https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/sakir-pasa-ailesi-mucizeler-ve-skandallar-dizisinin-yayin-yasagi-kalkti-1094008569.html

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayın yasağı kalktı

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayın yasağı kalktı

Sputnik Türkiye

Mahkeme kararıyla yayınlanması durdurulan Şakir Paşa Ailesi dizisi için verilen yayın ve çekim yasağı kaldırıldı. Yapım şirketi ile aile üyeleri arasında... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T17:34+0300

2025-02-26T17:34+0300

2025-02-26T17:34+0300

türki̇ye

şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar

şakir paşa ailesi

yasak

mahkeme

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Mahkeme tarafından alınan tedbir kararı nedeniyle 25 Şubat Pazar günü ekrana gelmeyen "Şakir Paşa Ailesi" dizisinin yayınına devam edilmesi için engeller ortadan kalktı.Medyapım ile aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, taraflar anlaşmaya vardı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dava açan aile üyeleri, mahkemeye başvurarak davadan feragat ettiklerini bildirdi.Bu gelişmeyle birlikte, mahkemenin getirdiği yayın ve çekim yasağı otomatik olarak kaldırıldı.Şakir Paşa Ailesi dizisi yayınlanacak mı?Mahkeme süreci nedeniyle dizinin eski bölümlerine ait tüm yayın kayıtlarını kaldıran NOW TV'nin, tanıtımları yeniden yayınlaması bekleniyor.Yayın yasağının kalkmasıyla birlikte dizinin yeni bölümlerinin de önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşması planlanıyor.Aile üyeleri neden dava açmıştı?Şakir Paşa Ailesi’nin torunları olan Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan, dizinin kendilerinden izin alınmadan çekildiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.Aile üyeleri, dizinin yayınlanmasının aile itibarına zarar verdiğini iddia etmiş ve mahkemeden dizinin yayınlanmaması yönünde tedbir kararı aldırmıştı.Mahkeme, ilk etapta şu kararları almıştı:

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