https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/meteorolojiden-istanbul-dahil-7-ile-sari-kodlu-alarm-sicakliklar-10-derece-birden-dusuyor-altay-kar-1093718005.html
Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 ile sarı kodlu alarm: Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor, Altay kar fırtınası geliyor
Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 ile sarı kodlu alarm: Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor, Altay kar fırtınası geliyor
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırıyor! İstanbul, Ankara ve birçok şehirde kar ve sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji’den çığ tehlikesi ve kuvvetli yağış uyarısı geldi! İşte il il hava durumu tahminleri
2025-02-17T07:49+0300
2025-02-17T07:49+0300
2025-02-17T07:49+0300
yaşam
meteoroloji
ege
batı karadeniz
altay
akdeniz
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağışlı hava etkili olacak.Sıcaklıklar hızla düşecekHava sıcaklıkları:Rüzgar etkisini artıracakRüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğudan 30-50 km/sa hızında kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve don uyarısıMeteoroloji, Marmara ve Batı Karadeniz’de yerel kuvvetli yağışların görülebileceği uyarısında bulundu. Özellikle İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne ve Kırklareli gibi illerde sağanak yağışın su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.Çığ, don ve buzlanmaya dikkatSarı kodlu uyarı verilen şehirlerMeteoroloji, sarı kodlu uyarı yayımlayarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. İşte kuvvetli yağış, fırtına ve don riskinin olduğu iller:✅ Edirne✅ İstanbul✅ Kırklareli✅ Tekirdağ✅ Zonguldak✅ Bartın✅ DüzceBugün hava nasıl olacak?Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış, İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi tahmin edilirken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve çığ tehlikesi bulunuyor.Marmara’da sağanak yağış ve puslu hava hakimMarmara genelinde aralıklı sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yerel kuvvetli sağanaklar görülebilir. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor.🌡️ Çanakkale: 9°C, İstanbul: 7°C, Edirne: 6°C, Kırklareli: 5°CEge’de kuvvetli yağışlar ve karla karışık yağmur bekleniyorEge Bölgesi genelinde sağanak yağış hakim olacak. Kuzey Ege kıyılarında yağışların kuvvetli olması tahmin edilirken, Afyonkarahisar ve Kütahya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. İç kesimlerde buzlanma ve don tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.🌡️ İzmir: 16°C, Manisa: 16°C, Denizli: 16°C, Afyonkarahisar: 12°CAkdeniz Bölgesi i̇çin sağanak yağış uyarısıAkdeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Özellikle Adana, Mersin, Hatay ve Antalya’da sağanak yağışlar bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus etkili olacak.🌡️ Adana: 19°C, Antalya: 16°C, Mersin: 18°C, Hatay: 16°Cİç Anadolu’da kar ve don tehlikesiİç Anadolu’nun kuzeybatısında yağmur, gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı bekleniyor. Ankara ve Eskişehir’de yağışların gece saatlerinde karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don olayı yaşanabilir.🌡️ Ankara: 11°C, Eskişehir: 13°C, Konya: 13°C, Sivas: 4°CBatı Karadeniz’de fırtına ve kuvvetli yağış alarmıBatı Karadeniz kıyılarında sağanak yağmur etkili olacak. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir.🌡️ Bolu: 12°C, Düzce: 9°C, Kastamonu: 6°C, Zonguldak: 7°CDoğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesiDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Trabzon, Samsun ve Artvin’de yağışlı hava etkili olurken, iç kesimlerde don ve buzlanma görülebilir.🌡️ Amasya: 15°C, Samsun: 10°C, Trabzon: 12°C, Erzurum: -1°C, Van: 3°CGüneydoğu Anadolu’da yağış gece saatlerinde başlayacakBölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinden itibaren Gaziantep ve Şanlıurfa’da sağanak yağmur görülebilir. Kuzey kesimlerde buzlanma ve don tehlikesi bulunuyor.🌡️ Diyarbakır: 13°C, Gaziantep: 14°C, Siirt: 13°C, Şanlıurfa: 14°CDenizlerde fırtına bekleniyorÖzellikle Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgarların etkili olması bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de ise orta kuvvette rüzgarlar görülecek.🌊 Dalga Yüksekliği: Karadeniz’de 2,5 metre, Marmara’da 2 metre, Ege’de yer yer 6 metreye kadar çıkabilir.
