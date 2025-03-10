https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/suriyede-tarihi-adim-sdg-devlet-kurumlarina-katilacak-1094367253.html

Suriye Hükümeti duyurdu: SDG ile anlaşmaya varıldı

Suriye Hükümeti duyurdu: SDG ile anlaşmaya varıldı

Sputnik Türkiye

Suriye Geçici Hükümeti, Suriye Demokratik Güçleri'yle anlaşmaya vardı. Suriye Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre SDG'nin devlet kurumlarına... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

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Suriye Geçici Yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında orduya entegrasyon konusunda anlaşmaya varıldı. SDG sözde komutanı Mazlum Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Muhammed el Colani'nin imzaladığı anlaşma, Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında birleştirilmesini, ateşkes sağlanmasını ve tüm Suriyelilerin anayasal haklarının garanti altına alınmasını öngörüyor. Anlaşmanın yıl sonuna kadar uygulanacağı açıklandı.SDG ve Suriye Geçici Hükümeti arasındaki anlaşmanın maddeleri:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/bilal-erdogan-suriye-lideri-ahmed-sara-ile-samdaki-emevi-camiinde-1094089976.html

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sdg, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye krizi, kuzey suriye