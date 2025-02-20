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60 TL veren emekli, 12 milyon TL’nin sahibi oldu
60 TL veren emekli, 12 milyon TL’nin sahibi oldu
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da 3 yıldır düzenli olarak Sayısal Loto oynayan emekli bir talihli, geçen hafta gerçekleştirilen çekilişte 5 bilerek 12 milyon 581 bin TL ikramiye... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
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İsmi açıklanmayan şanslı emekli, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan Sayısal Loto bayisinden 3 kolonluk kupon oynadı. 60 TL karşılığında oynadığı kuponla 5 numarayı doğru tahmin eden talihli, 12 milyon 581 bin TL kazandı.Şanslı rakamlar ise 02, 20, 55, 60 ve 72 olarak belirlendi. Talihli, büyük ikramiyeyi kazandığını öğrendikten sonra kuponunu bayiye götürdü ve doğrulama işlemi sonrası parasını İstanbul'da tahsil etti.'Sürekli oynuyordu, daha önce de kazandı'Talihlinin sürekli müşterileri olduğunu belirten bayi çalışanı Ensar Yılmaz, şanslı emeklinin daha önce de küçük ikramiyeler kazandığını ifade etti."Sürekli gelen müşterimizdir. 3 yıldır bizim bayimizde devamlı oynamaktadır. Aynı müşterimiz daha önce de birkaç defa ikramiyeler yakalamıştır. Çarşamba günü yapılan çekilişte Türkiye'de Sayısal Loto'da 5 bilen kendisidir."Bayi çalışanları, büyük ikramiyenin kendi bayilerinden çıkmasının kendileri için de büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/calisan-emeklilerin-maasi-kesilecek-mi-3-aylik-maasi-kimler-alabiliyor-2008-sonrasi-sigortali-1093827103.html
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sayısal loto, ikramiye, emekli
sayısal loto, ikramiye, emekli

60 TL veren emekli, 12 milyon TL’nin sahibi oldu

11:52 20.02.2025
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Diyarbakır’da 3 yıldır düzenli olarak Sayısal Loto oynayan emekli bir talihli, geçen hafta gerçekleştirilen çekilişte 5 bilerek 12 milyon 581 bin TL ikramiye kazandı.
İsmi açıklanmayan şanslı emekli, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan Sayısal Loto bayisinden 3 kolonluk kupon oynadı. 60 TL karşılığında oynadığı kuponla 5 numarayı doğru tahmin eden talihli, 12 milyon 581 bin TL kazandı.
Şanslı rakamlar ise 02, 20, 55, 60 ve 72 olarak belirlendi. Talihli, büyük ikramiyeyi kazandığını öğrendikten sonra kuponunu bayiye götürdü ve doğrulama işlemi sonrası parasını İstanbul'da tahsil etti.

'Sürekli oynuyordu, daha önce de kazandı'

Talihlinin sürekli müşterileri olduğunu belirten bayi çalışanı Ensar Yılmaz, şanslı emeklinin daha önce de küçük ikramiyeler kazandığını ifade etti.
"Sürekli gelen müşterimizdir. 3 yıldır bizim bayimizde devamlı oynamaktadır. Aynı müşterimiz daha önce de birkaç defa ikramiyeler yakalamıştır. Çarşamba günü yapılan çekilişte Türkiye'de Sayısal Loto'da 5 bilen kendisidir."
Bayi çalışanları, büyük ikramiyenin kendi bayilerinden çıkmasının kendileri için de büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.
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