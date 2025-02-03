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Akkuyu NGS'de pompalama istasyonunda devreye alma aşamasına gelindi
Akkuyu NGS'de pompalama istasyonunda devreye alma aşamasına gelindi
Sputnik Türkiye
Akkuyu NGS'de birinci üniteyi soğutacak pompalama istasyonu devreye alınıyor. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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2025-02-03T15:19+0300
ekonomi
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'de ilk ünitedeki tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutması amacıyla hayata geçirilen kara hidroteknik yapıları da içeren Açık Deniz Hidroteknik Yapıları Projesi neticelendi. Proje kapsamında, karada kurulan pompalama istasyonunda ana soğutma suyu üniteleri 21 metre derinliğe inşa edildi. İstasyon bünyesindeki 6 bin 500 kilovatlık elektrik motorları da yerin 5 metre altına yerleştirildi.Dış etkene karşı güvenilir şekilde tasarlandıSel ve tsunami dahil her türlü dış etkene karşı güvenilir şekilde tasarlanan, yüksek teknolojiye sahip pompalama istasyonunda, çalıştırma ve ayarlama uzmanlarınca gerçekleştirilen devreye alma çalışmalarına başlandı.Drenaj kanalı, sifon kuyuları, dağıtım odası, su alma ve boşaltma yapılarından oluşan komplekste büyük dört pompa yer alıyor.Saatte 260 bin metreküp su pompalayacakAkdeniz'den saatte 260 bin metreküp su pompalayabilen istasyon, birinci güç ünitesinde reaktör dışındaki tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutabiliyor.Yakın gelecekte su almaya hazır olacaklarAkkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Açık Deniz Hidroteknik Yapıları Projesi'nin birinci güç ünitesinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak "Türbin yoğuşturucularına ve güvenlik sistemlerinin ana bileşenlerine soğutma suyunun temini, nükleer güç santrallerinde önemli bir teknolojik süreç. Kara ve açık deniz hidroteknik yapılarımız var. Kara hidroteknik yapıları, çok sayıda pompa içeren karmaşık bir yapı kompleksi." dedi.Butckikh, istasyonda kullanılan pompaların devasa büyüklükte olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, türkiye cumhuriyeti, rusya federasyonu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, türkiye cumhuriyeti, rusya federasyonu

Akkuyu NGS'de pompalama istasyonunda devreye alma aşamasına gelindi

14:16 03.02.2025 (güncellendi: 15:19 03.02.2025)
© AA / Akkuyu Nükleer AŞMersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA / Akkuyu Nükleer AŞ
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Akkuyu NGS'de birinci üniteyi soğutacak pompalama istasyonu devreye alınıyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'de ilk ünitedeki tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutması amacıyla hayata geçirilen kara hidroteknik yapıları da içeren Açık Deniz Hidroteknik Yapıları Projesi neticelendi. Proje kapsamında, karada kurulan pompalama istasyonunda ana soğutma suyu üniteleri 21 metre derinliğe inşa edildi. İstasyon bünyesindeki 6 bin 500 kilovatlık elektrik motorları da yerin 5 metre altına yerleştirildi.

Dış etkene karşı güvenilir şekilde tasarlandı

Sel ve tsunami dahil her türlü dış etkene karşı güvenilir şekilde tasarlanan, yüksek teknolojiye sahip pompalama istasyonunda, çalıştırma ve ayarlama uzmanlarınca gerçekleştirilen devreye alma çalışmalarına başlandı.
Drenaj kanalı, sifon kuyuları, dağıtım odası, su alma ve boşaltma yapılarından oluşan komplekste büyük dört pompa yer alıyor.

Saatte 260 bin metreküp su pompalayacak

Akdeniz'den saatte 260 bin metreküp su pompalayabilen istasyon, birinci güç ünitesinde reaktör dışındaki tüm sistem ve ekipmanların suyunu soğutabiliyor.

Yakın gelecekte su almaya hazır olacaklar

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Açık Deniz Hidroteknik Yapıları Projesi'nin birinci güç ünitesinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak "Türbin yoğuşturucularına ve güvenlik sistemlerinin ana bileşenlerine soğutma suyunun temini, nükleer güç santrallerinde önemli bir teknolojik süreç. Kara ve açık deniz hidroteknik yapılarımız var. Kara hidroteknik yapıları, çok sayıda pompa içeren karmaşık bir yapı kompleksi." dedi.
Butckikh, istasyonda kullanılan pompaların devasa büyüklükte olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sadece bir pompa saatte yaklaşık 65 bin metreküp deniz suyu sağlıyor. Bu oldukça büyük bir miktar. İstasyonda bu türden 4 pompa bulunuyor. Ayrıca güvenlik ve destek sistemleri pompaları da var. Bu kompleksi bitirdik ve faaliyete geçiriyoruz. Kara ve açık deniz hidroteknik yapıları hazır. Yakın gelecekte su almaya hazır olacaklar.

Açık Deniz Hidroteknik Yapıları Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonunun mühendislik becerilerini ve deneyimini birleştirdi. Bu birleşme, proje üzerinde 7 gün 24 saat devam eden titiz ve yoğun inşa çalışmaları ile mühendislik zekası sayesinde jeopolitik durum da dahil olmak üzere her türlü sıkıntının üstesinden geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu mühendisleri arasındaki yakın işbirliğiyle bu zorlu görevi yerine getirmeyi başardık."

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