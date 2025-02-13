https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/abd-medyasindan-putin-trump-gorusmesiyle-ilgili-agir-itiraf-rusyayi-izole-etme-girisiminin-cokusu-1093624362.html
ABD medyasından Putin-Trump görüşmesiyle ilgili ağır itiraf: ‘Rusya’yı izole etme girişiminin çöküşü’
ABD medyasından Putin-Trump görüşmesiyle ilgili ağır itiraf: ‘Rusya’yı izole etme girişiminin çöküşü’
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin, Batı'nın Moskova'yı izole etme çabalarındaki başarısızlığını simgelediğini belirtti. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T09:40+0300
2025-02-13T09:40+0300
2025-02-13T09:49+0300
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The New York Times, Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında 1.5 saat süren telefon görüşmesinin Batı ülkelerinin Rusya’yı dünya aranasında izole etme girişiminin çöktüğü anlamına geldiğini yazdı.Gazetenin yazısında şu ifade kullanıldı: Yazıda ayrıca iki ülke liderleri arasındaki görüşmenin, ABD'nin Aleksandr Vinnik'i iade etmesi karşılığında Rusya'nın Amerikalı Marc Fogel'i serbest bırakmasından bir gün sonra gerçekleştiğine de dikkat çekildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dünkü açıklamasında, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesinin gerçekleştirdiğini bildirmişti.ABD Başkanı, Rus mevkidaşıyla görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Putin’le sık sık telefondan temas kurmayı planladığını dile getirmişti. Ukrayna’nın devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemesi gerekeceğini söyleyen Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılması ve 2014 sınırlarına geri dönmesinin gerçekçi olmadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ukrayna-muzakerelerine-dogru-avrupa-da-masada-yer-talep-ediyor-1093622337.html
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abd, rusya, donald trump, vladimir putin, batı, izolasyon, new york times, ukrayna, aleksandr vinnik
abd, rusya, donald trump, vladimir putin, batı, izolasyon, new york times, ukrayna, aleksandr vinnik
ABD medyasından Putin-Trump görüşmesiyle ilgili ağır itiraf: ‘Rusya’yı izole etme girişiminin çöküşü’
09:40 13.02.2025 (güncellendi: 09:49 13.02.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin, Batı'nın Moskova'yı izole etme çabalarındaki başarısızlığını simgelediğini belirtti.
The New York Times
, Rusya lideri Vladimir Putin
ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump
arasında 1.5 saat süren telefon görüşmesinin Batı ülkelerinin Rusya’yı dünya aranasında izole etme girişiminin çöktüğü anlamına geldiğini yazdı.
Gazetenin yazısında şu ifade kullanıldı:
Sayın Putin için bu telefon görüşmesi, Batı'nın onu diplomatik olarak izole etme çabalarının çöküşüne işaret eden önemli bir dönüm noktası.
Yazıda ayrıca iki ülke liderleri arasındaki görüşmenin, ABD'nin Aleksandr Vinnik
'i iade etmesi karşılığında Rusya'nın Amerikalı Marc Fogel
'i serbest bırakmasından bir gün sonra gerçekleştiğine de dikkat çekildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dünkü açıklamasında, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesinin gerçekleştirdiğini bildirmişti.
ABD Başkanı, Rus mevkidaşıyla görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Putin’le sık sık telefondan temas kurmayı planladığını dile getirmişti. Ukrayna’nın devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemesi gerekeceğini söyleyen Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılması ve 2014 sınırlarına geri dönmesinin gerçekçi olmadığını belirtmişti
.