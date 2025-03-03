Sırrı Süreyya Önder: Şehitlerimiz, yitirdiklerimiz, bütün canlarımız bizim için aziz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kurumsal duruş tartışması: "Ramazan e-postası" nedeniyle Zorlu Holding CEO' su Cem Köksal istifa etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Sosyal konut projeleri ilerlemiyor’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özgür Mikrofon şubat ayı enflasyon rakamları
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile haber masasında bu haftanın dosya konusu ‘’Kadınlar’’.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beyni ikna etmeyi başardılar: Felçliler yürüyebiliyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
USTA SANATÇIYI ANIYORUZ
Müzikle sonsuzluğa uzanan bir yaşam: Edip Akbayram
18:27
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/sirri-sureyya-onder-sehitlerimiz-yitirdiklerimiz-butun-canlarimiz-bizim-icin-aziz-1094156153.html
Sırrı Süreyya Önder: Şehitlerimiz, yitirdiklerimiz, bütün canlarımız bizim için aziz
Sırrı Süreyya Önder: Şehitlerimiz, yitirdiklerimiz, bütün canlarımız bizim için aziz
Sputnik Türkiye
DEM Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk'te canlı yayında yaptığı açıklamalarda "Şehitlerimiz, yitirdiklerimiz, bütün canlarımız bizim için aziz, onlara... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T21:47+0300
2025-03-03T23:58+0300
türki̇ye
sırrı süreyya önder
şehit
pkk
abdullah öcalan
selahattin demirtaş
başak demirtaş
devlet bahçeli
adnan menderes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092311083_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_bace0101f5f9ce9eacb9b0cacb66f147.jpg
DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk kanalında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.Programa "Herhalde dünya dersem iddialı olmaz; dünyada bizim kadar böyle bir meselede bu kadar can bu zaman kaybına uğramış toprak yok sanki" ifadeleriyle başlayan Önder "Öncellikle 40-50 yıllık meselede civan ömrün civan yaşlarında toprağın koynuna giren, asker, polis, Kürdün evladı sıradan vatandaş her kim varsa onların hepsinin hatırası önünde biraz mahçup, biraz sorumlu bir vaziyette eğiliyorum" dedi. Sırrı Süreyya Önder, sözlerine şöyle devam etti:'Şu siyasi yaşamda gördüğüm haza en zarif insanlardan birisidir'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili ise "Bire bir insan ilişkilerinde şu siyasi yaşamda gördüğüm haza en zarif insanlardan birisidir" değerlendirmesini yapan Önder Bahçeli'nin her zaman tokalaşan, hal hatır soran biri olduğunu aynı zamanda da siyaseten en sert şekilde tartıştıkları rakipleri de olduğunu şöyle ifade etti:'Bu meselenin Devlet Bey'le çözüleceğini söylemiştim'Önder 11 yıl önce çözüm süreci sırasında meselenin Devlet Bahçeli ile çözüleceğini söyle diğini ifade etti:'Daha barış halayı çekeceğiz'Bahçeli'nin, 22 Ekim 2024'te “Şayet terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" açıklaması sonrası kendisini aradığını anlatan Sırrı Süreyya Önder şunları anlattı:Sırrı Süreyya Önder, program sırasında eşi Başak Demirtaş için hastaneye götürülen Selahattin Demirtaş'ın son halinin yer aldığı bir de fotoğraf paylaştı.Önder konuyla ilgili şunları aktardı:Adnan Menderes'in ilk mezarını ziyaret eden ve bunun fotoğrafını yayında paylaşan Sırrı Süreyya Önder şunları söyledi:Önder PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı çağrıyla ilgili hiçbir şartı olmadığını söyleyerek şunları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/cumhurbaskani-erdogan-elestiriye-ugrasak-dahi-hakki-hakikati-soylemekten-geri-durmadik-bundan-sonra-1094154980.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/03/1092311083_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_6f325291d5537e234aaeafebed576d19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sırrı süreyya önder, şehit, pkk, abdullah öcalan, selahattin demirtaş, başak demirtaş, devlet bahçeli, adnan menderes
sırrı süreyya önder, şehit, pkk, abdullah öcalan, selahattin demirtaş, başak demirtaş, devlet bahçeli, adnan menderes

Sırrı Süreyya Önder: Şehitlerimiz, yitirdiklerimiz, bütün canlarımız bizim için aziz

