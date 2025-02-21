https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/dunyanin-en-saygin-universiteleri-aciklandi-11-yil-sonra-bir-turk-universitesi-de-ilk-kez-listede-1093857695.html
Dünyanın en saygın üniversiteleri açıklandı: 11 yıl sonra bir Türk üniversitesi de ilk kez listede yerini aldı
Dünyanın en saygın üniversiteleri açıklandı: 11 yıl sonra bir Türk üniversitesi de ilk kez listede yerini aldı
Sputnik Türkiye
2025 Dünya Üniversiteleri Saygınlık Sıralaması açıklandı! Türkiye’den listeye giren tek üniversite ODTÜ oldu. Harvard zirvede yer alırken, dünyanın en prestijli 10 üniversitesi belli oldu. Peki, ODTÜ dünya sıralamasında kaçıncı?
2025-02-21T08:35+0300
2025-02-21T08:35+0300
2025-02-21T08:35+0300
yaşam
abd
londra
orta doğu teknik üniversitesi (odtü)
times higher education
odtü
üniversite
üniversite sınavı
üniversite sınavı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/15/1050044655_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7010b8c1475a7afc74842a3a9db76d74.jpg
Londra merkezli Times Higher Education (THE), 2025 Dünya Üniversiteleri Saygınlık Sıralaması’nı yayımladı. 55 bin akademisyenin görüşleriyle hazırlanan liste, dünyanın en prestijli üniversitelerini belirlemeyi amaçlıyor.Türkiye’den listeye sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) girmeyi başardı. 201-300 bandında yer alan ODTÜ, Türk yükseköğretimini uluslararası alanda temsil eden tek üniversite oldu.Üniversite tarafından yapılan açıklamada, “ODTÜ, tüm dünyadan alanında seçkin akademisyenlerin oyuyla belirlenen sıralamada Türkiye’den yer alan tek üniversite olmuştur” denildi.ODTÜ daha önce de listeye girmiştiTHE tarafından 2011 yılından itibaren yayımlanan bu prestijli listeye, Türkiye’den daha önce giren tek üniversite yine ODTÜ olmuştu.📌 2012’de 91-100 bandında,📌 2013’te 51-60 bandında,📌 2014’te 71-80 bandında yer alan ODTÜ,📌 11 yıl aradan sonra tekrar listeye girmeyi başardı.ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, bu başarının bilimsel üretkenlik ve akademik mükemmeliyetin göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Bu sıralamada yeniden yer almak ve Türkiye’yi temsil eden tek üniversite olmak bizim için büyük anlam taşıyor” dedi.Harvard Üniversitesi zirvedeDünya sıralamasında birinci, 14’üncü kez Harvard Üniversitesi oldu. İkinci sırayı ise ABD’den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Birleşik Krallık’tan Oxford Üniversitesi paylaştı.İşte dünyanın en saygın 10 üniversitesi:1️⃣ Harvard Üniversitesi / ABD2️⃣ Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) / ABD3️⃣ Oxford Üniversitesi / Birleşik Krallık4️⃣ Stanford Üniversitesi / ABD5️⃣ Cambridge Üniversitesi / Birleşik Krallık6️⃣ Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley / ABD7️⃣ Princeton Üniversitesi / ABD8️⃣ Tsinghua Üniversitesi / Çin9️⃣ Yale Üniversitesi / ABD🔟 Tokyo Üniversitesi / JaponyaÜniversiteler nasıl değerlendiriliyor?Sıralama, THE tarafından seçilen 55 bin akademisyenin katıldığı büyük çaplı bir anketle oluşturuluyor. Akademisyenlerden, kendi alanlarında en iyi araştırma ve öğretimi sunduğunu düşündükleri üniversiteleri aday göstermeleri isteniyor.Değerlendirme;📌 Oy sayıları,📌 Üniversitelerin birbirleriyle karşılaştırılması,📌 Seçmen çeşitliliği gibi üç ana gösterge üzerinden yapılıyor.Bu sıralama, üniversitelerin küresel akademik arenadaki itibarını yansıtmak ve prestij seviyelerini objektif bir şekilde ölçmek amacıyla oluşturuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/guncel-sehirler-tek-tek-aciklandi-21-subatta-egitime-ara-verilen-iller-listesi-1093855100.html
abd
