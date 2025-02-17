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Dışişleri Bakanı Fidan: Bu virüsten hep birlikte kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorum
Dışişleri Bakanı Fidan: Bu virüsten hep birlikte kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorum
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın sadece Türkiye'yi değil, İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi hedef aldığını belirterek "Bu nedenle, bu virüsten hep birlikte... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T02:33+0300
2025-02-17T02:47+0300
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Dışişleri Bakanı Fidan TRT World yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan'ın gündeminde terörle mücadele, sınır güvenliği Rusya Ukrayna gerilimi, Gazze gibi başlıkların yanı sıra bir de yapay zeka vardı. Suriye'deki yeni yönetimin çok zorlu bazı sorunlar üzerinde çalışırken terör örgütü PKK/YPG işgalini durdurmanın da öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Fidan, "Hem Suriye ve Türkiye'nin hem de Irak ve Kürtlerin çıkarları için PKK'dan kurtulmamız gerekiyor" dedi.Fidan, terör örgütü PKK'nın çok amaçlı bir terör örgütü olduğunu vurguladı ve ifadelerini kullandı.Terör örgütü IŞİD'in yeniden ortaya çıkmamasının sağlanması hususunda bölge ülkelerinin terör meselesini ele almak için sorunu sahiplenerek bir platform kurmasının önemine değinen Fidan, Türkiye'nin böyle bir platform kurulması konusundaki önerisini anımsattı.ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana mevcut uluslararası sistemin gerçek savlarını yeni 'Amerikan bakış açısıyla' sorguladığını belirten Fidan, tüm dünyaya şok dalgaları gönderdiği kanısında olduğunu söyledi.'Avrupa geçici olduğunu umuyor'Avrupalı aktörlerin 'yeni gerçekleri' konusunda oldukça endişeli olduğunu ifade eden Fidan, Avrupalıların bu durumun geçici olduğunu umduğunu söyledi.Fidan, bunun gerçekleşmemesi durumunda ise alternatiflerin ve bazı önemli konuların halihazırda tartışılmaya başladığını bildirerek, "Yeni bir güvenlik yapısı nasıl oluşturulabilir? Yeni bir ekonomik yapı ile nasıl ilerlenebilir? Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığı nasıl azaltılabilir? Modern dünyada, mevcut zorluklar karşısında nasıl yol alınabilir?" sorularının sorulduğunu vurguladı.Bunların Avrupalıların kendilerine sorduğu büyük sorular olduğuna işaret eden Fidan, bunun geçici bir durum olduğunu umduklarını ve tüm dünya için bir uyanış çağrısı olarak gördüğünü kaydetti.Ukrayna gerilimiTrump'ın Rusya-Ukrayna geriliminde 'derhal ateşkes' istediğini hatırlatan Fidan, olası bir barış planının zor ancak denemeye değer olduğunun altını çizdi.Fidan, "Türkiye, Ukrayna'da barışa katkıda bulunmak ve Ukrayna'nın yeniden inşasına katkıda bulunmak için her türlü rolü oynamaya istekli ve hazır" şeklinde konuştu. Bakan Fidan, Türkiye'nin ateşkes görüşmelerinde yer almak, ev sahipliği ve yapabilecekleri hakkında tekliflerde bulunduğunu kaydederek, ABD'nin şu an ilk görüşmeleri yaptığını ve plan oluşturma sürecinde olduğunu belirtti.Fidan, Avrupalılardan ise bazen aynı olgun davranışın görülmediğini vurgulayarak, " (Avrupalılar) Onların masada olma hakkını tanıyoruz. Ama çoğu zaman Türkiye'nin de masada olması gerektiğini söylemeyi ihmal ediyorlar. (Savaş) Çünkü bizim yakın çevremizde oluyor. Bunun haricinde her iki tarafla da yakın bağlarımız var ve Türkiye pek çok aktörden daha fazlasını sunabilir" diye konuştu.'Hükümet olarak yapay zekanın yararları konusunda çok bilinçliyiz'Türkiye'nin yapay zeka alanındaki konumuna değinen Fidan, "Hükümet olarak farkındalığımız çok yüksek. Yapay zekanın yararları konusunda çok bilinçliyiz" ifadelerini kullandı.Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara bu konuda yoğun çalışma talimatı verdiğini belirterek, "Savunma sanayi üssümüzden başlayarak diğer dijital şirketlere kadar yerli şirketlerimizin yanı sıra diğer ülkeler ve diğer yabancı şirketlerle işbirliği ve ortak girişim üzerinde çalışmaya açığız" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-sorun-yok-iki-turkce-siir-okumaktan-sorun-cikmaz-1093716176.html
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Dışişleri Bakanı Fidan: Bu virüsten hep birlikte kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorum

