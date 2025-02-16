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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/unlu-yonetmen-lars-von-trier-bakim-merkezine-yatirildi-1093707961.html
Ünlü yönetmen Lars von Trier bakım merkezine yatırıldı
Ünlü yönetmen Lars von Trier bakım merkezine yatırıldı
Sputnik Türkiye
Danimarkalı ünlü yönetmen Lars von Trier, Parkinson hastalığı nedeniyle özel bir bakım merkezine yatırıldı. 2022 yılında bu hastalığa yakalandığını açıklayan... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
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2022 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konulan yönetmen Lars Von Trier'in bakım merkezine kaldırıldığı açıklandı.Von Trier’in yapım şirketi Zentropa’nın yapımcısı Louise Vesth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lars kendisine hastalığının gerektirdiği tedavi ve bakımı sağlayabilecek bir bakım merkezinde" ifadelerini kullandı. Vesth, yönetmenin sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, Danimarka medyasında çıkan spekülasyonların rahatsız edici olduğunu dile getirdi.Von Trier, 2022 yılında Parkinson hastalığı teşhisi aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Modern auteur sinemanın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen yönetmen, genellikle rahatsız edici ve şiddet içeren filmleriyle tanınıyor. 14’ten fazla uzun metrajlı filme imza atan Von Trier, 2000 yılında Dancer in the Dark filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanarak sinema dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.Cannes Film Festivali'nde yasaklandıVon Trier, 2011 yılında Cannes Film Festivali’ndeki basın toplantısında Adolf Hitler hakkında yaptığı tartışmalı açıklamalarla büyük tepki çekmiş ve festivalden yasaklanmıştı. Ancak yarışmada kalmaya devam eden filmi Melancholia ile başrol oyuncusu Kirsten Dunst, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Yönetmen, tepkilerin ardından yaptığı açıklamalar için özür dilemişti.2023 yılında sosyal medya üzerinden yaptığı ve daha sonra sildiği bir paylaşımda, "Şansım yaver giderse birkaç iyi film daha çıkarabilirim" diyen Von Trier’in gelecekteki projelerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Yönetmenin yeni filmi After, Danimarka Film Enstitüsü (DFI) tarafından 1.3 milyon Danimarka kronu (yaklaşık 192 bin dolar) fonla desteklenmişti.
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Ünlü yönetmen Lars von Trier bakım merkezine yatırıldı

14:13 16.02.2025
© Photo: RIA NovostiLars von Trier
Lars von Trier - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
© Photo: RIA Novosti
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Danimarkalı ünlü yönetmen Lars von Trier, Parkinson hastalığı nedeniyle özel bir bakım merkezine yatırıldı. 2022 yılında bu hastalığa yakalandığını açıklayan Von Trier’in sağlık durumunun gerektirdiği ek bakımı alacağı duyuruldu.
2022 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konulan yönetmen Lars Von Trier'in bakım merkezine kaldırıldığı açıklandı.
Von Trier’in yapım şirketi Zentropa’nın yapımcısı Louise Vesth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lars kendisine hastalığının gerektirdiği tedavi ve bakımı sağlayabilecek bir bakım merkezinde" ifadelerini kullandı. Vesth, yönetmenin sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, Danimarka medyasında çıkan spekülasyonların rahatsız edici olduğunu dile getirdi.
Von Trier, 2022 yılında Parkinson hastalığı teşhisi aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Modern auteur sinemanın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen yönetmen, genellikle rahatsız edici ve şiddet içeren filmleriyle tanınıyor. 14’ten fazla uzun metrajlı filme imza atan Von Trier, 2000 yılında Dancer in the Dark filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanarak sinema dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Cannes Film Festivali'nde yasaklandı

Von Trier, 2011 yılında Cannes Film Festivali’ndeki basın toplantısında Adolf Hitler hakkında yaptığı tartışmalı açıklamalarla büyük tepki çekmiş ve festivalden yasaklanmıştı. Ancak yarışmada kalmaya devam eden filmi Melancholia ile başrol oyuncusu Kirsten Dunst, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Yönetmen, tepkilerin ardından yaptığı açıklamalar için özür dilemişti.
2023 yılında sosyal medya üzerinden yaptığı ve daha sonra sildiği bir paylaşımda, "Şansım yaver giderse birkaç iyi film daha çıkarabilirim" diyen Von Trier’in gelecekteki projelerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Yönetmenin yeni filmi After, Danimarka Film Enstitüsü (DFI) tarafından 1.3 milyon Danimarka kronu (yaklaşık 192 bin dolar) fonla desteklenmişti.
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