https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/cumhurbaskani-erdogan-mezhep-kavgasi-isteyenler-var-1094364090.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mezhep kavgası isteyenler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mezhep kavgası isteyenler var

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantının... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T18:08+0300

2025-03-10T18:08+0300

2025-03-10T18:35+0300

türki̇ye

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Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gündem hakkında konuştu.Gazze ve Suriye'deki olaylar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Rabbimin bir lütfu olarak bu Ramazan-ı Şerif'i geçen senelere göre daha huzurlu, daha sevinçli karşıladık. Öyle de idrak ediyoruz. Komşumuz Suriye'de 14 yıllık zulmün ardından kardeşlerimiz ilk kez Ramazan ayını üzerlerine bomba yağma korkusu duymadan geçiriyorlar. Aynı şekilde geçen Ramazan'ı İsrail'in vahşi saldırıları altında idrak eden Gazzeli kardeşlerimiz, ateşkesin sağladığı kırılgan ortamda yıkıntıların arasında bile olsa 471 gün sonra rahat bir nefes alıyor. Suriye ve Gazze’deki kardeşlerimize bir kez daha muhabbetlerimizi, dayanışma mesajlarımızı yolluyoruz. Değerli arkadaşlar, tabii burada şu noktayı da ifade etmeden geçemeyeceğim. Biz 'Herkes için barış, herkes için istikrar' dedikçe, İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor'' dedi.'Gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalışılıyor'Suriye'de yaşanan çatışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Susanlar bugün çıkıp bize hadsizlik edemez'Binlerce yıldır aynı coğrafyada birlikte yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Arap, Türkmen, Kürt, Dürzi, Nusayri demeden Suriye halkının tamamının basiretli davranarak ülkelerinin parçalanmasını ve istikrarsızlık batağına sürüklenmesini isteyenlere müsaade etmeyeceğine inanıyor, şu hakikatin altını bugün tekrar çiziyorum. Bizler binlerce yıldır bu coğrafyada bir arada yaşamış, birlikte yaşamış, aynı kaderi paylaşmış insanlarız. İnşallah ebediyen burada yan yana yaşamaya devam edeceğiz. Türkler, Araplar, Kürtler, Sünniler ve Aleviler olarak birbirimizin hamisiyiz, dostuz, kader ortağıyız. Şayet biz tefrikayı kapımıza yaklaştırmazsak Müslümanların kanından ve gözyaşından beslenenler hiçbir şey yapamazlar. Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak, iç cephemizi sarsmayı hedef alan sabotaj girişimidir. Soykırımcı canilerden medet ummak mandacılıktır. Ülkemiz toprakları üzerinde ameliyat yapılmasına nasıl izin vermediysek Suriye'de de kadastro mühendisliğine asla rıza göstermeyeceğiz. Türkiye 40 yıldır başına bela olan bir musibetten kurtulmaya çalışırken, yeni fay hatları oluşturmanın ülke düşmanları dışında kimseye faydası olmaz. Varil bombalarıyla, kimyasal silahlarla masum çocuklar öldürülürken 14 yıl boyunca susanlar bugün çıkıp bize hadsizlik edemez'' dedi.'AB ile tam üyelik'Türkiye'nin rolünü kavramaları gerektiğini belirterek Avrupa Birliği ülkelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/cumhurbaskani-erdogan-chp-kadin-dusmani-bir-partidir-1094323989.html

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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ak parti, kabine toplantısı, kabine, kabine değişikliği, kabine revizyonu, kabine listesi