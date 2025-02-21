https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/bakanlik-duyurdu-bu-araclara-6-ilde-trafik-yasagi-pazar-1300e-kadar-surecek-1093863457.html

Bakanlık duyurdu: Bu araçlara 6 ilde trafik yasağı, pazar 13.00'e kadar sürecek

Bakanlık duyurdu: Bu araçlara 6 ilde trafik yasağı, pazar 13.00'e kadar sürecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illeri için turuncu (tehlikeli), İstanbul, Bolu ve Karabük illeri için... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T11:50+0300

2025-02-21T11:50+0300

2025-02-21T12:02+0300

türkiye

ulaştırma

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

taşıt

kar yağışı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Sakarya ve Düzce için turuncu (tehlikeli), İstanbul, Bolu ve Karabük için ise sarı (az tehlikeli) meteorolojik uyarı verdi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik akışında ciddi aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da kamyon, çekici ve tanker türü ağır taşıtların D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanamayacağını duyurdu. Yasak 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar sürecek.Ağır taşıtlara 48 saatlik trafik kısıtlamasıKGM tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisinin pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Bu çerçevede:🔹 Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtlar, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar yasak kapsamında olacak.🔹 İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'daki D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyir etmeleri engellenecek.🔹 Tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar kısıtlamadan muaf tutulacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak sürücülere şu uyarıyı yaptı:"Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'a kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/akomdan-istanbula-bugun-ve-yarin-icin-yogun-kar-yagisi-alarmi-ekrem-imamoglu-saat-verdi-en-sert-1093859049.html

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