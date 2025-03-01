https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/hollywoodda-gizem-cozulemiyor-abdli-aktor-gene-hackman-ve-esi-9-gun-once-olmus-1094101542.html
Hollywood'da gizem çözülemiyor: ABD'li aktör Gene Hackman ve eşi 9 gün önce ölmüş
Hollywood'da gizem çözülemiyor: ABD'li aktör Gene Hackman ve eşi 9 gün önce ölmüş
Sputnik Türkiye
İki Oscar ödüllü ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, ABD’nin New Mexico eyaletindeki evlerinde ölü bulundu. Yetkililer, çiftin büyük ihtimalle dokuz... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T10:05+0300
2025-03-01T10:05+0300
2025-03-01T10:05+0300
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Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan evlerinde ölü bulundu. Santa Fe İlçesi Şerifi Adan Mendoza, basına yaptığı açıklamada, çiftin ölümlerine dair birçok sorunun hâlâ cevapsız olduğunu belirtti.Yetkililer, çiftin büyük ihtimalle dokuz gün önce öldüğünü tespit etti. Ancak ölümlerine dair herhangi bir cinayet şüphesi bulunmadığı ifade edildi.Kalp Pili Hackman’ın ölüm tarihini gösterdiŞerif Mendoza, Gene Hackman’ın kalp pilinin incelendiğini ve cihazın son aktif kaydının 17 Şubat tarihine ait olduğunu söyledi.📌 Bu veri, ünlü oyuncunun ölüm tarihinin 17 Şubat olduğunu işaret ediyor.Ancak yetkililer, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için toksikoloji testlerinin sonuçlarını beklediklerini açıkladı. Bu testlerin üç ay veya daha uzun sürebileceği ifade edildi.Karbonmonoksit zehirlenmesi i̇htimali reddedildiÇiftin evlerinde bulunan ilk bulgular, herhangi bir dış travma belirtisi olmadığını ortaya koydu.📌 Yetkililer, karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.📌 Çiftin vücutlarında karbonmonoksit zehirlenmesine dair hiçbir bulguya rastlanmadı.Buna rağmen, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için detaylı adli tıp incelemelerinin sürdüğü bildirildi.Güvenlik kamerası kaydı yok, telefon verileri i̇nceleniyorŞerif Mendoza, çiftin evlerinde güvenlik kamerası bulunmadığını açıkladı. Bu nedenle yetkililer, Hackman ve eşiyle en son kimin ve ne zaman iletişim kurduğunu anlamaya çalışıyor.📌 Dedektifler, telefon kayıtları, kısa mesajlar ve fotoğrafları inceleyerek bir zaman çizelgesi oluşturmaya çalışıyor.Bu süreç, ölüm sebebini anlamak için önemli bir adım olarak görülüyor.Evdeki köpek de ölü bulundu📌 Çiftten gelen haber dünya çapında büyük yankı uyandırırken, evde Hackman ve Arakawa’nın köpeğinin de ölü bulunduğu bildirildi.Bu detay, ölüm sebebiyle ilgili zehirlenme ihtimalini akıllara getirdi. Ancak yetkililer, şu ana kadar kesin bir sonuca ulaşmış değil.Hackman Hollywood’un efsanelerinden biriydiHollywood’un en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Gene Hackman, kariyeri boyunca birçok unutulmaz filme imza attı.🎬 1971 yapımı "The French Connection" filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" Oscar’ını kazandı.🎬 Runaway Jury, The Conversation ve The Royal Tenenbaums gibi filmlerde rol aldı.🎬 100’den fazla filmde oynayarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.Ölüm nedeniyle i̇lgili yeni gelişmeler bekleniyorGene Hackman ve Betsy Arakawa’nın ölümüne dair soruşturma devam ederken, yetkililer gelecek günlerde yeni açıklamalar yapabilir.📌 Toksikoloji raporları tamamlandığında, çiftin ölüm nedeni netleşebilir.📌 Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını belirtiyor.
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gene hackman, betsy arakawa, abd, hollywood, oscar, ölü, ölü bulundu, magazin, magazin
gene hackman, betsy arakawa, abd, hollywood, oscar, ölü, ölü bulundu, magazin, magazin
Hollywood'da gizem çözülemiyor: ABD'li aktör Gene Hackman ve eşi 9 gün önce ölmüş
İki Oscar ödüllü ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, ABD’nin New Mexico eyaletindeki evlerinde ölü bulundu. Yetkililer, çiftin büyük ihtimalle dokuz gün önce hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölüm nedeni ise hâlâ bilinmiyor.
Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan evlerinde ölü bulundu. Santa Fe İlçesi Şerifi Adan Mendoza, basına yaptığı açıklamada, çiftin ölümlerine dair birçok sorunun hâlâ cevapsız olduğunu belirtti.
Yetkililer, çiftin büyük ihtimalle dokuz gün önce öldüğünü tespit etti. Ancak ölümlerine dair herhangi bir cinayet şüphesi bulunmadığı ifade edildi.
Kalp Pili Hackman’ın ölüm tarihini gösterdi
Şerif Mendoza, Gene Hackman’ın kalp pilinin incelendiğini ve cihazın son aktif kaydının 17 Şubat tarihine ait olduğunu söyledi.
📌 Bu veri, ünlü oyuncunun ölüm tarihinin 17 Şubat olduğunu işaret ediyor.
Ancak yetkililer, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için toksikoloji testlerinin sonuçlarını beklediklerini açıkladı. Bu testlerin üç ay veya daha uzun sürebileceği ifade edildi.
Karbonmonoksit zehirlenmesi i̇htimali reddedildi
Çiftin evlerinde bulunan ilk bulgular, herhangi bir dış travma belirtisi olmadığını ortaya koydu.
📌 Yetkililer, karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.
📌 Çiftin vücutlarında karbonmonoksit zehirlenmesine dair hiçbir bulguya rastlanmadı.
Buna rağmen, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için detaylı adli tıp incelemelerinin sürdüğü bildirildi.
Güvenlik kamerası kaydı yok, telefon verileri i̇nceleniyor
Şerif Mendoza, çiftin evlerinde güvenlik kamerası bulunmadığını açıkladı. Bu nedenle yetkililer, Hackman ve eşiyle en son kimin ve ne zaman iletişim kurduğunu anlamaya çalışıyor.
📌 Dedektifler, telefon kayıtları, kısa mesajlar ve fotoğrafları inceleyerek bir zaman çizelgesi oluşturmaya çalışıyor.
Bu süreç, ölüm sebebini anlamak için önemli bir adım olarak görülüyor.
Evdeki köpek de ölü bulundu
📌 Çiftten gelen haber dünya çapında büyük yankı uyandırırken, evde Hackman ve Arakawa’nın köpeğinin de ölü bulunduğu bildirildi.
Bu detay, ölüm sebebiyle ilgili zehirlenme ihtimalini akıllara getirdi. Ancak yetkililer, şu ana kadar kesin bir sonuca ulaşmış değil.
Hackman Hollywood’un efsanelerinden biriydi
Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Gene Hackman, kariyeri boyunca birçok unutulmaz filme imza attı.
🎬 1971 yapımı "The French Connection" filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" Oscar’ını kazandı.
🎬 Runaway Jury, The Conversation ve The Royal Tenenbaums gibi filmlerde rol aldı.
🎬 100’den fazla filmde oynayarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Ölüm nedeniyle i̇lgili yeni gelişmeler bekleniyor
Gene Hackman ve Betsy Arakawa’nın ölümüne dair soruşturma devam ederken, yetkililer gelecek günlerde yeni açıklamalar yapabilir.
📌 Toksikoloji raporları tamamlandığında, çiftin ölüm nedeni netleşebilir.
📌 Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını belirtiyor.