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Akkuyu NGS'in 1. güç ünitesinin ilk yedek dizel jenaratörü devreye alındı
Akkuyu NGS'in 1. güç ünitesinin ilk yedek dizel jenaratörü devreye alındı
Sputnik Türkiye
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. güç ünitesinin ilk yedek dizel jeneratörünün devreye alındığı açıklandı. 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T13:48+0300
2025-02-21T13:48+0300
ekonomi̇
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu ngs
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinin ilk yedek dizel jeneratörü devreye alındı. Ekipman devreye alma uzmanları, tesisi rölantide çalıştırdı ve yük altında çalışmasını adım adım test etmek için hazırlıklara başladı.Toplam üç yedek dizel jeneratör çalışacakAkkuyu NGS'nin her bir güç ünitesinde toplam üç adet yedek dizel jeneratör çalışacak. Dizel jeneratörler çalıştırıldıktan sonra, çeşitli çalışma modlarında yaklaşık 50 kontrol işleminden geçirilecek.Uzmanlar, dizel jeneratörlerin tüm sistemleri nominal güç seviyesinde çalışırken güvenilir olduğuna emin olduktan sonra, yedek dizel jeneratör "bekleme" moduna getirilecek. NGS'nin işletilmesi sırasında yedek dizel jeneratör bu modda olacak. Yedek dizel jeneratörünün bulunduğu yedek dizel güç santralinin çalışmaya hazır hale gelmesi, başlatma sinyalinin alındığı andan itibaren 15 saniyeyi geçmeyecek.Tüm süreç otomatik modda ilerleyecek. Buna ek olarak, dizel jeneratörlerin devreye alınması, reaktör tesisinin soğuk-sıcak alıştırma aşamasının başlatılması için ön koşul olacak.Güvenliğin temel unsurlarından biriAkkuyu Nükleer AŞ İnşa Halindeki NGS Direktör Yardımcısı ve Teknik Direktör Andrei Zhukov, yedek dizel güç santrallerinin nükleer santral güvenlik sistemlerinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Akkuyu NGS'nin her güç ünitesinde bu tür üç santral yer alıyor. Bu santraller, ana güç kaynağının kesilmesi durumunda nükleer santralin bağımsız güç kaynağı olarak görev yapıyor. Üç yedek dizel güç santralinin her biri bir dizel jeneratör setiyle donatıldı. Bugün bunlardan ilkini, yani normal işletme sisteminin yedek dizel güç santralini devreye aldık. Her bir ünitedeki üç dizel jeneratör birlikte, ünitenin tasarlanmış tüm sistemlerine yakıt ikmali yapmadan en az 72 saat boyunca güç sağlayabilecek."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/akkuyu-ngsde-pompalama-istasyonunda-devreye-alma-asamasina-gelindi-1093308452.html
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs

Akkuyu NGS'in 1. güç ünitesinin ilk yedek dizel jenaratörü devreye alındı

13:48 21.02.2025
© Akkuyu Nükleer AŞAkkuyu
Akkuyu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© Akkuyu Nükleer AŞ
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. güç ünitesinin ilk yedek dizel jeneratörünün devreye alındığı açıklandı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinin ilk yedek dizel jeneratörü devreye alındı. Ekipman devreye alma uzmanları, tesisi rölantide çalıştırdı ve yük altında çalışmasını adım adım test etmek için hazırlıklara başladı.

Toplam üç yedek dizel jeneratör çalışacak

Akkuyu NGS'nin her bir güç ünitesinde toplam üç adet yedek dizel jeneratör çalışacak. Dizel jeneratörler çalıştırıldıktan sonra, çeşitli çalışma modlarında yaklaşık 50 kontrol işleminden geçirilecek.
Uzmanlar, dizel jeneratörlerin tüm sistemleri nominal güç seviyesinde çalışırken güvenilir olduğuna emin olduktan sonra, yedek dizel jeneratör "bekleme" moduna getirilecek. NGS'nin işletilmesi sırasında yedek dizel jeneratör bu modda olacak. Yedek dizel jeneratörünün bulunduğu yedek dizel güç santralinin çalışmaya hazır hale gelmesi, başlatma sinyalinin alındığı andan itibaren 15 saniyeyi geçmeyecek.
Tüm süreç otomatik modda ilerleyecek. Buna ek olarak, dizel jeneratörlerin devreye alınması, reaktör tesisinin soğuk-sıcak alıştırma aşamasının başlatılması için ön koşul olacak.

Güvenliğin temel unsurlarından biri

Akkuyu Nükleer AŞ İnşa Halindeki NGS Direktör Yardımcısı ve Teknik Direktör Andrei Zhukov, yedek dizel güç santrallerinin nükleer santral güvenlik sistemlerinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Akkuyu NGS'nin her güç ünitesinde bu tür üç santral yer alıyor. Bu santraller, ana güç kaynağının kesilmesi durumunda nükleer santralin bağımsız güç kaynağı olarak görev yapıyor. Üç yedek dizel güç santralinin her biri bir dizel jeneratör setiyle donatıldı. Bugün bunlardan ilkini, yani normal işletme sisteminin yedek dizel güç santralini devreye aldık. Her bir ünitedeki üç dizel jeneratör birlikte, ünitenin tasarlanmış tüm sistemlerine yakıt ikmali yapmadan en az 72 saat boyunca güç sağlayabilecek."
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
EKONOMİ
Akkuyu NGS'de pompalama istasyonunda devreye alma aşamasına gelindi
3 Şubat, 14:16
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