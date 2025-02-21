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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/bakanlik-duyurdu-bu-araclara-6-ilde-trafik-yasagi-pazar-1300e-kadar-surecek-1093863457.html
Bakanlık duyurdu: Bu araçlara 6 ilde trafik yasağı, pazar 13.00'e kadar sürecek
Bakanlık duyurdu: Bu araçlara 6 ilde trafik yasağı, pazar 13.00'e kadar sürecek
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illeri için turuncu (tehlikeli), İstanbul, Bolu ve Karabük illeri için... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T11:50+0300
2025-02-21T12:02+0300
türkiye
ulaştırma
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
taşıt
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Sakarya ve Düzce için turuncu (tehlikeli), İstanbul, Bolu ve Karabük için ise sarı (az tehlikeli) meteorolojik uyarı verdi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik akışında ciddi aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da kamyon, çekici ve tanker türü ağır taşıtların D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanamayacağını duyurdu. Yasak 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar sürecek.Ağır taşıtlara 48 saatlik trafik kısıtlamasıKGM tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisinin pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Bu çerçevede:🔹 Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar yasak kapsamında olacak.🔹 İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'daki D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyir etmeleri engellenecek.🔹 Tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar kısıtlamadan muaf tutulacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak sürücülere şu uyarıyı yaptı:"Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'a kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir."
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Bakanlık duyurdu: Bu araçlara 6 ilde trafik yasağı, pazar 13.00'e kadar sürecek

11:50 21.02.2025 (güncellendi: 12:02 21.02.2025)
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Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illeri için turuncu (tehlikeli), İstanbul, Bolu ve Karabük illeri için sarı (az tehlikeli) kodlu uyarı verdi. Kar yağışı uyarısı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı getirdi. Karar 2 gün boyunca uygulanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Sakarya ve Düzce için turuncu (tehlikeli), İstanbul, Bolu ve Karabük için ise sarı (az tehlikeli) meteorolojik uyarı verdi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik akışında ciddi aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da kamyon, çekici ve tanker türü ağır taşıtların D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanamayacağını duyurdu. Yasak 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar sürecek.

Ağır taşıtlara 48 saatlik trafik kısıtlaması

KGM tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisinin pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Bu çerçevede:
🔹 Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar yasak kapsamında olacak.
🔹 İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'daki D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyir etmeleri engellenecek.
🔹 Tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar kısıtlamadan muaf tutulacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak sürücülere şu uyarıyı yaptı:
"Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'a kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir."
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