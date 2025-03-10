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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mezhep kavgası isteyenler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mezhep kavgası isteyenler var
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantının... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
ak parti
kabine toplantısı
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kabine değişikliği
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kabine listesi
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Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gündem hakkında konuştu.Gazze ve Suriye'deki olaylar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Rabbimin bir lütfu olarak bu Ramazan-ı Şerif'i geçen senelere göre daha huzurlu, daha sevinçli karşıladık. Öyle de idrak ediyoruz. Komşumuz Suriye'de 14 yıllık zulmün ardından kardeşlerimiz ilk kez Ramazan ayını üzerlerine bomba yağma korkusu duymadan geçiriyorlar. Aynı şekilde geçen Ramazan'ı İsrail'in vahşi saldırıları altında idrak eden Gazzeli kardeşlerimiz, ateşkesin sağladığı kırılgan ortamda yıkıntıların arasında bile olsa 471 gün sonra rahat bir nefes alıyor. Suriye ve Gazze’deki kardeşlerimize bir kez daha muhabbetlerimizi, dayanışma mesajlarımızı yolluyoruz. Değerli arkadaşlar, tabii burada şu noktayı da ifade etmeden geçemeyeceğim. Biz 'Herkes için barış, herkes için istikrar' dedikçe, İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor'' dedi.'Gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalışılıyor'Suriye'de yaşanan çatışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Susanlar bugün çıkıp bize hadsizlik edemez'Binlerce yıldır aynı coğrafyada birlikte yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Arap, Türkmen, Kürt, Dürzi, Nusayri demeden Suriye halkının tamamının basiretli davranarak ülkelerinin parçalanmasını ve istikrarsızlık batağına sürüklenmesini isteyenlere müsaade etmeyeceğine inanıyor, şu hakikatin altını bugün tekrar çiziyorum. Bizler binlerce yıldır bu coğrafyada bir arada yaşamış, birlikte yaşamış, aynı kaderi paylaşmış insanlarız. İnşallah ebediyen burada yan yana yaşamaya devam edeceğiz. Türkler, Araplar, Kürtler, Sünniler ve Aleviler olarak birbirimizin hamisiyiz, dostuz, kader ortağıyız. Şayet biz tefrikayı kapımıza yaklaştırmazsak Müslümanların kanından ve gözyaşından beslenenler hiçbir şey yapamazlar. Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak, iç cephemizi sarsmayı hedef alan sabotaj girişimidir. Soykırımcı canilerden medet ummak mandacılıktır. Ülkemiz toprakları üzerinde ameliyat yapılmasına nasıl izin vermediysek Suriye'de de kadastro mühendisliğine asla rıza göstermeyeceğiz. Türkiye 40 yıldır başına bela olan bir musibetten kurtulmaya çalışırken, yeni fay hatları oluşturmanın ülke düşmanları dışında kimseye faydası olmaz. Varil bombalarıyla, kimyasal silahlarla masum çocuklar öldürülürken 14 yıl boyunca susanlar bugün çıkıp bize hadsizlik edemez'' dedi.'AB ile tam üyelik'Türkiye'nin rolünü kavramaları gerektiğini belirterek Avrupa Birliği ülkelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ak parti, kabine toplantısı, kabine, kabine değişikliği, kabine revizyonu, kabine listesi
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ak parti, kabine toplantısı, kabine, kabine değişikliği, kabine revizyonu, kabine listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mezhep kavgası isteyenler var

18:08 10.03.2025 (güncellendi: 18:35 10.03.2025)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gündem hakkında konuştu.
Gazze ve Suriye'deki olaylar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Rabbimin bir lütfu olarak bu Ramazan-ı Şerif'i geçen senelere göre daha huzurlu, daha sevinçli karşıladık. Öyle de idrak ediyoruz. Komşumuz Suriye'de 14 yıllık zulmün ardından kardeşlerimiz ilk kez Ramazan ayını üzerlerine bomba yağma korkusu duymadan geçiriyorlar. Aynı şekilde geçen Ramazan'ı İsrail'in vahşi saldırıları altında idrak eden Gazzeli kardeşlerimiz, ateşkesin sağladığı kırılgan ortamda yıkıntıların arasında bile olsa 471 gün sonra rahat bir nefes alıyor. Suriye ve Gazze’deki kardeşlerimize bir kez daha muhabbetlerimizi, dayanışma mesajlarımızı yolluyoruz. Değerli arkadaşlar, tabii burada şu noktayı da ifade etmeden geçemeyeceğim. Biz 'Herkes için barış, herkes için istikrar' dedikçe, İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor'' dedi.

'Gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalışılıyor'

Suriye'de yaşanan çatışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a kadar birçok yerde kimi zaman etnik, kimi zaman mezhebi, kimi zaman da inanç ayrımı üzerinden çatışma, gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalışılıyor. Bunun son örneğine komşumuz Suriye'de eski rejim artığı provokatörlerin mezhep kavgası çıkarmayı amaçlayan terör eylemlerinde şahit olduk. Ülkenin özellikle azınlıkların yaşadığı bölgelerinde patlak veren olaylarda Suriye ordusu mensuplarının yanı sıra pek çok sivil de hayatını kaybetti. Maalesef bunların arasında teravih namazından çıkarken kalleşçe şehit edilen kardeşlerimiz de var. Suriye hükümet güçlerinin etkin müdahalesiyle olayların büyük oranda kontrol altına alındığını, ancak sahadaki durumun hassasiyetini koruduğunu görüyoruz. Türkiye olarak, Suriye'nin birliğini, dirliğini, toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı, terör ve tedhiş eylemini en güçlü biçimde lanetliyoruz. Ülkemiz aleyhine bir gelişmenin olmaması için tedbir alıyoruz. Gergin havanın süratle geride bırakılması için Suriye makamlarına telkinlerde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Şara'nın mutedil ve yatıştırıcı olduğu kadar hukuk dışına çıkanların cezalandırılacağına dair kararlı mesajlarını olumlu karşılıyoruz. Her kim Suriye'ye baktığında sadece mezhep, meşrep, köken görüyorsa kör bir taassuba hapsolmuş demektir. 1 milyon Suriyeli, Baas rejimi tarafından katledilirken nerede duruyorsak bugün de aynı yerde, dimdik duruyoruz. Ne Irak'ta ne Suriye'de ne Lübnan'da ne diğer bölge ülkelerinde hiç kimsenin kökeniyle, diniyle, mezhebiyle ilgilenmiyoruz. 8 Aralık'tan beri Sayın Şara rövanşizm tuzağına düşmeden kucaklayıcı bir politika izlemektedir. Bunun güçlenerek devam etmesi Suriye'ye yönelik oyunları bozacaktır. Suriye'nin on yıllardır hasretini çektiği kalıcı barış ve huzur ortamına bir an önce kavuşmasını samimiyetle arzu ediyoruz.

'Susanlar bugün çıkıp bize hadsizlik edemez'

Binlerce yıldır aynı coğrafyada birlikte yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Arap, Türkmen, Kürt, Dürzi, Nusayri demeden Suriye halkının tamamının basiretli davranarak ülkelerinin parçalanmasını ve istikrarsızlık batağına sürüklenmesini isteyenlere müsaade etmeyeceğine inanıyor, şu hakikatin altını bugün tekrar çiziyorum. Bizler binlerce yıldır bu coğrafyada bir arada yaşamış, birlikte yaşamış, aynı kaderi paylaşmış insanlarız. İnşallah ebediyen burada yan yana yaşamaya devam edeceğiz. Türkler, Araplar, Kürtler, Sünniler ve Aleviler olarak birbirimizin hamisiyiz, dostuz, kader ortağıyız. Şayet biz tefrikayı kapımıza yaklaştırmazsak Müslümanların kanından ve gözyaşından beslenenler hiçbir şey yapamazlar. Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak, iç cephemizi sarsmayı hedef alan sabotaj girişimidir. Soykırımcı canilerden medet ummak mandacılıktır. Ülkemiz toprakları üzerinde ameliyat yapılmasına nasıl izin vermediysek Suriye'de de kadastro mühendisliğine asla rıza göstermeyeceğiz. Türkiye 40 yıldır başına bela olan bir musibetten kurtulmaya çalışırken, yeni fay hatları oluşturmanın ülke düşmanları dışında kimseye faydası olmaz. Varil bombalarıyla, kimyasal silahlarla masum çocuklar öldürülürken 14 yıl boyunca susanlar bugün çıkıp bize hadsizlik edemez'' dedi.

'AB ile tam üyelik'

Türkiye'nin rolünü kavramaları gerektiğini belirterek Avrupa Birliği ülkelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Avrupalı dostlarımızın yeniden şekillenen dünyada yeni Türkiye'nin rolünü kavramaları, stratejilerini de buna göre belirlemeleri temennimizdir. Milli gelirimiz 1.3 trilyon doları, kişi başı gelirimiz 15 bin doları geçti. Yatırım ve ihracat rüzgarını arkamıza alarak daha güçlü büyüme sergileyeceğiz. Enflasyondaki düşüş özellikle yılın geri kalanında da devam edecek. İnşallah enflasyonu yine tek haneli rakamlara indireceğiz. Kural ve hukuk temelli olduğu iddia edilen küresel sistem çöküş evresine girmiştir. Uluslararası nizama balyozu en sert vuranlar ise sistemin banileridir. AB ile tam üyelik hedefine odaklanan bir bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Köprüden önce son çıkışın Türkiye olduğunu hatırlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
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