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/15/1050044655_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_93ae7d173e0ae6eca0f8e65c4b10bbd7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünyanın en iyi üniversiteleri 2025, en prestijli üniversiteler sıralaması, the dünya üniversiteleri saygınlık sıralaması, odtü dünya sıralamasında kaçıncı, 2025 en iyi üniversiteler listesi, harvard üniversitesi dünya sıralaması, odtü the sıralamasında kaçıncı, en iyi üniversiteler 2025, türkiye'den dünya sıralamasına giren üniversiteler, odtü dünya üniversiteleri listesinde, en prestijli üniversiteler hangileri, the üniversite sıralaması 2025, dünyanın en prestijli 10 üniversitesi, en iyi türk üniversitesi hangisi, odtü uluslararası sıralamada kaçıncı, the dünya sıralaması 2025 en iyi üniversiteler, türkiye'deki en iyi üniversiteler sıralaması, akademik itibar sıralaması 2025, 2025 en iyi araştırma üniversiteleri, üniversite dünya sıralaması 2025
dünyanın en iyi üniversiteleri 2025, en prestijli üniversiteler sıralaması, the dünya üniversiteleri saygınlık sıralaması, odtü dünya sıralamasında kaçıncı, 2025 en iyi üniversiteler listesi, harvard üniversitesi dünya sıralaması, odtü the sıralamasında kaçıncı, en iyi üniversiteler 2025, türkiye'den dünya sıralamasına giren üniversiteler, odtü dünya üniversiteleri listesinde, en prestijli üniversiteler hangileri, the üniversite sıralaması 2025, dünyanın en prestijli 10 üniversitesi, en iyi türk üniversitesi hangisi, odtü uluslararası sıralamada kaçıncı, the dünya sıralaması 2025 en iyi üniversiteler, türkiye'deki en iyi üniversiteler sıralaması, akademik itibar sıralaması 2025, 2025 en iyi araştırma üniversiteleri, üniversite dünya sıralaması 2025
Dünyanın en saygın üniversiteleri açıklandı: 11 yıl sonra bir Türk üniversitesi de ilk kez listede yerini aldı
İngiliz sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), 2025 Dünya Üniversiteleri Saygınlık Sıralaması’nı açıkladı. Türkiye’den listeye giren tek üniversite Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. ODTÜ, 201-300 bandında yer alarak uluslararası akademik arenada Türkiye’yi temsil eden tek kurum olmayı başardı.
Londra merkezli Times Higher Education (THE), 2025 Dünya Üniversiteleri Saygınlık Sıralaması’nı yayımladı. 55 bin akademisyenin görüşleriyle hazırlanan liste, dünyanın en prestijli üniversitelerini belirlemeyi amaçlıyor.
Türkiye’den listeye sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) girmeyi başardı. 201-300 bandında yer alan ODTÜ, Türk yükseköğretimini uluslararası alanda temsil eden tek üniversite oldu.
Üniversite tarafından yapılan açıklamada, “ODTÜ, tüm dünyadan alanında seçkin akademisyenlerin oyuyla belirlenen sıralamada Türkiye’den yer alan tek üniversite olmuştur” denildi.
ODTÜ daha önce de listeye girmişti
THE tarafından 2011 yılından itibaren yayımlanan bu prestijli listeye, Türkiye’den daha önce giren tek üniversite yine ODTÜ olmuştu.
📌 2012’de 91-100 bandında,
📌 2013’te 51-60 bandında,
📌 2014’te 71-80 bandında yer alan ODTÜ,
📌 11 yıl aradan sonra tekrar listeye girmeyi başardı.
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, bu başarının bilimsel üretkenlik ve akademik mükemmeliyetin göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Bu sıralamada yeniden yer almak ve Türkiye’yi temsil eden tek üniversite olmak bizim için büyük anlam taşıyor” dedi.
Harvard Üniversitesi zirvede
Dünya sıralamasında birinci, 14’üncü kez Harvard Üniversitesi oldu. İkinci sırayı ise ABD’den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Birleşik Krallık’tan Oxford Üniversitesi paylaştı.
İşte dünyanın en saygın 10 üniversitesi:
1️⃣ Harvard Üniversitesi / ABD
2️⃣ Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) / ABD
3️⃣ Oxford Üniversitesi / Birleşik Krallık
4️⃣ Stanford Üniversitesi / ABD
5️⃣ Cambridge Üniversitesi / Birleşik Krallık
6️⃣ Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley / ABD
7️⃣ Princeton Üniversitesi / ABD
8️⃣ Tsinghua Üniversitesi / Çin
9️⃣ Yale Üniversitesi / ABD
🔟 Tokyo Üniversitesi / Japonya
Üniversiteler nasıl değerlendiriliyor?
Sıralama, THE tarafından seçilen 55 bin akademisyenin katıldığı büyük çaplı bir anketle oluşturuluyor. Akademisyenlerden, kendi alanlarında en iyi araştırma ve öğretimi sunduğunu düşündükleri üniversiteleri aday göstermeleri isteniyor.
Değerlendirme;
📌 Oy sayıları,
📌 Üniversitelerin birbirleriyle karşılaştırılması,
📌 Seçmen çeşitliliği gibi üç ana gösterge üzerinden yapılıyor.
Bu sıralama, üniversitelerin küresel akademik arenadaki itibarını yansıtmak ve prestij seviyelerini objektif bir şekilde ölçmek amacıyla oluşturuluyor.