https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/ryan-babelden-galatasaray-icin-sasirtan-itiraf-bazi-maclari-hakemler-sayesinde-kazandik-1094101228.html
Ryan Babel’den Galatasaray için şaşırtan itiraf: 'Bazı maçları hakemler sayesinde kazandık'
Ryan Babel’den Galatasaray için şaşırtan itiraf: 'Bazı maçları hakemler sayesinde kazandık'
Sputnik Türkiye
Eski futbolcu Ryan Babel, Süper Lig’de oynadığı döneme dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız, bazı maçlarda hakemlerin Galatasaray’a... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T09:44+0300
2025-03-01T09:44+0300
2025-03-01T09:44+0300
spor
süper lig
fenerbahçe
ryan babel
john obi mikel
galatasaray
hakem
tff merkez hakem kurulu
merkez hakem kurulu (mhk)
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Süper Lig’de uzun yıllar forma giyen ve Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor'da oynayan Ryan Babel, eski futbolcu John Obi Mikel’in podcast programına katılarak Türk futbolu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Türkiye’de oynadığı dönemle ilgili konuşan Babel, özellikle hakem kararları ve bazı takımlara yapılan yardımlar hakkında gündem yaratacak sözler sarf etti."Fenerbahçe Deplasmanında Sadece Rakibi Değil, Hakemi de Yenmelisiniz"Babel, Türkiye’de futbol oynarken sık sık karşılaştığı ilginç durumları şöyle anlattı:📌 "Türkiye Ligi hakkında söylenecek çok şey var. Bazen ‘Burada neler oluyor?’ diye sorguluyorsunuz. Fenerbahçe deplasmanına çıktığınızda sadece rakibinizi değil, aynı zamanda hakemi de yenmek zorundasınız. Çünkü aksi halde hakemler neler yapabilir, bilemezsiniz."Bu sözleriyle Süper Lig’deki hakem yönetimlerini ve Fenerbahçe maçlarında yaşanan hakem kararlarını eleştiren Babel’in açıklamaları, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı."Galatasaray'da Oynarken Hakemlerden Yardım Aldık"Hollandalı yıldız, bir dönem formasını giydiği Galatasaray hakkında da dikkat çeken bir itirafta bulundu.📌 "Türkiye'de 10 yıl boyunca 4 farklı takımda oynadım. Açıkça söylemeliyim ki Galatasaray’da bazı maçları kazandığımızda şunu düşünüyordum: Bugün şanslıydık çünkü hakem bize çok yardımcı oldu."Bu sözleriyle, Galatasaray'ın bazı maçlarda hakem desteğiyle galip geldiğini söyleyen Babel, futbol kamuoyunda büyük tartışmalar başlattı.Babel’in açıklamaları tartışma yarattıRyan Babel’in Süper Lig, hakemler ve kulüplerle ilgili yaptığı açıklamalar, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.🔹 Bazı futbol otoriteleri, Hollandalı oyuncunun açıklamalarını "gerçekleri dile getirdiği" şeklinde yorumlarken, bazı kesimler ise iddiaların abartılı olduğunu savundu.🔹 Özellikle Galatasaray taraftarları, Babel’in hakemler hakkındaki sözlerine tepki gösterirken, Fenerbahçe cephesinden de destekleyen yorumlar geldi.🔹 Türk futbolundaki hakem kararlarının uzun yıllardır tartışma konusu olduğu bilinirken, Babel’in itirafları bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.Babel daha önce de gündem olmuştu📌 Daha önce de Süper Lig ve Türk futbolu hakkında çeşitli eleştirilerde bulunan Babel, Türkiye’de futbol oynamanın mental olarak zor olduğunu söylemişti.📌 Ayrıca Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra verdiği röportajlarda, "Türk futbolu çok duygusal, bazen saha içinden çok saha dışı konuşuluyor." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.Babel’in açıklamaları sonrası gözler TFF ve kulüplerin açıklamalarına çevrildi📌 Ryan Babel’in açıklamalarının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig kulüplerine çevrildi.📌 Hakem kararlarının tartışıldığı bir dönemde gelen bu açıklamalar sonrası Fenerbahçe, Galatasaray ve MHK’nin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.📌 Türk futbolunda hakemlerin kararları uzun süredir eleştirilirken, Babel’in açıklamalarının ligdeki rekabet ortamına nasıl etki edeceği tartışılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/turkiyenin-altinda-devasa-bir-yarik-daha-kesfedildi-anadoluda-okyanus-olusuyor-adi-amasya-1094100804.html
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ryan babel açıklamaları, ryan babel galatasaray itirafı, ryan babel fenerbahçe yorumu, ryan babel süper lig hakemler, süper lig hakem hataları, fenerbahçe deplasmanı hakem kararları, galatasaray hakem yardımı, süper lig skandalları, türkiye ligi hakem tartışmaları, ryan babel podcast açıklamaları, john obi mikel podcast ryan babel, ryan babel beşiktaş dönemi, ryan babel kasımpaşa açıklaması, süper lig hakem tartışmaları, galatasaray hakem avantajı, fenerbahçe maçlarında hakem hataları, tff hakem kararları
Ryan Babel’den Galatasaray için şaşırtan itiraf: 'Bazı maçları hakemler sayesinde kazandık'
Eski futbolcu Ryan Babel, Süper Lig’de oynadığı döneme dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız, bazı maçlarda hakemlerin Galatasaray’a yardım ettiğini itiraf ederken, Fenerbahçe deplasmanında ise sadece rakiple değil, hakemlerle de mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
Süper Lig’de uzun yıllar forma giyen ve Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor'da oynayan Ryan Babel, eski futbolcu John Obi Mikel’in podcast programına katılarak Türk futbolu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye’de oynadığı dönemle ilgili konuşan Babel, özellikle hakem kararları ve bazı takımlara yapılan yardımlar hakkında gündem yaratacak sözler sarf etti.
"Fenerbahçe Deplasmanında Sadece Rakibi Değil, Hakemi de Yenmelisiniz"
Babel, Türkiye’de futbol oynarken sık sık karşılaştığı ilginç durumları şöyle anlattı:
📌 "Türkiye Ligi hakkında söylenecek çok şey var. Bazen ‘Burada neler oluyor?’ diye sorguluyorsunuz. Fenerbahçe deplasmanına çıktığınızda sadece rakibinizi değil, aynı zamanda hakemi de yenmek zorundasınız. Çünkü aksi halde hakemler neler yapabilir, bilemezsiniz."
Bu sözleriyle Süper Lig’deki hakem yönetimlerini ve Fenerbahçe maçlarında yaşanan hakem kararlarını eleştiren Babel’in açıklamaları, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.
"Galatasaray'da Oynarken Hakemlerden Yardım Aldık"
Hollandalı yıldız, bir dönem formasını giydiği Galatasaray hakkında da dikkat çeken bir itirafta bulundu.
📌 "Türkiye'de 10 yıl boyunca 4 farklı takımda oynadım. Açıkça söylemeliyim ki Galatasaray’da bazı maçları kazandığımızda şunu düşünüyordum: Bugün şanslıydık çünkü hakem bize çok yardımcı oldu."
Bu sözleriyle, Galatasaray'ın bazı maçlarda hakem desteğiyle galip geldiğini söyleyen Babel, futbol kamuoyunda büyük tartışmalar başlattı.
Babel’in açıklamaları tartışma yarattı
Ryan Babel’in Süper Lig, hakemler ve kulüplerle ilgili yaptığı açıklamalar, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.
🔹 Bazı futbol otoriteleri, Hollandalı oyuncunun açıklamalarını "gerçekleri dile getirdiği" şeklinde yorumlarken, bazı kesimler ise iddiaların abartılı olduğunu savundu.
🔹 Özellikle Galatasaray taraftarları, Babel’in hakemler hakkındaki sözlerine tepki gösterirken, Fenerbahçe cephesinden de destekleyen yorumlar geldi.
🔹 Türk futbolundaki hakem kararlarının uzun yıllardır tartışma konusu olduğu bilinirken, Babel’in itirafları bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Babel daha önce de gündem olmuştu
📌 Daha önce de Süper Lig ve Türk futbolu hakkında çeşitli eleştirilerde bulunan Babel, Türkiye’de futbol oynamanın mental olarak zor olduğunu söylemişti.
📌 Ayrıca Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra verdiği röportajlarda, "Türk futbolu çok duygusal, bazen saha içinden çok saha dışı konuşuluyor." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.
Babel’in açıklamaları sonrası gözler TFF ve kulüplerin açıklamalarına çevrildi
📌 Ryan Babel’in açıklamalarının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig kulüplerine çevrildi.
📌 Hakem kararlarının tartışıldığı bir dönemde gelen bu açıklamalar sonrası Fenerbahçe, Galatasaray ve MHK’nin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.
📌 Türk futbolunda hakemlerin kararları uzun süredir eleştirilirken, Babel’in açıklamalarının ligdeki rekabet ortamına nasıl etki edeceği tartışılıyor.