02:33 17.02.2025 (güncellendi: 02:47 17.02.2025)
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın sadece Türkiye'yi değil, İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi hedef aldığını belirterek "Bu nedenle, bu virüsten hep birlikte kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan TRT World yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan'ın gündeminde terörle mücadele, sınır güvenliği Rusya Ukrayna gerilimi, Gazze gibi başlıkların yanı sıra bir de yapay zeka vardı.
Suriye'deki yeni yönetimin çok zorlu bazı sorunlar üzerinde çalışırken terör örgütü PKK/YPG işgalini durdurmanın da öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Fidan, "Hem Suriye ve Türkiye'nin hem de Irak ve Kürtlerin çıkarları için PKK'dan kurtulmamız gerekiyor" dedi.
Fidan, terör örgütü PKK'nın çok amaçlı bir terör örgütü olduğunu vurguladı ve ifadelerini kullandı.
"Sadece Türkiye'yi hedef almıyorlar. İran'ı hedef alıyorlar, Irak'ı hedef alıyorlar, Suriye'yi hedef alıyorlar. Bu nedenle, bu virüsten hep birlikte kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorum."
Terör örgütü IŞİD'in yeniden ortaya çıkmamasının sağlanması hususunda bölge ülkelerinin terör meselesini ele almak için sorunu sahiplenerek bir platform kurmasının önemine değinen Fidan, Türkiye'nin böyle bir platform kurulması konusundaki önerisini anımsattı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana mevcut uluslararası sistemin gerçek savlarını yeni 'Amerikan bakış açısıyla' sorguladığını belirten Fidan, tüm dünyaya şok dalgaları gönderdiği kanısında olduğunu söyledi.

'Avrupa geçici olduğunu umuyor'

Avrupalı aktörlerin 'yeni gerçekleri' konusunda oldukça endişeli olduğunu ifade eden Fidan, Avrupalıların bu durumun geçici olduğunu umduğunu söyledi.
Fidan, bunun gerçekleşmemesi durumunda ise alternatiflerin ve bazı önemli konuların halihazırda tartışılmaya başladığını bildirerek, "Yeni bir güvenlik yapısı nasıl oluşturulabilir? Yeni bir ekonomik yapı ile nasıl ilerlenebilir? Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığı nasıl azaltılabilir? Modern dünyada, mevcut zorluklar karşısında nasıl yol alınabilir?" sorularının sorulduğunu vurguladı.
Bunların Avrupalıların kendilerine sorduğu büyük sorular olduğuna işaret eden Fidan, bunun geçici bir durum olduğunu umduklarını ve tüm dünya için bir uyanış çağrısı olarak gördüğünü kaydetti.

Ukrayna gerilimi

Trump'ın Rusya-Ukrayna geriliminde 'derhal ateşkes' istediğini hatırlatan Fidan, olası bir barış planının zor ancak denemeye değer olduğunun altını çizdi.
Fidan, "Türkiye, Ukrayna'da barışa katkıda bulunmak ve Ukrayna'nın yeniden inşasına katkıda bulunmak için her türlü rolü oynamaya istekli ve hazır" şeklinde konuştu.
Bakan Fidan, Türkiye'nin ateşkes görüşmelerinde yer almak, ev sahipliği ve yapabilecekleri hakkında tekliflerde bulunduğunu kaydederek, ABD'nin şu an ilk görüşmeleri yaptığını ve plan oluşturma sürecinde olduğunu belirtti.
Fidan, Avrupalılardan ise bazen aynı olgun davranışın görülmediğini vurgulayarak, " (Avrupalılar) Onların masada olma hakkını tanıyoruz. Ama çoğu zaman Türkiye'nin de masada olması gerektiğini söylemeyi ihmal ediyorlar. (Savaş) Çünkü bizim yakın çevremizde oluyor. Bunun haricinde her iki tarafla da yakın bağlarımız var ve Türkiye pek çok aktörden daha fazlasını sunabilir" diye konuştu.

'Hükümet olarak yapay zekanın yararları konusunda çok bilinçliyiz'

Türkiye'nin yapay zeka alanındaki konumuna değinen Fidan, "Hükümet olarak farkındalığımız çok yüksek. Yapay zekanın yararları konusunda çok bilinçliyiz" ifadelerini kullandı.
Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara bu konuda yoğun çalışma talimatı verdiğini belirterek, "Savunma sanayi üssümüzden başlayarak diğer dijital şirketlere kadar yerli şirketlerimizin yanı sıra diğer ülkeler ve diğer yabancı şirketlerle işbirliği ve ortak girişim üzerinde çalışmaya açığız" şeklinde konuştu.
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