https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ali-yerlikaya-unlu-doner-restorani-zincirine-feto-operasyonunu-duyurdu-cok-sayida-gozalti-1093864668.html

Ali Yerlikaya, ünlü döner restoranı zincirine 'FETÖ' operasyonunu duyurdu: Çok sayıda gözaltı

Ali Yerlikaya, ünlü döner restoranı zincirine 'FETÖ' operasyonunu duyurdu: Çok sayıda gözaltı

Sputnik Türkiye

Maydonoz Döner’e FETÖ Operasyonu! Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Maydonoz Döner zincirinin, FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edildi. İşte Maydonoz döner operasyonun detayları

2025-02-21T12:25+0300

2025-02-21T12:25+0300

2025-02-21T12:50+0300

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'nün güncel yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MASAK ve MİT Başkanlığı destek verdi.Operasyonların gerçekleştirildiği iller:🔹 Antalya, Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve YozgatDöner zinciri üzerinden FETÖ'ye finansmanBakanlık, yapılan çalışmalarda bir döner restoran zincirinin, FETÖ'ye finansman sağlamak amacıyla kullanıldığını tespit etti.📌 Franchise (isim hakkı) sistemiyle çalışan restoran zinciri, örgütle bağlantısı bulunan kişilere gayri resmi ortaklıklar vererek finansal destek sağladı.📌 Ortaklık için örgüt referansı şartı konuldu ve bu sistem "Referans Temelli Büyüme (RTB)" olarak adlandırıldı.📌 Şubelerde örgüt bağlantılı kişilere istihdam sağlandı ve örgüte "himmet" adı altında para toplandı.📌 Ortaklık hisselerinin satışında elde edilen paraların, takip edilmemesi için kuyumcular gibi örgütle bağlantılı esnaflar üzerinden "emanet usulüyle" aktarıldığı belirlendi.📌 Yurt dışı bağlantılar aracılığıyla yeni bayilikler verilerek, örgüt için para transferinin kolaylaştırıldığı tespit edildi.MASAK raporuyla ortaya çıkan bağlantılarOperasyon kapsamında yapılan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde, şirketin finansal yapısına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı:✅ Şirketin, hakkında herhangi bir işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği tespit edildi.✅ Örgüte aktarılan paraların, "ürün satın alımı" adı altında faturalandırıldığı belirlendi.✅ Aranma kaydı bulunan örgüt mensuplarının, restoran bayilerinde örgütsel toplantılar düzenlediği ortaya çıktı.✅ Kazançların örgüt mensuplarına dağıtılması yönünde talimat verildiği, şirket ortaklığından ayrılmak isteyen kişilere ise "şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu" yönünde baskı yapıldığı tespit edildi.Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör örgütü FETÖ'nün finans kaynaklarını kurutmaya ve yapılanmalarını çökertmeye kararlıyız. Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin huzuru için gece gündüz demeden mücadeleye devam ediyor" ifadelerini kullandı.Maydonoz Döner zincirine operasyon"Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1.5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353'e yakın isimin gözaltına alındığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/bakanlik-duyurdu-bu-araclara-6-ilde-trafik-yasagi-pazar-1300e-kadar-surecek-1093863457.html

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