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Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 ile sarı kodlu alarm: Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor, Altay kar fırtınası geliyor
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece arasında düşecek. İstanbul, Ankara ve birçok kentte kar yağışı beklenirken, sert rüzgar ve don olayları görülebilir. Özellikle Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağış ve karla karışık yağmur etkili olacak. İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağışlı hava etkili olacak.
Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak yağış kuvvetli olacak. İç Ege’nin yüksek kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar görülecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Sıcaklıklar hızla düşecek
Marmara’da 2 ila 4 derece düşecek. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor.
Rüzgar etkisini artıracak
Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğudan 30-50 km/sa hızında kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve don uyarısı
Meteoroloji
, Marmara ve Batı Karadeniz’de yerel kuvvetli yağışların görülebileceği
uyarısında bulundu. Özellikle İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne ve Kırklareli gibi illerde sağanak yağışın su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği
belirtildi.
Çığ, don ve buzlanmaya dikkat
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sürücülerin yollarda buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekiyor.
Sarı kodlu uyarı verilen şehirler
Meteoroloji, sarı kodlu uyarı yayımlayarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. İşte kuvvetli yağış, fırtına ve don riskinin olduğu iller:
✅ Edirne
✅ İstanbul
✅ Kırklareli
✅ Tekirdağ
✅ Zonguldak
✅ Bartın
✅ Düzce
Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak
. Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış, İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor
. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi
tahmin edilirken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve çığ tehlikesi
bulunuyor.
Marmara’da sağanak yağış ve puslu hava hakim
Marmara genelinde aralıklı sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yerel kuvvetli sağanaklar görülebilir. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor.
🌡️ Çanakkale: 9°C, İstanbul: 7°C, Edirne: 6°C, Kırklareli: 5°C
Ege’de kuvvetli yağışlar ve karla karışık yağmur bekleniyor
Ege Bölgesi
genelinde sağanak yağış hakim olacak
. Kuzey Ege kıyılarında yağışların kuvvetli olması
tahmin edilirken, Afyonkarahisar ve Kütahya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir
. İç kesimlerde buzlanma ve don tehlikesine karşı dikkatli olunmalı
.
🌡️ İzmir:
16°C, Manisa:
16°C, Denizli:
16°C, Afyonkarahisar:
12°C
Akdeniz Bölgesi i̇çin sağanak yağış uyarısı
Akdeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek
. Özellikle Adana, Mersin, Hatay ve Antalya’da sağanak yağışlar bekleniyor
. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus etkili olacak
.
🌡️ Adana: 19°C, Antalya: 16°C, Mersin: 18°C, Hatay: 16°C
İç Anadolu’da kar ve don tehlikesi
İç Anadolu’nun kuzeybatısında yağmur, gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı bekleniyor
. Ankara ve Eskişehir’de yağışların gece saatlerinde karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor
. Bölgede buzlanma ve don olayı yaşanabilir
.
🌡️ Ankara:
11°C, Eskişehir:
13°C, Konya:
13°C, Sivas:
4°C
Batı Karadeniz’de fırtına ve kuvvetli yağış alarmı
Batı Karadeniz kıyılarında sağanak yağmur etkili olacak. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir.
🌡️ Bolu:
12°C, Düzce:
9°C, Kastamonu:
6°C, Zonguldak:
7°C
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi
bulunuyor. Trabzon, Samsun ve Artvin’de yağışlı hava etkili olurken, iç kesimlerde don ve buzlanma görülebilir
.
🌡️ Amasya:
15°C, Samsun:
10°C, Trabzon:
12°C, Erzurum:
-1°C, Van:
3°C
Güneydoğu Anadolu’da yağış gece saatlerinde başlayacak
Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak
. Gece saatlerinden itibaren Gaziantep ve Şanlıurfa’da sağanak yağmur görülebilir
. Kuzey kesimlerde buzlanma ve don tehlikesi
bulunuyor.
🌡️ Diyarbakır:
13°C, Gaziantep:
14°C, Siirt:
13°C, Şanlıurfa:
14°C
Denizlerde fırtına bekleniyor
Özellikle Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgarların etkili olması bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de ise orta kuvvette rüzgarlar görülecek.
🌊 Dalga Yüksekliği: Karadeniz’de 2,5 metre, Marmara’da 2 metre, Ege’de yer yer 6 metreye kadar çıkabilir.