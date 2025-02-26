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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayın yasağı kalktı
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayın yasağı kalktı
Sputnik Türkiye
Mahkeme kararıyla yayınlanması durdurulan Şakir Paşa Ailesi dizisi için verilen yayın ve çekim yasağı kaldırıldı. Yapım şirketi ile aile üyeleri arasında... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T17:34+0300
2025-02-26T17:34+0300
türki̇ye
şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar
şakir paşa ailesi
yasak
mahkeme
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Mahkeme tarafından alınan tedbir kararı nedeniyle 25 Şubat Pazar günü ekrana gelmeyen "Şakir Paşa Ailesi" dizisinin yayınına devam edilmesi için engeller ortadan kalktı.Medyapım ile aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, taraflar anlaşmaya vardı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dava açan aile üyeleri, mahkemeye başvurarak davadan feragat ettiklerini bildirdi.Bu gelişmeyle birlikte, mahkemenin getirdiği yayın ve çekim yasağı otomatik olarak kaldırıldı.Şakir Paşa Ailesi dizisi yayınlanacak mı?Mahkeme süreci nedeniyle dizinin eski bölümlerine ait tüm yayın kayıtlarını kaldıran NOW TV'nin, tanıtımları yeniden yayınlaması bekleniyor.Yayın yasağının kalkmasıyla birlikte dizinin yeni bölümlerinin de önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşması planlanıyor.Aile üyeleri neden dava açmıştı?Şakir Paşa Ailesi’nin torunları olan Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan, dizinin kendilerinden izin alınmadan çekildiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.Aile üyeleri, dizinin yayınlanmasının aile itibarına zarar verdiğini iddia etmiş ve mahkemeden dizinin yayınlanmaması yönünde tedbir kararı aldırmıştı.Mahkeme, ilk etapta şu kararları almıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/real-madridde-sure-alamayan-arda-gulerin-yeni-takimini-duyurdular-bonservisi-bile-belli-oldu-1094007489.html
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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayın yasağı kalktı

17:34 26.02.2025
© FotoğrafŞakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© Fotoğraf
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Mahkeme kararıyla yayınlanması durdurulan Şakir Paşa Ailesi dizisi için verilen yayın ve çekim yasağı kaldırıldı. Yapım şirketi ile aile üyeleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlandı. Aile üyeleri açtıkları tedbir davasından feragat etti. Peki, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yayınlanacak mı?
Mahkeme tarafından alınan tedbir kararı nedeniyle 25 Şubat Pazar günü ekrana gelmeyen "Şakir Paşa Ailesi" dizisinin yayınına devam edilmesi için engeller ortadan kalktı.
Medyapım ile aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, taraflar anlaşmaya vardı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dava açan aile üyeleri, mahkemeye başvurarak davadan feragat ettiklerini bildirdi.
Bu gelişmeyle birlikte, mahkemenin getirdiği yayın ve çekim yasağı otomatik olarak kaldırıldı.

Şakir Paşa Ailesi dizisi yayınlanacak mı?

Mahkeme süreci nedeniyle dizinin eski bölümlerine ait tüm yayın kayıtlarını kaldıran NOW TV'nin, tanıtımları yeniden yayınlaması bekleniyor.
Yayın yasağının kalkmasıyla birlikte dizinin yeni bölümlerinin de önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Aile üyeleri neden dava açmıştı?

Şakir Paşa Ailesi’nin torunları olan Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan, dizinin kendilerinden izin alınmadan çekildiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.
Aile üyeleri, dizinin yayınlanmasının aile itibarına zarar verdiğini iddia etmiş ve mahkemeden dizinin yayınlanmaması yönünde tedbir kararı aldırmıştı.
Mahkeme, ilk etapta şu kararları almıştı:
Dizinin yayınlanan bölümlerine erişimin kaldırılması,
Yeni bölümlerin çekilmemesi,
Dizinin yayınlanmaması.
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