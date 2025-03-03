https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/cumhurbaskani-erdogan-elestiriye-ugrasak-dahi-hakki-hakikati-soylemekten-geri-durmadik-bundan-sonra-1094154980.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açık söylemek gerekirse Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açık söylemek gerekirse Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler ile İftar programı dolayısıyla yaptığı konuşmada "Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak, Avrupa Birliğine üyelik sürecimizi... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Büyükelçiler ile İftar programında bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan "Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak, Avrupa Birliğine üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz" dedi."Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın küresel aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkansız hale geliyor" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık söylemek gerekirse, Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez" şeklinde konuştu.Erdoğan, "Ülkemizin, bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin anlamasını, planlarını buna göre yapmasını tavsiye ediyoruz" dedi.'Dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamasının vakti çoktan gelmiştir'Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamasının vakti çoktan gelmiştir" ifadesini kullandı."Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların artık karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmesi gerekiyor" diyen Erdoğan, "Eleştiriye uğrasak dahi hakkı, hakikati ve tüm insanlık için en doğru olanı söylemekten geri durmadık, bundan sonra da geri durmayacağız" şeklinde konuştu.Erdoğan, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu bugün bir kere daha muhataplarına önemle hatırlatmak istiyorum" ifadesini kullandı."Batı Şeria'yı ilhak çağrıları yetmezmiş gibi bir de Mescid-i Aksa'yı hedef alan kışkırtmalarıyla İsrailli yetkililer ateşle oynamaktadır" diyen Erdoğan, "1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurulmadan İsrail de aradığı huzura kavuşamayacaktır" ifadelerine konuşmasında yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir" yorumunda da bulundu.
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türkiye, haberler, recep tayyip erdoğan, i̇ftar, avrupa birliği
türkiye, haberler, recep tayyip erdoğan, i̇ftar, avrupa birliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açık söylemek gerekirse Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez
20:11 03.03.2025 (güncellendi: 21:09 03.03.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler ile İftar programı dolayısıyla yaptığı konuşmada "Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak, Avrupa Birliğine üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz" dedi. Erdoğan Türkiye'siz bir Avrupa güvenliğinin düşünülemez olduğunu sile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Büyükelçiler ile İftar programında bir konuşma yaptı.
Konuşmasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan "Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak, Avrupa Birliğine üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz" dedi.
"Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın küresel aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkansız hale geliyor" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık söylemek gerekirse, Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez" şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Ülkemizin, bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin anlamasını, planlarını buna göre yapmasını tavsiye ediyoruz" dedi.
'Dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamasının vakti çoktan gelmiştir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamasının vakti çoktan gelmiştir" ifadesini kullandı.
"Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların artık karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmesi gerekiyor" diyen Erdoğan, "Eleştiriye uğrasak dahi hakkı, hakikati ve tüm insanlık için en doğru olanı söylemekten geri durmadık, bundan sonra da geri durmayacağız" şeklinde konuştu.
Erdoğan, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu bugün bir kere daha muhataplarına önemle hatırlatmak istiyorum" ifadesini kullandı.
"Batı Şeria'yı ilhak çağrıları yetmezmiş gibi bir de Mescid-i Aksa'yı hedef alan kışkırtmalarıyla İsrailli yetkililer ateşle oynamaktadır" diyen Erdoğan, "1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurulmadan İsrail de aradığı huzura kavuşamayacaktır" ifadelerine konuşmasında yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir" yorumunda da bulundu.