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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP kadın düşmanı bir partidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP kadın düşmanı bir partidir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programında konuştu. 08.03.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye, recep tayyip erdoğan, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, chp
türkiye, recep tayyip erdoğan, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, chp

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP kadın düşmanı bir partidir

20:47 08.03.2025 (güncellendi: 20:52 08.03.2025)
© Emin SansarCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
© Emin Sansar
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden çekildiği, kardeşliğin egemen olduğu huzurlu, güvenli günleri hep beraber göreceğiz.
Terör belasını bu milletin başından tamamen defetmek için çalışmaya, uhdemizde bulunan tüm araçları bunun için kullanmaya devam edeceğiz.
Bugün yayımladığımız Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ve il koordinasyon kurullarını kurduk.
CHP kadın düşmanı bir partidir.
Sözleşme değil, kanun yaşatır.
Meclis kürsüsünden ahkam kesenlere de şunu tavsiye ediyoruz: Şayet gerçekten kadına yönelik şdidetle mücadele etmek istiyorsanız öncelikle parti teşkilatlarınızı ve yönettiğiniz belediyeleri içten içe çökerten taciz, tecavüz ve ahlaksızlık vakalarına el atın.
Kadın yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmaya herkesten evvel kendi kadrolarınızdan, kendi belediyelerinzden başlayın. Kadınları mağdur eden yasakların kalkmaması için mahkeme mahkeme dolaşan ana muhalefet partisinin genel başkanı kadın düşmanı arıyorsa sağa sola sataşmasın gitsin önce aynaya baksın, partsinin kötü siciliyle yüzleşsin, sonra da çıkıp yıllarca mağduriyetine sebep oldukları başörtülü kadınlardan özür dilesin.
Kadınlara had bildirme edepsizliği bir CHP geleneğidir.
Ana muhalefet partisinin genel başkanı kadın düşmanı arıyorsa sağa sola sataşmasın, gitsin önce aynaya baksın, partisinin kötü siciliyle yüzleşsin
Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm, 28 Şubat zihniyetinin CHP'de hala devam ettiğini bir kez daha göstermiştir
6284 sayılı kanun şiddetle mücadele konusunda ihtiyaç duyulan yaptırımı, cezayı barındırıyor. Bunun için biz sözleşme değil, kanun yaşatır diyoruz.
(Muhalefet) Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmaya herkesten evvel kendi kadrolarınızdan, kendi belediyelerinizden başlayın.
Muhalefetin, özellikle ana muhalefet partisinin İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmuyor.
(Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu) Yeni kurullarımızla kadınlara yönelik hizmetlerin daha etkin yürütülmesini amaçlıyoruz.
(Başıboş köpek sorunu) Büyüyen bu sorunun çözümü noktasında muhalif, iktidar fark etmeksizin tüm yerel yönetimlerin el birliği içinde çalışması gerekiyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
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