne düştüğünü ve ona ait olduğunu iddia ederek yasal süreci başlattı. Ann Hodges, "Sonuçta bana çarptı, Tanrı bunu benim için gönderdi" diyerek mücadele etti. Ancak davanın sonunda, Guy, Hodges’a meteoru tutması için 500 dolar karşılığında hakkından vazgeçti.
Ancak meteor, Hodges ailesine bekledikleri gibi büyük bir maddi kazanç sağlamadı. Alıcı bulamayan çift, meteoru bir süre kapı tutucu olarak kullandı ve daha sonra Alabama Doğa Tarihi Müzesi’ne bağışladı.

Psikolojik yıkım: Ann Hodges i̇çin sonun başlangıcı

Ann Hodges, olayın ardından fiziksel yaralarını atlatsa da psikolojik olarak toparlanamadı. Eşi Eugene, Ann’in içine kapandığını, sosyal kaygılarının arttığını ve sağlık sorunlarının çoğaldığını söyledi. Yaşadığı travma nedeniyle giderek kötüleşen Ann, 1972 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Meteor ve Ann Hodges: Tarihe geçen olay

Bu olay, Ann Hodges’ı tarihte bir meteor tarafından yaralanan ilk ve tek insan olarak kayıtlara geçirdi. Onun hayatını değiştiren gök taşı ise bugün Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.
Bu akıllara durgunluk veren olay, insanlık tarihindeki en tuhaf kazalardan biri olarak hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Belki de evde uyurken başımıza neler gelebileceğini asla bilemeyiz!
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