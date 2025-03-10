Suriye Hükümeti duyurdu: SDG ile anlaşmaya varıldı
21:11 10.03.2025 (güncellendi: 21:28 10.03.2025)
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Suriye Geçici Hükümeti, Suriye Demokratik Güçleri'yle anlaşmaya vardı. Suriye Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre SDG'nin devlet kurumlarına katılması konusunda anlaşıldı.
Suriye Geçici Yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında orduya entegrasyon konusunda anlaşmaya varıldı.
SDG sözde komutanı Mazlum Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Muhammed el Colani'nin imzaladığı anlaşma, Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında birleştirilmesini, ateşkes sağlanmasını ve tüm Suriyelilerin anayasal haklarının garanti altına alınmasını öngörüyor. Anlaşmanın yıl sonuna kadar uygulanacağı açıklandı.
SDG ve Suriye Geçici Hükümeti arasındaki anlaşmanın maddeleri:
1.Tüm Suriyelilerin liyakate dayalı temsiliyet ve siyasi katılım hakkı: Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın, tüm Suriyelilerin liyakate dayalı temsiliyet ve siyasi katılım hakkı güvence altına alınacak.
2.Kürt toplumunun anayasal haklarının tanınması: Kürt toplumu, Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınacak ve anayasal hakları garanti altına alınacak.
3.Suriye genelinde ateşkes: Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanacak.
4.Kuzeydoğu Suriye’deki kurumların devlet yönetimine entegrasyonu: Kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumlar, sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları da dahil olmak üzere devlet yönetimi altında birleştirilecek.
5.Yerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşü: Tüm yerinden edilmiş Suriyeliler, devlet koruması altında kendi memleketlerine dönüş imkanına kavuşacak.
6.Esad yönetimine ve tehditlere karşı mücadele: Suriye’nin, Esad yönetiminin kalıntılarına ve ülkenin güvenliği ile birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesi desteklenecek.
7.Bölünme ve nefret söylemine karşı tavır: Bölünme çağrılarına, nefret söylemine ve çatışma çıkarmaya yönelik girişimler reddedilecek.
8.Anlaşmanın uygulanması: Anlaşmanın yıl sonuna kadar uygulanmasını sağlamak amacıyla uygulama komiteleri çalışmalara başlayacak.