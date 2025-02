https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/sakir-pasa-ailesi-mucizeler-ve-skandallar-yeni-bolum-tarihi-aciklandi-ne-zaman-yayinlacak-1094074823.html

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölüm tarihi açıklandı, ne zaman yayınlacak?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi geri dönüyor! Mahkeme kararıyla yayını durdurulan dizi için verilen yayın yasağı kaldırıldı. Peki, yeni bölüm ne zaman?

NOW TV'nin sevilen dizisi, Şakir Paşa Ailesi’nin torunlarının başvurusu sonrası mahkeme kararıyla yayından kaldırılmıştı. Aile, dizinin, atalarının hatırasına ve saygınlığına zarar verdiğini iddia ederek hukuki süreç başlatmıştı.Ancak İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, dizinin yayınına devam edilmesine karar verdi. Mahkeme, yapımcıların itirazını haklı bularak tedbir kararını kaldırdı. Bu gelişmenin ardından izleyiciler yeni bölüm tarihini merakla araştırmaya başladı.Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölüm ne zaman?NOW TV’nin güncel yayın akışına göre, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ın yeni bölümü 2 Mart Pazar günü saat 20.00’de ekrana gelecek. Yayın yasağının kalkmasının ardından dizi, kaldığı yerden devam edecek.Yeni bölümde, Şakir Paşa Ailesi’nin değişimi ve gerçek hikâyeye dayanan olayların nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu oldu.NOW TV 2 Mart Pazar yayın akışı📌 08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu📌 11:15 – Ekonomi Arası📌 11:20 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi📌 13:00 – Kızıl Goncalar (Tekrar)📌 16:00 – Hudutsuz Sevda (Tekrar)📌 19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu📌 20:00 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Yeni Bölüm)📌 23:30 – Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...📌 02:30 – Her Yerde Sen📌 03:45 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri📌 06:00 – Bay YanlışDizi neden yayınlanmamıştı?NOW TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar için ailenin mirasçıları mahkemeye başvurarak dizinin yayınının durdurulmasını talep etmişti.Ailenin avukatları tarafından yapılan başvuruda şu ifadeler yer aldı:📌 "Dizi, müvekkillerimizin atalarının hatırasına ve kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir."📌 "Dizinin yayınlanan bölümlerinin erişime kapatılması ve yeni bölümlerin yayınının durdurulması gerekmektedir."📌 "Yapımcılar, aileye yönelik özür metni yayımlamalıdır."Ancak mahkeme, yapım şirketinin yaptığı itirazı değerlendirerek yayın yasağını kaldırdı.

