https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/meteorolojiden-istanbul-dahil-7-ile-sari-kodlu-alarm-sicakliklar-10-derece-birden-dusuyor-altay-kar-1093718005.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 ile sarı kodlu alarm: Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor, Altay kar fırtınası geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 ile sarı kodlu alarm: Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor, Altay kar fırtınası geliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırıyor! İstanbul, Ankara ve birçok şehirde kar ve sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji’den çığ tehlikesi ve kuvvetli yağış uyarısı geldi! İşte il il hava durumu tahminleri

2025-02-17T07:49+0300

2025-02-17T07:49+0300

2025-02-17T07:49+0300

yaşam

meteoroloji

ege

batı karadeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağışlı hava etkili olacak.Sıcaklıklar hızla düşecekHava sıcaklıkları:Rüzgar etkisini artıracakRüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğudan 30-50 km/sa hızında kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve don uyarısıMeteoroloji, Marmara ve Batı Karadeniz’de yerel kuvvetli yağışların görülebileceği uyarısında bulundu. Özellikle İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne ve Kırklareli gibi illerde sağanak yağışın su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.Çığ, don ve buzlanmaya dikkatSarı kodlu uyarı verilen şehirlerMeteoroloji, sarı kodlu uyarı yayımlayarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. İşte kuvvetli yağış, fırtına ve don riskinin olduğu iller:✅ Edirne✅ İstanbul✅ Kırklareli✅ Tekirdağ✅ Zonguldak✅ Bartın✅ DüzceBugün hava nasıl olacak?Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış, İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi tahmin edilirken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve çığ tehlikesi bulunuyor.Marmara’da sağanak yağış ve puslu hava hakimMarmara genelinde aralıklı sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yerel kuvvetli sağanaklar görülebilir. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor.🌡️ Çanakkale: 9°C, İstanbul: 7°C, Edirne: 6°C, Kırklareli: 5°CEge’de kuvvetli yağışlar ve karla karışık yağmur bekleniyorEge Bölgesi genelinde sağanak yağış hakim olacak. Kuzey Ege kıyılarında yağışların kuvvetli olması tahmin edilirken, Afyonkarahisar ve Kütahya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. İç kesimlerde buzlanma ve don tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.🌡️ İzmir: 16°C, Manisa: 16°C, Denizli: 16°C, Afyonkarahisar: 12°CAkdeniz Bölgesi i̇çin sağanak yağış uyarısıAkdeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Özellikle Adana, Mersin, Hatay ve Antalya’da sağanak yağışlar bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus etkili olacak.🌡️ Adana: 19°C, Antalya: 16°C, Mersin: 18°C, Hatay: 16°Cİç Anadolu’da kar ve don tehlikesiİç Anadolu’nun kuzeybatısında yağmur, gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı bekleniyor. Ankara ve Eskişehir’de yağışların gece saatlerinde karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don olayı yaşanabilir.🌡️ Ankara: 11°C, Eskişehir: 13°C, Konya: 13°C, Sivas: 4°CBatı Karadeniz’de fırtına ve kuvvetli yağış alarmıBatı Karadeniz kıyılarında sağanak yağmur etkili olacak. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir.🌡️ Bolu: 12°C, Düzce: 9°C, Kastamonu: 6°C, Zonguldak: 7°CDoğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesiDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Trabzon, Samsun ve Artvin’de yağışlı hava etkili olurken, iç kesimlerde don ve buzlanma görülebilir.🌡️ Amasya: 15°C, Samsun: 10°C, Trabzon: 12°C, Erzurum: -1°C, Van: 3°CGüneydoğu Anadolu’da yağış gece saatlerinde başlayacakBölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinden itibaren Gaziantep ve Şanlıurfa’da sağanak yağmur görülebilir. Kuzey kesimlerde buzlanma ve don tehlikesi bulunuyor.🌡️ Diyarbakır: 13°C, Gaziantep: 14°C, Siirt: 13°C, Şanlıurfa: 14°CDenizlerde fırtına bekleniyorÖzellikle Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgarların etkili olması bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de ise orta kuvvette rüzgarlar görülecek.🌊 Dalga Yüksekliği: Karadeniz’de 2,5 metre, Marmara’da 2 metre, Ege’de yer yer 6 metreye kadar çıkabilir.

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batı karadeniz

akdeniz

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