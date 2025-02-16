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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/kahtali-mice-memleketi-adiyamanda-son-yolculuguna-ugurlandi-1093707697.html
Kahtalı Mıçe memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
Kahtalı Mıçe memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren ve "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, memleketi Adıyaman'ın Kahta... 16.02.2025, Sputnik Türkiye
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"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir yıldır Antalya'da kanser tedavisi gören Kahtalı, dün özel hastanede hayatını kaybetmişti. Mustafa Kahtalı memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Aslan'ın vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/kanserle-mucadele-eden-kahtali-mice-hayatini-kaybetti-1093683923.html
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kahtalı mıçe, mustafa kahtalı, mustafa aslan, adıyaman

Kahtalı Mıçe memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

14:10 16.02.2025
© AA / Okan CoşkunKahtalı Mıçe memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
Kahtalı Mıçe memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2025
© AA / Okan Coşkun
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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren ve "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir yıldır Antalya'da kanser tedavisi gören Kahtalı, dün özel hastanede hayatını kaybetmişti.
Mustafa Kahtalı memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Aslan'ın vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu'muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
Kanserle mücadele eden Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
YAŞAM
Kanserle mücadele eden Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
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