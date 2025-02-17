https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/emekli-promosyonlarinda-bankalar-yarista-odemeler-40-bin-tlye-kadar-cikabilir-en-yuksek-odemeyi-1093717295.html

Emekli promosyonlarında bankalar yarışta: Ödemeler 40 bin TL’ye kadar çıkabilir, en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Emekli promosyonlarında bankalar yarışta: Ödemeler 40 bin TL’ye kadar çıkabilir, en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Sputnik Türkiye

Emekli promosyonları 2025 güncellendi! Bankalar rekabeti artırdı, promosyon ödemeleri 27 bin TL’ye çıktı, Mart sonrası 40 bin TL’ye kadar yükselebilir. Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

2025-02-17T07:27+0300

2025-02-17T07:27+0300

2025-02-17T07:27+0300

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2025 yılı için emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında birçok banka, promosyon ödemelerini güncelledi. Geçtiğimiz dönemde SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolü yapılacağı iddiaları gündeme gelirken, bankalar bu süreçte promosyon ödemelerini artırdı.Şu an itibarıyla:Mart ayında bankalarla SGK arasında yeni bir protokol yapılması halinde promosyon ödemelerinin daha da artması bekleniyor.Mart ayında bankalar ve SGK anlaşmaya varacak mı?Şu anda 19 kamu ve özel banka ile SGK arasındaki mevcut promosyon anlaşmasının yenilenmesi gündemde. En son 28 Mart 2024’te yapılan anlaşmada emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemeleri 8 bin ila 12 bin TL arasında belirlenmişti.2025 yılı için yapılan maaş zammı sonrası en düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Ancak promosyon taban ücretlerinde henüz bir güncelleme yapılmadı. Mart ayında yeni bir protokol imzalanması halinde promosyon miktarlarının önemli ölçüde artacağı düşünülüyor.Promosyon tutarları ne kadar artacak?SGK ile bankalar arasında yapılacak olası yeni anlaşmada en düşük promosyon miktarının %50 oranında artması bekleniyor. Buna göre:Örneğin, şu anda bir kamu bankası 12 bin TL promosyonun yanı sıra 15 bin TL ek ödeme ile toplamda 27 bin TL’ye kadar ödeme yapıyor. Mart ayında yapılacak olası yeni anlaşmayla bu miktarın 40 bin TL’ye kadar çıkabileceği öngörülüyor.Emekliler promosyon i̇çin mart ayını beklemeli mi?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyon almak isteyen emeklilere beklemeleri gerektiğini tavsiye etti. Çünkü Mart ayında SGK tarafından yeni bir protokol açıklaması yapıldığında, bankalar arasında daha büyük bir rekabet yaşanacak ve bu durum promosyon ödemelerinin daha da artmasını sağlayacak.Emekliler için en avantajlı promosyonları yakalamak adına Mart ayındaki gelişmeleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor.

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