21:47 03.03.2025 (güncellendi: 23:58 03.03.2025)
© Raşit AydoğanDEM Parti
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© Raşit Aydoğan
Abone ol
DEM Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk'te canlı yayında yaptığı açıklamalarda "Şehitlerimiz, yitirdiklerimiz, bütün canlarımız bizim için aziz, onlara hak ettikleri saygıyı itinayı, dikkati ciddiyeti göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Önder ayrıca MHP lideri Bahçeli'nin kendisine 'Daha barış halayı çekeceğiz' dediğini ifade etti.
DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk kanalında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.
Programa "Herhalde dünya dersem iddialı olmaz; dünyada bizim kadar böyle bir meselede bu kadar can bu zaman kaybına uğramış toprak yok sanki" ifadeleriyle başlayan Önder "Öncellikle 40-50 yıllık meselede civan ömrün civan yaşlarında toprağın koynuna giren, asker, polis, Kürdün evladı sıradan vatandaş her kim varsa onların hepsinin hatırası önünde biraz mahçup, biraz sorumlu bir vaziyette eğiliyorum" dedi.
Sırrı Süreyya Önder, sözlerine şöyle devam etti:

Bunları konuşmamız lazım. Onarılmaz yaralar açıldı, Geride bıraktıkların da; giden canları getirmek mümkün değil. Zamanın da sahibi Allah ama kalanların hatırlarını hoş etmek; yaralarını bir nebze bile olsa çare olmaya çalışmak; birlikte olduğumuzu hissettirtmek, belki gidenlerin de anısına yapabileceğimiz en sağlıklı iş olur diye düşünüyorum.

Şöyle düşünceler var bir yönüyle katılıyorum, şehit ailelerin , gazileri, Kürtlerin bu konudaki mağduriyetlerini incitmeyecek, bu son derece haklı bir değerlendirme, ama sanki geleceği kurarken onları haysiyetimiz, sorumluluğumuz ve bir parça da suçumuz olarak bu ülkenin en mutena yerine ve kalplerimize yerleştirip evlatlarımızın çocuklarımızın böyle iyelik eki de kullanmayayım, çocukların gözlerinin içine bakarak o barışı kurmamız gerekiyordu. Çünkü ait olmadıkları çıkışında, sürmesinde yükselmesinde bir sorumluluklarının olmadığı bir meseleyi 'alın biz bölüştük bizden sonra da siz bölüşün' demek gibi bir haksızlık, vehamet söz konusu. O yüzden şehitlerimiz, yitirdiklerimiz, bütün canlarımız bizim için aziz, onlara hak ettikleri saygıyı itinayı, dikkati ciddiyeti göstereceğiz."

'Şu siyasi yaşamda gördüğüm haza en zarif insanlardan birisidir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili ise "Bire bir insan ilişkilerinde şu siyasi yaşamda gördüğüm haza en zarif insanlardan birisidir" değerlendirmesini yapan Önder Bahçeli'nin her zaman tokalaşan, hal hatır soran biri olduğunu aynı zamanda da siyaseten en sert şekilde tartıştıkları rakipleri de olduğunu şöyle ifade etti:

"Efendim Ahmet Türk cezaevine alındığında açık açık beyan ederek; yani 2016-17 gibi tarihti. Orada gazetecileri topladı, Ahmet Bey'in behamahal tutuksuz olarak yargılanmasını söyledi. Nitekim bu iddiasının arkasında durdu. Nitekim Ahmet Abi'nin sağlık sorunları vardı, hala vardı. İmralı'ya gelirken ona bir dinamo oldu. Ahmet Bey tutuksuz yargılanmaya başladı. Daha önce değişik adlarla kurduğumuz partilerin milletvekilleriyle her vesileyle tokalaşan, halini hatırını soran, yakınını kaybettiğinde taziye için mutlaka arayan ama siyaseten en sert şekilde tartıştığımız bir rakibimizdi. Fakat bu asaleti Devlet Bey'den başka pek kimseden görmedik. Kendim cezaevine girdiğimde, Pervin Hanım üzerinden bana 'geçmiş olsun' mesajı göndermişti. Yapabileceği bir şey olup, olmadığını sormuştu."

