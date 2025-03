https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/abdde-yesil-kart-bekleyen-turk-aileye-polis-baskin-yapti-1094118651.html

ABD'de 'yeşil kart' bekleyen Türk aileye polis baskın yaptı

ABD'nin New Jersey eyaletinde uzun yıllardır Yeşil Kart (Green Card) başvurularının onayını bekleyen Türk vatandaşları Cemal ve Emine Emanet çiftine polis... 02.03.2025

ABD'nin New Jersey eyaletinde 2008'den bu yana yaşayan ve uzun yıllardır Yeşil Kart (Green Card) başvurularının onayını bekleyen Türk vatandaşları Cemal ve Emine Emanet çifti, hiçbir gerekçe gösterilmeden Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polislerince gözaltına alındı.Polisi, Cemal ve Emine Emanet çiftinin New Jersey eyaletinin Cherry Hill bölgesindeki ev ve iş yerine 25 Şubat Salı günü uzun namlulu silahlarla baskın düzenledi. Kelepçelenen Emanet çifti, düzensiz göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezine götürüldü, Türk yemekleri satılan işletmeleri ise mühürlendi.Bir gün sonra elektronik kelepçe takılarak salıverilen Cemal Emanet, yaşadıklarını anlattı. Eşi Emine Emanet ile hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındıklarını belirten Cemal Emanet, elektronik kelepçe takılarak bir gün sonra serbest bırakıldığını ancak eşi Emine Emanet'in halen gözaltı merkezinde tutulduğunu ifade etti.9 senedir Yeşil Kartı bekliyorlardıEmanet, yaşadıkları muamelenin ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin "keyfi uygulaması" olduğunu söyledi. ABD'de yüksek lisans yaptıktan sonra doktora çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Emanet, aynı zamanda New Jersey'de bir dini kurumdaki görevi nedeniyle yeşil kart başvurusunda bulunduğunu fakat 9 senedir başvurusunun "ne onaylandığını ne de reddedildiğini" belirtti.Emanet, Trump göreve başlamadan önce bir avukata sorduğunu belirterek "Avukatım, Trump'ın ilk etapta suça karışmış düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini söylediğini ve bizim için böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını belirtmişti" dedi.‘Büyük silahlarla gelip etrafını sardılar’Olay sabahı polislerin "büyük silahlarla gelip etrafını sardığını" ifade eden Emanet, polislerin eşiyle kendisini "sırf eziyet olsun" diye eyaletin göçmenlik merkezine götürdüklerini dile getirdi.Avukatların ve yerel yöneticilerin girişimlerin yetersiz kalması durumunda annesinin 3 haftaya kadar içeride kalabileceğini ifade eden Emanet, "Evde 15 yaşında hem Amerikan vatandaşı hem de otizmli bir kardeşim var. Onun bir küçüğü yine Amerikan vatandaşı bir de kız kardeşim var" diye konuştu.200 bin dolar toplandıSosyal medya üzerinden Emanet çifti için kampanya başlatan bölge sakinleri, kısa sürede 200 bin doların üzerinde yardım topladı.

