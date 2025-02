https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/askin-z-kusagi-hali-yeni-nesil-iliski-terimlerinin-kacini-duydunuz-1093665546.html

Aşkın Z kuşağı hali: Yeni nesil ilişki terimlerinin kaçını duydunuz?

Aşkın Z kuşağı hali: Yeni nesil ilişki terimlerinin kaçını duydunuz?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftler aşkı kutlarken, Z kuşağı ilişkileri geleneksel kalıplardan çıkarıp modern bir boyuta taşıyor. 'Ghosting', 'situationship'... 14.02.2025

14 Şubat Sevgililer Günü ile birlikte çiftler bugünü aşk ile geçirirken kimi ilişkiler daha hızla başlıyo kimileri ise tam bir tanımlama yapmadan sürükleniyor. Z kuşağı, aşkı ve ilişkileri geleneksel kalıplardan çıkararak modern bir boyuta taşıyor. 'Ghosting', 'situationship' ve 'breadcrumbing' gibi terimler artık günlük dilin bir parçası haline geldi. Peki, bu yeni ilişki tanımları ne anlama geliyor? 'Ghosting' ile kaybolan partnerler mi, yoksa 'situationship' ile etiketlenmeyen, ama her anı dolu olan ilişkiler mi? Yeni nesil ilişki terimleri neler? Gelin hep birlikte bu sorulara cevap arayalım ve Z kuşağının aşk anlayışına göz atalım… Love bombing (Aşk bombardımanı)Aşk her zaman heyecan vericidir, ama bazen o heyecan birazcık fazla olabilir. İşte karşınızda yeni dönemin ilişki terimlerinden “Love Bombing”, yani ilişkinin başında birinin size sevgi, ilgi ve hediyelerle saldırması. Ne kadar tatlı, değil mi? Ama biraz dikkat edin çünkü ardından büyük bir patlama getirebilir. Peki, nedir bu “love bombing”? Şöyle açıklayalım; ilişkinin başında birisi size adeta sevgiden “bomba” atar gibi sürekli övgüler, romantik jestler ve hediyelerle saldırır. İlk başta tabii ki hoşunuza gider, gerçekten beni çok seviyor diye düşünebilirsiniz. Ama belki de bu, duygusal olarak kontrol altına alınmaya başladığınızın işareti olabilir. Bir zaman sonra, bu “aşk bombardımanı” biraz fazla olabilir. “Her an sevgimi göstermeliyim” havası bir gün sınırları zorlamaya başlar. Başlangıçta masum görünen bu durum, biraz zaman geçtikçe sizi boğabilir. İşte o an manipülasyon başlar ve love bombing yapan kişi gücü elinde bulundurduğundan sizi suçlu hissettirebilir. Hikayenin sonunda sizi gökyüzüne çıkarır ve o yükseklikten aşağı atar.GaslightingHayatınızdaki biri sürekli size "Öyle demedim" ya da "Bunu hatırlamıyorsun" diyorsa, dikkat edin, belki de gaslighting yapıyordur. Bu, bir kişinin sizin algılarınızı, hafızanızı ve gerçeklik anlayışınızı sorgulatarak sizi çılgınca hissettirmeye çalıştığı manipülatif bir davranış biçimidir. Yani bir an "Ben gerçekten bunu demiş miydim?" diye kendinizi sorgularken bulabilirsiniz. Gaslighting, yalan söylemek, olayları çarpıtmak ve güveninizi sarsmakla işler. Hedefi, sizi öyle bir hale getirmektir ki, bir noktada "Gerçekten de ne oluyor?" diye düşünmeye başlarsınız. Bu da sizi kararsız, güvensiz ve biraz da zayıf hissettirebilir. Duygusal istismarın biraz daha sinsi hali diyebiliriz. Kısacası, başlarda masum gibi görünen