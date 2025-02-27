https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/unlu-golfcu-ve-is-insani-bodrumda-olu-bulundu-1094020196.html

Ünlü golfçü ve iş insanı Bodrum’da ölü bulundu

Ünlü golfçü ve iş insanı Bodrum’da ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü golf oyuncusu ve iş insanı Beyhan Benardete, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yetkililer tarafından yapılan ilk... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T07:01+0300

2025-02-27T07:01+0300

2025-02-27T07:01+0300

yaşam

golf

golf kulübü

ölüm

bodrum

bodrum

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Olay, Bodrum’un Çamlık Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Beyhan Benardete’ye ulaşamayan yakınları ve site yetkilileri, durumdan şüphelenerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.Eve giren ekipler, Benardete’yi hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 60 yaşındaki iş insanının hayatını kaybettiği tespit edildi.İlk i̇ncelemelerde darp i̇zine rastlanmadıOlayın ardından, Bodrum Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde herhangi bir darp ya da şüpheli bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.Ancak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi raporunun ardından olayın detayları netlik kazanacak.İş dünyası ve golf camiası yastaBeyhan Benardete, Türkiye’nin önde gelen golf oyuncularından biri olmasının yanı sıra, iş dünyasında da tanınan bir isimdi. Ani ölümü, spor ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.Yakınları, Benardete’nin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsediğini ve sporla iç içe bir hayat sürdüğünü belirterek, ölümünün büyük bir şok etkisi yarattığını ifade etti.Cenaze töreni i̇çin açıklama bekleniyorBenardete’nin ailesi ve yakınları, cenaze töreniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/son-dakika-olarak-duyuruldu-27-subatta-okullarin-tatil-oldugu-iller-aciklandi-1094019669.html

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golf, golf kulübü, ölüm, bodrum, bodrum