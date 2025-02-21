https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/guncel-sehirler-tek-tek-aciklandi-21-subatta-egitime-ara-verilen-iller-listesi-1093855100.html

Güncel şehirler tek tek açıklandı: 21 Şubat’ta eğitime ara verilen iller listesi

Güncel şehirler tek tek açıklandı: 21 Şubat’ta eğitime ara verilen iller listesi

Sputnik Türkiye

Yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Şubat’ta birçok ilde okullar tatil edildi. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil? Güncel kar tatili duyurusu ve valilik açıklamaları ile eğitime ara verilen şehirler listesi burada!

2025-02-21T07:28+0300

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türki̇ye

muş

yalova

bursa

samsun valiliği

tatil

okullar

okullar tatil

son dakika okullar tatil

kar

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Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, birçok kentte okulların tatil edilmesine neden oldu. İstanbul’da dün eğitime 1 gün ara verilirken, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Kars, Erzincan, Sivas, Ardahan, Bayburt, Giresun, Hakkari, Bitlis, Rize, Elazığ, Ağrı, Gümüşhane ve Muş’ta da tüm okullar kapatıldı.Samsun Valiliği, yoğun kar yağışı sebebiyle dün saat 12.00 itibarıyla eğitime ara verildiğini duyurdu. Afyonkarahisar, Çanakkale, Kırklareli, Yalova, Kastamonu, Siirt, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, Malatya, Sinop, Artvin, Van, Erzurum, Çorum, Ordu, Tunceli, Yozgat, Bingöl ve Tokat’ta ise bazı ilçelerde okullar tatil edildi.Kar yağışının devam ettiği bazı illerde bugün de eğitime ara verildi. Bursa, Yalova ve Muş'ta öğrenciler için okul tatili uzatıldı.Valiliklerden gelen açıklamalar doğrultusunda, hava koşullarına bağlı olarak tatil edilen bölgelerin güncellenebileceği belirtiliyor. Veliler ve öğrenciler güncel duyuruları takip etmeye devam etmeli.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/aile-hekimligi-uygulama-yonetmeliginde-degisiklik-bazi-aile-hekimleri-7-gun-24-saat-saglik-hizmeti-1093854072.html

türki̇ye

muş

yalova

bursa

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