bu oyun, zamanla sizi psikolojik olarak köşeye sıkıştırabilir. Bunu yapan kişi karşısındakinin onaylanma ihtiyacına oynar ve sizi kendine bağımlı hale getirmeyi hedefler. Sonunda ufak bir durumda bile karar verebilme yetinizi kaybeder hale gelebilirsiniz bizden söylemesi.Ghosting veya ‘hayalet sevgilim’Birinin bir anda kaybolduğunu ve hiçbir açıklama yapmadan iletişimi tamamen kestiğini hayal edin. İşte buna ghosting deniyor. Yani bir anda “Noldu ya foton gitti?" diyebilirsiniz. Telefonlar cevapsız, mesajlar havada sosyal medya ise bir anda hayalet hale gelebilir. Ghosting, genellikle bir ilişki ya da arkadaşlık sırasında başlar ve kişi, başka bir deyişle, hiçbir şey olmamış gibi kaybolur. Sebep genellikle belirsizdir, ama bazen biri ilişkinin bittiğini söylemektense, kaybolmayı tercih eder. Sonuçta, karşıdaki kişi şaşkına döner, duygusal olarak zorlanır ve terk edilme hissiyle baş başa kalır.Zombieing nihayetinde kara toprakYukarıda ghosting’den bahsetmiştik. Hehh işte birinin bir süre kaybolup sonra hiçbir açıklama yapmadan tekrar ortaya çıkması, işte buna da zombieing deniyor. Ghosting’i yapıp ortadan kaybolan kişi, bir süre sonra bir zombi gibi, "Selam, ben geldim" diyerek yeniden iletişime geçer. Tıpkı bir filmdeki zombi gibi, bir anda geçmişteki ilişki ya da iletişim yeniden canlanır. Tabii, bu durum karşıdaki kişiyi biraz şaşkına çevirebilir. "Nerelerdeydin?" diye soracak olsanız da, o kişi “Buralardaydım” şeklinde bir açıklama yapabilir. Sebep genellikle belirsizdir ama genelde eski bağlantıyı bir şekilde canlandırmak isteyen biri bu yola başvurur.SubmariningBir kişi bir süre kaybolur, sonra tekrar geri döner ve hiçbir şey olmamış gibi davranarak eski ilişkiyi sanki hiç kesilmemiş gibi devam ettirmeye çalışırsa, işte buna submarining deniyor. Ghosting ve zombieing’e benzer bir kaybolma süreci yaşanır ama farkı şu: Geri dönen kişi, kaybolduğunun farkında bile değildir ve sanki hiç gitmemiş gibi her şey eski haline dönsün ister. İlk başta, kaybolan kişi dönünce bir açıklama bekliyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki, hiçbir özür yok, hiçbir açıklama yok. Yani, kaybolan birinin bir denizaltı gibi suyun altından çıkarak "Selamlar" demesi, tam bir submarining örneği sayılabilir.Situationship yani ‘sevgili gibi olalım ama sevgili olmayalım’Bir ilişkinin adı yok, tanımı belirsiz, ama bir şekilde romantizm var... İşte karşınızda situationship. Yani, tam olarak ne olduklarını bilmeyen ama birbirlerine karşı bir şeyler hisseden iki kişi arasında sıkışıp kalmış, net bir etiketi olmayan bir durum. Yani arkadaşlığın bir adım ilerisi, sevgililiğin bir adım gerisi.Bu durum, iki kişinin birbirine duygusal bağlılık gösterip "Peki ama biz neyiz?" sorusunu bir türlü sormadığı bir yer. Kısacası, ne istediklerini ya da ne olduklarını tartışmadan geçen bir zaman dilimi, duygusal kafa karışıklığına yol açabilir. Uğruna “Çıkma teklifi geri gelsin” kampanyaları başlatılan karmaşık bir ilişki durumudur.Benching (Yedekte tutma)Birisi size “Hoşlanıyorum ama kesin bir şey yok” diyorsa, işte