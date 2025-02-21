https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/guncel-sehirler-tek-tek-aciklandi-21-subatta-egitime-ara-verilen-iller-listesi-1093855100.html
Güncel şehirler tek tek açıklandı: 21 Şubat’ta eğitime ara verilen iller listesi
Güncel şehirler tek tek açıklandı: 21 Şubat’ta eğitime ara verilen iller listesi
Sputnik Türkiye
Yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Şubat’ta birçok ilde okullar tatil edildi. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil? Güncel kar tatili duyurusu ve valilik açıklamaları ile eğitime ara verilen şehirler listesi burada!
2025-02-21T07:28+0300
2025-02-21T07:28+0300
2025-02-21T07:29+0300
türki̇ye
muş
yalova
bursa
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tatil
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son dakika okullar tatil
kar
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Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, birçok kentte okulların tatil edilmesine neden oldu. İstanbul’da dün eğitime 1 gün ara verilirken, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Kars, Erzincan, Sivas, Ardahan, Bayburt, Giresun, Hakkari, Bitlis, Rize, Elazığ, Ağrı, Gümüşhane ve Muş’ta da tüm okullar kapatıldı.Samsun Valiliği, yoğun kar yağışı sebebiyle dün saat 12.00 itibarıyla eğitime ara verildiğini duyurdu. Afyonkarahisar, Çanakkale, Kırklareli, Yalova, Kastamonu, Siirt, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, Malatya, Sinop, Artvin, Van, Erzurum, Çorum, Ordu, Tunceli, Yozgat, Bingöl ve Tokat’ta ise bazı ilçelerde okullar tatil edildi.Kar yağışının devam ettiği bazı illerde bugün de eğitime ara verildi. Bursa, Yalova ve Muş'ta öğrenciler için okul tatili uzatıldı.Valiliklerden gelen açıklamalar doğrultusunda, hava koşullarına bağlı olarak tatil edilen bölgelerin güncellenebileceği belirtiliyor. Veliler ve öğrenciler güncel duyuruları takip etmeye devam etmeli.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/aile-hekimligi-uygulama-yonetmeliginde-degisiklik-bazi-aile-hekimleri-7-gun-24-saat-saglik-hizmeti-1093854072.html
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Güncel şehirler tek tek açıklandı: 21 Şubat’ta eğitime ara verilen iller listesi
07:28 21.02.2025 (güncellendi: 07:29 21.02.2025)
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye genelinde birçok ilde eğitime ara verildi. 39 ilde okullar tatil edilirken, bazı illerde ise belirli ilçelerde eğitim durduruldu. Veliler ve öğrenciler ‘Bugün okullar tatil mi?’ sorusuna yanıt ararken, işte 21 Şubat’ta tatil edilen il ve ilçeler listesi!
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, birçok kentte okulların tatil edilmesine neden oldu. İstanbul’da dün eğitime 1 gün ara verilirken, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Kars, Erzincan, Sivas, Ardahan, Bayburt, Giresun, Hakkari, Bitlis, Rize, Elazığ, Ağrı, Gümüşhane ve Muş’ta da tüm okullar kapatıldı.
Samsun Valiliği
, yoğun kar yağışı sebebiyle dün saat 12.00 itibarıyla eğitime ara
verildiğini duyurdu. Afyonkarahisar, Çanakkale, Kırklareli, Yalova, Kastamonu, Siirt, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, Malatya, Sinop, Artvin, Van, Erzurum, Çorum, Ordu, Tunceli, Yozgat, Bingöl ve Tokat’ta
ise bazı ilçelerde okullar tatil edildi.
Kar yağışının devam ettiği bazı illerde bugün de eğitime ara verildi. Bursa, Yalova ve Muş'ta
öğrenciler için okul tatili
uzatıldı.
Valiliklerden gelen açıklamalar doğrultusunda, hava koşullarına bağlı olarak tatil edilen bölgelerin güncellenebileceği belirtiliyor. Veliler ve öğrenciler güncel duyuruları takip etmeye devam etmeli.