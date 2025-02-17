https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-sorun-yok-iki-turkce-siir-okumaktan-sorun-cikmaz-1093716176.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sorun yok iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sorun yok iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz

Sputnik Türkiye

Tebriz'de katıldığı bir programda Türkçe şiir dizeleri okuyan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yanına gelen bir kişinin kendisine uyarıda bulunması sonrası "Sorun... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T01:04+0300

2025-02-17T01:04+0300

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iran

mesud pezeşkiyan

şiir

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin Azerbaycan Türkçesindeki 'Haydar Baba'ya selam' şiirini okudu.Şiiri okumadan önce Şehriyar'dan şiir okuyacağını ancak yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasına karşı çıktığını dile getiren Pezeşkiyan şu dizeleri okudu:Şiiri okuduğu sırada Pezeşkiyan'ın yanına gelen bir yetkilinin kendisini uyarması üzerine İran Cumhurbaşkanı "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz" diyerek güldü. Salonda bulunanların da Pezeşkiyan'ı alkışladığı görüldü.İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006 yılında Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar ismiyle bilinen Tebrizi'nin şiirini okumuştu.

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iran, mesud pezeşkiyan, şiir, türkçe