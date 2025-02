https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/unlu-yonetmen-lars-von-trier-bakim-merkezine-yatirildi-1093707961.html

Ünlü yönetmen Lars von Trier bakım merkezine yatırıldı

Ünlü yönetmen Lars von Trier bakım merkezine yatırıldı

Sputnik Türkiye

Danimarkalı ünlü yönetmen Lars von Trier, Parkinson hastalığı nedeniyle özel bir bakım merkezine yatırıldı. 2022 yılında bu hastalığa yakalandığını açıklayan... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T14:13+0300

2025-02-16T14:13+0300

2025-02-16T14:13+0300

dünya

yönetmen

en iyi yönetmen

yönetmenler birliği

lars von trier

sinema

sinema filmi

sinema yasası

yabancı sinema

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103063/14/1030631448_0:0:460:259_1920x0_80_0_0_5f8810815ffba81cf8f23ff04bbffd65.jpg

2022 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konulan yönetmen Lars Von Trier'in bakım merkezine kaldırıldığı açıklandı.Von Trier’in yapım şirketi Zentropa’nın yapımcısı Louise Vesth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lars kendisine hastalığının gerektirdiği tedavi ve bakımı sağlayabilecek bir bakım merkezinde" ifadelerini kullandı. Vesth, yönetmenin sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, Danimarka medyasında çıkan spekülasyonların rahatsız edici olduğunu dile getirdi.Von Trier, 2022 yılında Parkinson hastalığı teşhisi aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Modern auteur sinemanın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen yönetmen, genellikle rahatsız edici ve şiddet içeren filmleriyle tanınıyor. 14’ten fazla uzun metrajlı filme imza atan Von Trier, 2000 yılında Dancer in the Dark filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanarak sinema dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.Cannes Film Festivali'nde yasaklandıVon Trier, 2011 yılında Cannes Film Festivali’ndeki basın toplantısında Adolf Hitler hakkında yaptığı tartışmalı açıklamalarla büyük tepki çekmiş ve festivalden yasaklanmıştı. Ancak yarışmada kalmaya devam eden filmi Melancholia ile başrol oyuncusu Kirsten Dunst, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Yönetmen, tepkilerin ardından yaptığı açıklamalar için özür dilemişti.2023 yılında sosyal medya üzerinden yaptığı ve daha sonra sildiği bir paylaşımda, "Şansım yaver giderse birkaç iyi film daha çıkarabilirim" diyen Von Trier’in gelecekteki projelerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Yönetmenin yeni filmi After, Danimarka Film Enstitüsü (DFI) tarafından 1.3 milyon Danimarka kronu (yaklaşık 192 bin dolar) fonla desteklenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/kahtali-mice-memleketi-adiyamanda-son-yolculuguna-ugurlandi-1093707697.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yönetmen, en iyi yönetmen, yönetmenler birliği, lars von trier, sinema, sinema filmi, sinema yasası, yabancı sinema