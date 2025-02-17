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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sorun yok iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sorun yok iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz
Sputnik Türkiye
Tebriz'de katıldığı bir programda Türkçe şiir dizeleri okuyan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yanına gelen bir kişinin kendisine uyarıda bulunması sonrası "Sorun... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin Azerbaycan Türkçesindeki 'Haydar Baba'ya selam' şiirini okudu.Şiiri okumadan önce Şehriyar'dan şiir okuyacağını ancak yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasına karşı çıktığını dile getiren Pezeşkiyan şu dizeleri okudu:Şiiri okuduğu sırada Pezeşkiyan'ın yanına gelen bir yetkilinin kendisini uyarması üzerine İran Cumhurbaşkanı "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz" diyerek güldü. Salonda bulunanların da Pezeşkiyan'ı alkışladığı görüldü.İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006 yılında Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar ismiyle bilinen Tebrizi'nin şiirini okumuştu.
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iran, mesud pezeşkiyan, şiir, türkçe
iran, mesud pezeşkiyan, şiir, türkçe

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sorun yok iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz

01:04 17.02.2025
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı / Handoutİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı / Handout
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Tebriz'de katıldığı bir programda Türkçe şiir dizeleri okuyan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yanına gelen bir kişinin kendisine uyarıda bulunması sonrası "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz" dedi. Pezeşkiyan şiiri okumadan önce töreni düzenleyen yetkililer tarafından salonda Türkçe bilmeyenler olmaması nedeniyle uyarıldığını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin Azerbaycan Türkçesindeki 'Haydar Baba'ya selam' şiirini okudu.
Şiiri okumadan önce Şehriyar'dan şiir okuyacağını ancak yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasına karşı çıktığını dile getiren Pezeşkiyan şu dizeleri okudu:
"Heyder Baba, igit emek itirmez / Ömür geçer efsus bere bitirmez / Namerd olan ömrü başa yetirmez / Biz de vallah unutmarık sizleri / ​​​​​​​Görenmesek helal edin bizleri."
Şiiri okuduğu sırada Pezeşkiyan'ın yanına gelen bir yetkilinin kendisini uyarması üzerine İran Cumhurbaşkanı "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz" diyerek güldü. Salonda bulunanların da Pezeşkiyan'ı alkışladığı görüldü.
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006 yılında Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar ismiyle bilinen Tebrizi'nin şiirini okumuştu.
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