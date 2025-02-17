https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/emekli-promosyonlarinda-bankalar-yarista-odemeler-40-bin-tlye-kadar-cikabilir-en-yuksek-odemeyi-1093717295.html
Emekli promosyonlarında bankalar yarışta: Ödemeler 40 bin TL’ye kadar çıkabilir, en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
Emekli promosyonlarında bankalar yarışta: Ödemeler 40 bin TL’ye kadar çıkabilir, en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
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Emekli promosyonları 2025 güncellendi! Bankalar rekabeti artırdı, promosyon ödemeleri 27 bin TL’ye çıktı, Mart sonrası 40 bin TL’ye kadar yükselebilir. Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?
2025-02-17T07:27+0300
2025-02-17T07:27+0300
2025-02-17T07:27+0300
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2025 yılı için emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında birçok banka, promosyon ödemelerini güncelledi. Geçtiğimiz dönemde SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolü yapılacağı iddiaları gündeme gelirken, bankalar bu süreçte promosyon ödemelerini artırdı.Şu an itibarıyla:Mart ayında bankalarla SGK arasında yeni bir protokol yapılması halinde promosyon ödemelerinin daha da artması bekleniyor.Mart ayında bankalar ve SGK anlaşmaya varacak mı?Şu anda 19 kamu ve özel banka ile SGK arasındaki mevcut promosyon anlaşmasının yenilenmesi gündemde. En son 28 Mart 2024’te yapılan anlaşmada emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemeleri 8 bin ila 12 bin TL arasında belirlenmişti.2025 yılı için yapılan maaş zammı sonrası en düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Ancak promosyon taban ücretlerinde henüz bir güncelleme yapılmadı. Mart ayında yeni bir protokol imzalanması halinde promosyon miktarlarının önemli ölçüde artacağı düşünülüyor.Promosyon tutarları ne kadar artacak?SGK ile bankalar arasında yapılacak olası yeni anlaşmada en düşük promosyon miktarının %50 oranında artması bekleniyor. Buna göre:Örneğin, şu anda bir kamu bankası 12 bin TL promosyonun yanı sıra 15 bin TL ek ödeme ile toplamda 27 bin TL’ye kadar ödeme yapıyor. Mart ayında yapılacak olası yeni anlaşmayla bu miktarın 40 bin TL’ye kadar çıkabileceği öngörülüyor.Emekliler promosyon i̇çin mart ayını beklemeli mi?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyon almak isteyen emeklilere beklemeleri gerektiğini tavsiye etti. Çünkü Mart ayında SGK tarafından yeni bir protokol açıklaması yapıldığında, bankalar arasında daha büyük bir rekabet yaşanacak ve bu durum promosyon ödemelerinin daha da artmasını sağlayacak.Emekliler için en avantajlı promosyonları yakalamak adına Mart ayındaki gelişmeleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/limitler-yukseldi-bddknin-yeni-kredi-duzenlemesi-kim-ne-kadar-vade-ile-alabilecek-aylik-odemesi-ne-1093687045.html
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emekli promosyon 2025, emekli promosyonları ne kadar oldu, hangi banka en yüksek emekli promosyonu veriyor, emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır, emekli promosyonu ne zaman yatacak, sgk emekli promosyon 2025, banka promosyonları emekli 2025, emekliye en yüksek promosyon veren banka, emekli promosyon ödemeleri 2025, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, 27 bin tl emekli promosyon
Emekli promosyonlarında bankalar yarışta: Ödemeler 40 bin TL’ye kadar çıkabilir, en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
2025 yılı emekli maaş zamlarının açıklanmasının ardından gözler banka promosyonlarına çevrildi. Mart ayında SGK ve bankalar arasında yeni bir anlaşma yapılması beklenirken, bankalar şimdiden promosyon miktarlarını artırmaya başladı. Bazı özel bankalarda promosyonlar 25 bin TL’yi, kamu bankalarında ise 27 bin TL’yi buluyor.
2025 yılı için emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında birçok banka, promosyon ödemelerini güncelledi. Geçtiğimiz dönemde SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolü yapılacağı iddiaları gündeme gelirken, bankalar bu süreçte promosyon ödemelerini artırdı.
Özel bankalar
promosyon ödemelerini 25 bin TL’ye
kadar yükseltti.
Kamu bankaları
ise 12 bin TL promosyonun yanı sıra 15 bin TL’ye kadar nakit ödeme
sunarak toplamda 27 bin TL’ye varan ödemeler
yapmaya başladı.
Mart ayında bankalarla SGK
arasında yeni bir protokol yapılması halinde promosyon ödemelerinin daha da artması bekleniyor.
Mart ayında bankalar ve SGK anlaşmaya varacak mı?
Şu anda 19 kamu ve özel banka ile SGK arasındaki mevcut promosyon anlaşmasının yenilenmesi gündemde. En son 28 Mart 2024’te yapılan anlaşmada emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemeleri 8 bin ila 12 bin TL arasında belirlenmişti.
2025 yılı için yapılan maaş zammı sonrası en düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 14.469 TL’ye
yükseltildi. Ancak promosyon taban ücretlerinde henüz bir güncelleme yapılmadı. Mart ayında yeni bir protokol imzalanması halinde promosyon miktarlarının önemli ölçüde artacağı düşünülüyor.
Promosyon tutarları ne kadar artacak?
SGK ile bankalar arasında yapılacak olası yeni anlaşmada en düşük promosyon miktarının %50 oranında artması bekleniyor. Buna göre:
Şu anki 8 bin - 12 bin TL’lik promosyonların 12 bin - 18 bin TL bandına çıkabileceği
tahmin ediliyor.
Bankaların kendi iç rekabetleri doğrultusunda ekstra nakit ödemeler sunarak bu rakamları daha da yukarı çekmesi olası görünüyor.
Örneğin, şu anda bir kamu bankası 12 bin TL promosyonun yanı sıra 15 bin TL ek ödeme ile toplamda 27 bin TL’ye kadar ödeme yapıyor. Mart ayında yapılacak olası yeni anlaşmayla bu miktarın 40 bin TL’ye kadar çıkabileceği öngörülüyor.
Emekliler promosyon i̇çin mart ayını beklemeli mi?
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyon almak isteyen emeklilere beklemeleri gerektiğini tavsiye etti. Çünkü Mart ayında SGK tarafından yeni bir protokol açıklaması yapıldığında, bankalar arasında daha büyük bir rekabet yaşanacak ve bu durum promosyon ödemelerinin daha da artmasını sağlayacak.
Emekliler için en avantajlı promosyonları yakalamak adına Mart ayındaki gelişmeleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor.