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Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam: Son bir ayda yüzde 10 artış
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam: Son bir ayda yüzde 10 artış
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesinde kırmızı et fiyatlarına yönelik denetimlerini artırırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise 4 büyük et üreticisinin 3 milyar... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T12:40+0300
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Kırmızı et sektörüne yönelik denetimler, yalnızca fiyat artışlarıyla sınırlı kalmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektörde öne çıkan 4 büyük üreticinin 7 ildeki tesislerinde yaptığı denetimlerde, firmaların toplamda 3 milyar TL’lik kazancı kayıt dışı bıraktığını ortaya çıkardı.Yetkililer, vergi kaçakçılığına karşı sıkı önlemler alınacağını ve haksız kazanç sağlayan firmalara yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağını belirtti.İstanbul’da yerel marketler fiyatları sabitledi, ama…Ramazan öncesi artan fiyatlara karşı İstanbul'daki bazı yerel marketler kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı.Bu fiyat sabitleme kararı İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) tarafından alındı ve 30 üye işletmenin 1.500 şubesinde uygulanmaya başlandı.Ancak kasaplar ve diğer perakendecilerde fiyat artışları devam ediyor. Marketlerin belirlediği fiyatlara rağmen bazı satıcılar et fiyatlarını gizlice artırarak fırsatçılık yapıyor.Et fiyatlarında sessiz zam: 1 ayda yüzde 10 artışMilliyet'e konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, kırmızı et fiyatlarındaki hareketliliği şu sözlerle değerlendirdi:"Ramazan öncesi fırsatçılar, küçük küçük fiyat artışları yaparak et fiyatlarını yükseltti. Son bir ayda dana karkasın fiyatı 400 TL’den 430-435 TL’ye, kuzu karkasın fiyatı 550 TL’den 580-585 TL’ye çıktı. Toptan satıcılar, perakendecilere uyguladığı fiyatları kademeli artırarak toplamda yüzde 10’un üzerinde bir artış gerçekleştirdi."Güllü ayrıca, bazı marketlerin Et ve Süt Kurumu’ndan ucuza temin ettikleri eti, lüks restoranlar ve kasaplara sattığını ve böylece haksız kazanç elde ettiklerini iddia etti.
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kırmızı et, ramazan, kasap
kırmızı et, ramazan, kasap

Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam: Son bir ayda yüzde 10 artış

12:40 20.02.2025
© AAKırmızı et
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© AA
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Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesinde kırmızı et fiyatlarına yönelik denetimlerini artırırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise 4 büyük et üreticisinin 3 milyar TL’lik kazancı kayıt dışı bıraktığını tespit etti. İstanbul’daki bazı yerel marketler fiyatları sabitlerken, piyasada gizli zam hareketliliği yaşandığı gözlemleniyor.
Kırmızı et sektörüne yönelik denetimler, yalnızca fiyat artışlarıyla sınırlı kalmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektörde öne çıkan 4 büyük üreticinin 7 ildeki tesislerinde yaptığı denetimlerde, firmaların toplamda 3 milyar TL’lik kazancı kayıt dışı bıraktığını ortaya çıkardı.
Yetkililer, vergi kaçakçılığına karşı sıkı önlemler alınacağını ve haksız kazanç sağlayan firmalara yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

İstanbul’da yerel marketler fiyatları sabitledi, ama…

Ramazan öncesi artan fiyatlara karşı İstanbul'daki bazı yerel marketler kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı.
Dana kıyma: 379 TL
Dana kuşbaşı: 399 TL
Bu fiyat sabitleme kararı İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) tarafından alındı ve 30 üye işletmenin 1.500 şubesinde uygulanmaya başlandı.
Ancak kasaplar ve diğer perakendecilerde fiyat artışları devam ediyor. Marketlerin belirlediği fiyatlara rağmen bazı satıcılar et fiyatlarını gizlice artırarak fırsatçılık yapıyor.

Et fiyatlarında sessiz zam: 1 ayda yüzde 10 artış

Milliyet'e konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, kırmızı et fiyatlarındaki hareketliliği şu sözlerle değerlendirdi:
"Ramazan öncesi fırsatçılar, küçük küçük fiyat artışları yaparak et fiyatlarını yükseltti. Son bir ayda dana karkasın fiyatı 400 TL’den 430-435 TL’ye, kuzu karkasın fiyatı 550 TL’den 580-585 TL’ye çıktı. Toptan satıcılar, perakendecilere uyguladığı fiyatları kademeli artırarak toplamda yüzde 10’un üzerinde bir artış gerçekleştirdi."
Güllü ayrıca, bazı marketlerin Et ve Süt Kurumu’ndan ucuza temin ettikleri eti, lüks restoranlar ve kasaplara sattığını ve böylece haksız kazanç elde ettiklerini iddia etti.
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