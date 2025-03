https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/sirri-sureyya-onder-sehitlerimiz-yitirdiklerimiz-butun-canlarimiz-bizim-icin-aziz-1094156153.html

Sırrı Süreyya Önder: Şehitlerimiz, yitirdiklerimiz, bütün canlarımız bizim için aziz

Sırrı Süreyya Önder: Şehitlerimiz, yitirdiklerimiz, bütün canlarımız bizim için aziz

Sputnik Türkiye

DEM Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk'te canlı yayında yaptığı açıklamalarda "Şehitlerimiz, yitirdiklerimiz, bütün canlarımız bizim için aziz, onlara... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T21:47+0300

2025-03-03T21:47+0300

2025-03-03T23:58+0300

türki̇ye

sırrı süreyya önder

şehit

pkk

abdullah öcalan

selahattin demirtaş

başak demirtaş

devlet bahçeli

adnan menderes

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092311083_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_bace0101f5f9ce9eacb9b0cacb66f147.jpg

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk kanalında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.Programa "Herhalde dünya dersem iddialı olmaz; dünyada bizim kadar böyle bir meselede bu kadar can bu zaman kaybına uğramış toprak yok sanki" ifadeleriyle başlayan Önder "Öncellikle 40-50 yıllık meselede civan ömrün civan yaşlarında toprağın koynuna giren, asker, polis, Kürdün evladı sıradan vatandaş her kim varsa onların hepsinin hatırası önünde biraz mahçup, biraz sorumlu bir vaziyette eğiliyorum" dedi. Sırrı Süreyya Önder, sözlerine şöyle devam etti:'Şu siyasi yaşamda gördüğüm haza en zarif insanlardan birisidir'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili ise "Bire bir insan ilişkilerinde şu siyasi yaşamda gördüğüm haza en zarif insanlardan birisidir" değerlendirmesini yapan Önder Bahçeli'nin her zaman tokalaşan, hal hatır soran biri olduğunu aynı zamanda da siyaseten en sert şekilde tartıştıkları rakipleri de olduğunu şöyle ifade etti:'Bu meselenin Devlet Bey'le çözüleceğini söylemiştim'Önder 11 yıl önce çözüm süreci sırasında meselenin Devlet Bahçeli ile çözüleceğini söyle diğini ifade etti:'Daha barış halayı çekeceğiz'Bahçeli'nin, 22 Ekim 2024'te “Şayet terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" açıklaması sonrası kendisini aradığını anlatan Sırrı Süreyya Önder şunları anlattı:Sırrı Süreyya Önder, program sırasında eşi Başak Demirtaş için hastaneye götürülen Selahattin Demirtaş'ın son halinin yer aldığı bir de fotoğraf paylaştı.Önder konuyla ilgili şunları aktardı:Adnan Menderes'in ilk mezarını ziyaret eden ve bunun fotoğrafını yayında paylaşan Sırrı Süreyya Önder şunları söyledi:Önder PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı çağrıyla ilgili hiçbir şartı olmadığını söyleyerek şunları aktardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/cumhurbaskani-erdogan-elestiriye-ugrasak-dahi-hakki-hakikati-soylemekten-geri-durmadik-bundan-sonra-1094154980.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırrı süreyya önder, şehit, pkk, abdullah öcalan, selahattin demirtaş, başak demirtaş, devlet bahçeli, adnan menderes