bu benching olabilir. Yani, biri sizi romantik veya duygusal olarak yedek oyuncu gibi tutuyordur. Bu kişi size zaman zaman ilgisini gösterir, mesaj atar, buluşmak ister ama bir türlü ciddi bir ilişkiye adım atmaz. Benching, aslında o kişiyi sürekli olarak beklemede tutmak gibi bir şeydir. Yani, o kişi, başka seçenekleri de gözden geçirirken, sizi sürekli yedek olarak tutmaya çalışır. Bunu yaparken de size ilgi gösterir, ama ilişkide ciddi bir adım atmaz.Breadcrumbing (Ekmek kırıntıları)Hayatınızda biri var ve sürekli bir ilgi gösterip bir arkadaş gibi davranıyorsa işte bu breadcrumbing. Yani, sizi sürekli peşinden sürüklemek için küçük, tatlı ama yetersiz sinyallerle yönlendiriyorlar. Hani, mesaj atarlar, ara sıra ilgi gösterirler ama derinlemesine bir ilişki yoktur, çünkü asıl amaç, sizi gerçek bir ilişki için değil, sadece duygusal olarak bağlamak ve hayatınıza yeni biri girdiği an geri almak üzerinedir. Kısacası, breadcrumbing, her zaman biraz yetersiz, biraz belirsiz, ama sizi umutlandıran bir davranış biçimidir. Kendinizi küçük parçalara aldanıp “Acaba bu kez ciddi olacak mı?” diye beklerken bulabilirsiniz.Cushioning veya yara bandıHiç bir ilişki sıkıcı hale gelmeye başladığında, henüz bitmeden yeni flörtler aramaya başlayan birini gördünüz mü? İşte buna cushioning deniyor. Yani, ayrılık sonrası o duygusal düşüşü hafifletmek için yedek seçenekler arıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, eski ilişkiniz sona ermeden, başka biriyle mesajlaşıyor, flörtleşiyorsunuz. Bu durum eski ilişkiyi sonlandırmadan önce yarabandı bulmak, ayrılık acısını daha kolay atlatmayı amaçlıyor.PocketingDiyelim ki birisiyle tanıştınız, harika vakit geçirdiniz ve bir ilişkiye başladınız. Fakat dikkatinizi çeken bir şey var; o kişi sosyal medyada sizi paylaşmıyor, arkadaşlarıyla tanıştırmıyor, hatta siz onun ailesini bile görmediniz. Peki, bu ne anlama geliyor? Pocketing yani birini cebine atma hareketi gibi bir şey. Yani, bu kişi sizi sosyal medya hesaplarında hiç paylaşmaz, asla kimseye tanıtmaz ve tanıdıklarınızla tanışma aşamasına bile gelmeden ortadan kaybolur. Bu, tabii ki bazen bir ilişkinin başlangıcında çok dikkate alınmaz, ama uzun vadede işin içine girdiğinizde, "Neden hiç kimseye beni tanıtmıyor?" sorusu kafanızı kurcalamaya başlar.Flashbacking (Geçmişi unutamama)Flashbacking geçmişteki bir olayı, duyguyu veya deneyimi yeniden zihinsel ve duygusal olarak yaşamak demek. Bir çeşit "geçmişin tekrar ziyaret etmesi" gibi düşünebilirsiniz. Eğer eski bir ilişkinin ya da olayın anıları kafanıza takılmaya başlarsa, bu bir flashback olabilir. Sanki zaman durmuş, her şey eski haline gelmiş gibi, bir anda bir duygu seline kapılabilirsiniz. Kısacası, birinin size eski sevgilinizin sevdiği şarkıyı çaldığında ya da eski bir yerin önünden geçtiğinizde, hafızanız bir süreliğine geri gitmeye başlar ve eski hisler geri gelir. Kişinin geçmişteki deneyimlerinin hala duygusal olarak etkisini sürdürdüğünü ve bu etkilerin mevcut ilişkilerde veya yaşamda bazen sorunlara yol açabileceğini gösterir.