'Bu meselenin Devlet Bey'le çözüleceğini söylemiştim'

Önder 11 yıl önce çözüm süreci sırasında meselenin Devlet Bahçeli ile çözüleceğini söyle diğini ifade etti:

"Bu konuda farklı görüşüm vardı. 11 yıl önce dile getirmiştim. Birinci çözüm süreci sarsıntıya uğramıştı. O zaman bu meselenin Devlet Bey'le çözüleceğini söylemiştim. Bu işte ciddiyet ve samimiyet iki altın anahtar. Yaptığınız iş büyük iş. Canlar söz konusu. Bir canın bütün dünya bir araya gelse giden canı geri getirmek mümkün değil. İkincisi zaman, taklidi yok. Akıp gider. Bıraktığı tahribat bir yanda. Böyle büyük işe kalkışanlar bununla doğru orantılı ciddiyet ve samimiyetin sahibi olmalılar. O anlamda bu lafı söyledim. Biraz da tanıdığım için Devlet Bey'i söyledim."

'Daha barış halayı çekeceğiz'

Bahçeli'nin, 22 Ekim 2024'te “Şayet terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" açıklaması sonrası kendisini aradığını anlatan Sırrı Süreyya Önder şunları anlattı:

Bahçeli'nin çıkışı olduğunda biz sayın Cevdet Yılmaz, sayın Ahmet Türk, ben, sayın Bekir Bozdağ ve sayın Abdülhamit Gül'le beraber Şenyaşar ailesinin barışına vesile olmuştuk. Bunun yemeği yapılacaktı. Onun biçimi, yeri, zamanına dair toplantı halinde Meclis'teydik. Birdenbire ortalık kalkıştı. Korumaları Cevdet Bey'e telefon getirdi. Bekir Bey'i aramaya başladılar. 'Efendim sayın Bahçeli konuşma yapmış' dediler. Tutanakları geldi, okuduk, sarsıcı bir konuşmaydı. Defalarca okuduk, videosunu seyrettim. Onun üzerine o toplantı akamete uğradı.

Ahmet Türk'le benim odama geçtik. 'Başka zaman toplanırız şu an büyük bir şey gelişti' dedik. Odama oturduk, ilk defa asistan arkadaşım aradı 'Sayın Bahçeli'nin makamından arıyorlar, görüşmek istiyor' diye. 'Buyrun bağlayın' dedim. Diafona aldım, Ahmet abi de dinliyordu. Sağlığımı sordu, ben de onun sağlığını sordum. 'Barışı görelim ondan sonra Allah emanetini alsın' dedim. 'Olur mu efendim daha barış halayı çekeceğiz, kendinize kondurmayın' dedi. "Çiviyi arşı alaya çaktınız, henüz değerlendirmeye boyumuz yetmiyor" dedim. Ahmet abi ile sohbet ettiler. Karşılıklı kapattık. Sonra kendisini ziyaret ettik.

Sırrı Süreyya Önder, program sırasında eşi Başak Demirtaş için hastaneye götürülen Selahattin Demirtaş'ın son halinin yer aldığı bir de fotoğraf paylaştı.
Önder konuyla ilgili şunları aktardı:

Başak Hanım bir rahatsızlık geçirdi, ciddi bir rahatsızlıktı. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Bütün mahkumlara tanınmış bir haktır. Bu çerçevede sayın Demirtaş'ın, başkanımızın, avukatları Adalet Bakanlığı'na müracaat ettiler. Ben ve Pervin Hanım sürecin hızlanması için devreye girdik. Sayın Cumhurbaşkanına arz edildi. Duyarlılık gösterdi.

Adnan Menderes'in ilk mezarını ziyaret eden ve bunun fotoğrafını yayında paylaşan Sırrı Süreyya Önder şunları söyledi:

"Burası İmralı Adası'nın tepesi. Arkasındaki mezar da rahmetli Menderes'in ilk defnedildiği mezar. Burayı ben ve Pervin Hanım ziyaret etmek istedik. Gittik, duygusal bir andı."

Önder PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı çağrıyla ilgili hiçbir şartı olmadığını söyleyerek şunları aktardı:
"Öcalan'ın PKK üzerinde etkisi hala ve her zaman güçlü. Gök kubbe altında neresi varsa. Belirleyicidir. Örgüt bunu 24 saat geçmeden çok net, hiçbir şart kipi içermeyen bir mektupla kamuoyuna duyurdu."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açık söylemek gerekirse Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez
Dün, 20:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала