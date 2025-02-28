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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölüm tarihi açıklandı, ne zaman yayınlacak?
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölüm tarihi açıklandı, ne zaman yayınlacak?
Sputnik Türkiye
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi geri dönüyor! Mahkeme kararıyla yayını durdurulan dizi için verilen yayın yasağı kaldırıldı. Peki, yeni bölüm ne zaman?
2025-02-28T11:47+0300
2025-02-28T11:47+0300
yaşam
şakir paşa ailesi
şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar
yayın yasağı
geçici yayın yasağı
dizi
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now tv
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NOW TV'nin sevilen dizisi, Şakir Paşa Ailesi’nin torunlarının başvurusu sonrası mahkeme kararıyla yayından kaldırılmıştı. Aile, dizinin, atalarının hatırasına ve saygınlığına zarar verdiğini iddia ederek hukuki süreç başlatmıştı.Ancak İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, dizinin yayınına devam edilmesine karar verdi. Mahkeme, yapımcıların itirazını haklı bularak tedbir kararını kaldırdı. Bu gelişmenin ardından izleyiciler yeni bölüm tarihini merakla araştırmaya başladı.Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölüm ne zaman?NOW TV’nin güncel yayın akışına göre, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ın yeni bölümü 2 Mart Pazar günü saat 20.00’de ekrana gelecek. Yayın yasağının kalkmasının ardından dizi, kaldığı yerden devam edecek.Yeni bölümde, Şakir Paşa Ailesi’nin değişimi ve gerçek hikâyeye dayanan olayların nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu oldu.NOW TV 2 Mart Pazar yayın akışı📌 08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu📌 11:15 – Ekonomi Arası📌 11:20 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi📌 13:00 – Kızıl Goncalar (Tekrar)📌 16:00 – Hudutsuz Sevda (Tekrar)📌 19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu📌 20:00 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Yeni Bölüm)📌 23:30 – Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...📌 02:30 – Her Yerde Sen📌 03:45 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri📌 06:00 – Bay YanlışDizi neden yayınlanmamıştı?NOW TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar için ailenin mirasçıları mahkemeye başvurarak dizinin yayınının durdurulmasını talep etmişti.Ailenin avukatları tarafından yapılan başvuruda şu ifadeler yer aldı:📌 "Dizi, müvekkillerimizin atalarının hatırasına ve kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir."📌 "Dizinin yayınlanan bölümlerinin erişime kapatılması ve yeni bölümlerin yayınının durdurulması gerekmektedir."📌 "Yapımcılar, aileye yönelik özür metni yayımlamalıdır."Ancak mahkeme, yapım şirketinin yaptığı itirazı değerlendirerek yayın yasağını kaldırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/sakir-pasa-ailesi-mucizeler-ve-skandallar-dizisinin-yayin-yasagi-kalkti-1094008569.html
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şakir paşa ailesi, şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar, yayın yasağı, geçici yayın yasağı, dizi, bölüm, now tv
şakir paşa ailesi, şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar, yayın yasağı, geçici yayın yasağı, dizi, bölüm, now tv

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölüm tarihi açıklandı, ne zaman yayınlacak?

11:47 28.02.2025
© FotoğrafŞakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© Fotoğraf
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Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, geçtiğimiz hafta yayın yasağı nedeniyle ekrana gelmemişti. Mahkeme kararıyla dizinin yayını durdurulmuş ancak yapım şirketinin itirazı üzerine tedbir kararı kaldırılmıştı. Peki, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…
NOW TV'nin sevilen dizisi, Şakir Paşa Ailesi’nin torunlarının başvurusu sonrası mahkeme kararıyla yayından kaldırılmıştı. Aile, dizinin, atalarının hatırasına ve saygınlığına zarar verdiğini iddia ederek hukuki süreç başlatmıştı.
Ancak İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, dizinin yayınına devam edilmesine karar verdi. Mahkeme, yapımcıların itirazını haklı bularak tedbir kararını kaldırdı. Bu gelişmenin ardından izleyiciler yeni bölüm tarihini merakla araştırmaya başladı.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölüm ne zaman?

NOW TV’nin güncel yayın akışına göre, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ın yeni bölümü 2 Mart Pazar günü saat 20.00’de ekrana gelecek. Yayın yasağının kalkmasının ardından dizi, kaldığı yerden devam edecek.
Yeni bölümde, Şakir Paşa Ailesi’nin değişimi ve gerçek hikâyeye dayanan olayların nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu oldu.

NOW TV 2 Mart Pazar yayın akışı

📌 08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
📌 11:15 – Ekonomi Arası
📌 11:20 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
📌 13:00 – Kızıl Goncalar (Tekrar)
📌 16:00 – Hudutsuz Sevda (Tekrar)
📌 19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
📌 20:00Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Yeni Bölüm)
📌 23:30 – Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
📌 02:30 – Her Yerde Sen
📌 03:45 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
📌 06:00 – Bay Yanlış

Dizi neden yayınlanmamıştı?

NOW TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar için ailenin mirasçıları mahkemeye başvurarak dizinin yayınının durdurulmasını talep etmişti.
Ailenin avukatları tarafından yapılan başvuruda şu ifadeler yer aldı:
📌 "Dizi, müvekkillerimizin atalarının hatırasına ve kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir."
📌 "Dizinin yayınlanan bölümlerinin erişime kapatılması ve yeni bölümlerin yayınının durdurulması gerekmektedir."
📌 "Yapımcılar, aileye yönelik özür metni yayımlamalıdır."
Ancak mahkeme, yapım şirketinin yaptığı itirazı değerlendirerek yayın yasağını kaldırdı.
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
TÜRKİYE
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayın yasağı kalktı
26 Şubat, 17:34
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