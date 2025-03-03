Sırrı Süreyya Önder: Şehitlerimiz, yitirdiklerimiz, bütün canlarımız bizim için aziz

Bunları konuşmamız lazım. Onarılmaz yaralar açıldı, Geride bıraktıkların da; giden canları getirmek mümkün değil. Zamanın da sahibi Allah ama kalanların hatırlarını hoş etmek; yaralarını bir nebze bile olsa çare olmaya çalışmak; birlikte olduğumuzu hissettirtmek, belki gidenlerin de anısına yapabileceğimiz en sağlıklı iş olur diye düşünüyorum.

Şöyle düşünceler var bir yönüyle katılıyorum, şehit ailelerin , gazileri, Kürtlerin bu konudaki mağduriyetlerini incitmeyecek, bu son derece haklı bir değerlendirme, ama sanki geleceği kurarken onları haysiyetimiz, sorumluluğumuz ve bir parça da suçumuz olarak bu ülkenin en mutena yerine ve kalplerimize yerleştirip evlatlarımızın çocuklarımızın böyle iyelik eki de kullanmayayım, çocukların gözlerinin içine bakarak o barışı kurmamız gerekiyordu. Çünkü ait olmadıkları çıkışında, sürmesinde yükselmesinde bir sorumluluklarının olmadığı bir meseleyi 'alın biz bölüştük bizden sonra da siz bölüşün' demek gibi bir haksızlık, vehamet söz konusu. O yüzden şehitlerimiz, yitirdiklerimiz, bütün canlarımız bizim için aziz, onlara hak ettikleri saygıyı itinayı, dikkati ciddiyeti göstereceğiz."