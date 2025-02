https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/dunyanin-en-saygin-universiteleri-aciklandi-11-yil-sonra-bir-turk-universitesi-de-ilk-kez-listede-1093857695.html

Dünyanın en saygın üniversiteleri açıklandı: 11 yıl sonra bir Türk üniversitesi de ilk kez listede yerini aldı

2025 Dünya Üniversiteleri Saygınlık Sıralaması açıklandı! Türkiye’den listeye giren tek üniversite ODTÜ oldu. Harvard zirvede yer alırken, dünyanın en prestijli 10 üniversitesi belli oldu. Peki, ODTÜ dünya sıralamasında kaçıncı?

Londra merkezli Times Higher Education (THE), 2025 Dünya Üniversiteleri Saygınlık Sıralaması’nı yayımladı. 55 bin akademisyenin görüşleriyle hazırlanan liste, dünyanın en prestijli üniversitelerini belirlemeyi amaçlıyor.Türkiye’den listeye sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) girmeyi başardı. 201-300 bandında yer alan ODTÜ, Türk yükseköğretimini uluslararası alanda temsil eden tek üniversite oldu.Üniversite tarafından yapılan açıklamada, “ODTÜ, tüm dünyadan alanında seçkin akademisyenlerin oyuyla belirlenen sıralamada Türkiye’den yer alan tek üniversite olmuştur” denildi.ODTÜ daha önce de listeye girmiştiTHE tarafından 2011 yılından itibaren yayımlanan bu prestijli listeye, Türkiye’den daha önce giren tek üniversite yine ODTÜ olmuştu.📌 2012’de 91-100 bandında,📌 2013’te 51-60 bandında,📌 2014’te 71-80 bandında yer alan ODTÜ,📌 11 yıl aradan sonra tekrar listeye girmeyi başardı.ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, bu başarının bilimsel üretkenlik ve akademik mükemmeliyetin göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Bu sıralamada yeniden yer almak ve Türkiye’yi temsil eden tek üniversite olmak bizim için büyük anlam taşıyor” dedi.Harvard Üniversitesi zirvedeDünya sıralamasında birinci, 14’üncü kez Harvard Üniversitesi oldu. İkinci sırayı ise ABD’den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Birleşik Krallık’tan Oxford Üniversitesi paylaştı.İşte dünyanın en saygın 10 üniversitesi:1️⃣ Harvard Üniversitesi / ABD2️⃣ Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) / ABD3️⃣ Oxford Üniversitesi / Birleşik Krallık4️⃣ Stanford Üniversitesi / ABD5️⃣ Cambridge Üniversitesi / Birleşik Krallık6️⃣ Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley / ABD7️⃣ Princeton Üniversitesi / ABD8️⃣ Tsinghua Üniversitesi / Çin9️⃣ Yale Üniversitesi / ABD🔟 Tokyo Üniversitesi / JaponyaÜniversiteler nasıl değerlendiriliyor?Sıralama, THE tarafından seçilen 55 bin akademisyenin katıldığı büyük çaplı bir anketle oluşturuluyor. Akademisyenlerden, kendi alanlarında en iyi araştırma ve öğretimi sunduğunu düşündükleri üniversiteleri aday göstermeleri isteniyor.Değerlendirme;📌 Oy sayıları,📌 Üniversitelerin birbirleriyle karşılaştırılması,📌 Seçmen çeşitliliği gibi üç ana gösterge üzerinden yapılıyor.Bu sıralama, üniversitelerin küresel akademik arenadaki itibarını yansıtmak ve prestij seviyelerini objektif bir şekilde ölçmek amacıyla oluşturuluyor.

