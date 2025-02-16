https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/kahtali-mice-memleketi-adiyamanda-son-yolculuguna-ugurlandi-1093707697.html

Kahtalı Mıçe memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Kahtalı Mıçe memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren ve "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, memleketi Adıyaman'ın Kahta... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T14:10+0300

2025-02-16T14:10+0300

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yaşam

kahtalı mıçe

mustafa kahtalı

mustafa aslan

adıyaman

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"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir yıldır Antalya'da kanser tedavisi gören Kahtalı, dün özel hastanede hayatını kaybetmişti. Mustafa Kahtalı memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Aslan'ın vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/kanserle-mucadele-eden-kahtali-mice-hayatini-kaybetti-1093683923.html

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