Akkuyu NGS'de pompalama istasyonunda devreye alma aşamasına gelindi

"Sadece bir pompa saatte yaklaşık 65 bin metreküp deniz suyu sağlıyor. Bu oldukça büyük bir miktar. İstasyonda bu türden 4 pompa bulunuyor. Ayrıca güvenlik ve destek sistemleri pompaları da var. Bu kompleksi bitirdik ve faaliyete geçiriyoruz. Kara ve açık deniz hidroteknik yapıları hazır. Yakın gelecekte su almaya hazır olacaklar.

Açık Deniz Hidroteknik Yapıları Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonunun mühendislik becerilerini ve deneyimini birleştirdi. Bu birleşme, proje üzerinde 7 gün 24 saat devam eden titiz ve yoğun inşa çalışmaları ile mühendislik zekası sayesinde jeopolitik durum da dahil olmak üzere her türlü sıkıntının üstesinden geldi. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu mühendisleri arasındaki yakın işbirliğiyle bu zorlu görevi yerine getirmeyi başardık."