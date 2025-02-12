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Rusya ABD’li Marc Fogel’i serbest bıraktı: Trump, Putin’e teşekkür etti
Rusya ABD’li Marc Fogel’i serbest bıraktı: Trump, Putin’e teşekkür etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Whitkoff, ABD’li Fogel'in iadesi için Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Rusya’nın serbest bırakmayı kabul... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T08:51+0300
2025-02-12T09:00+0300
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Rusya’nın serbest bıraktığı Marc Fogel, ABD’ye döndü. Fogel, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ülke lideri Donald Trump tarafından karşılandı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz dün ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff'un Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hapis cezası alan Marc Fogel'in iadesi için Rusya’yı ziyaret ettiğini açıkladı.ABD ve Rusya’nın mahkum takası konusunda anlaşmaya vardığını bildiren Waltz, bunu Moskova’nın iyi niyet göstergesi sayesinde başardıklarını kaydederek şunu dedi:Trump’tan Putin'e teşekkürABD’ye dönen Fogel, Beyaz Saray’da düzenlenen bir törenle Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi parti liderleri tarafından karşılandı.Trump, tören sırasında, Fogel'in serbest bırakılması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti. ABD lideri şu ifadeyi kullandı:Takas için Moskova ve Washington arasında varılan anlaşmanın “çok adil ve makul” olduğunu söyleyen ABD lideri, konuyla ilgili hiçbir detay vermedi.ABD lideri Çarşamba günü bir ABD vatandaşının daha serbest bırakılarak ülkeye döneceğini dile getirerek, “Yarın öğreneceksiniz” dedi.Fogel için düzenlenen törene Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Steve Scalise'in de aralarında bulunduğu Cumhuriyetçi Parti liderleri de katıldı.Fogel kim?Fogel ve eşi, 2021 Ağustos ayında, Moskova’nın Şeremetyevo havalimanında gözaltına alınmıştı. Fogel çiftinin bagajında esrar ve haşhaş yağı bulunmuştu. Rusya İçişleri Bakanlığı, 2021 Mayıs ayına kadar diplomatik statüye sahip olan Fogel’in, bu statüden yaralanarak Rusya’ya uyuşturucu sevkiyatını organize etmişti. Fogel’in uyuşturucuyu, öğretmen olarak çalıştığı Anglo-Amerikan okulundaki öğrencilere dağıttığı belirtilmişti.ABD Büyükelçiliği’nin eski çalışanı olan Fogel, uyuşturucu kaçakçılığı yapmak ve büyük miktarda uyuşturucu bulundurmakla suçlanmıştı. Suçunu tamamen kabul eden Fogel, Rus mahkemesi tarafından 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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abd, rusya, mahkum takası, mark fogel, donald trump, vladimir putin, cumhuriyetçi parti, mike johnson, ukrayna
abd, rusya, mahkum takası, mark fogel, donald trump, vladimir putin, cumhuriyetçi parti, mike johnson, ukrayna

Rusya ABD’li Marc Fogel’i serbest bıraktı: Trump, Putin’e teşekkür etti

08:51 12.02.2025 (güncellendi: 09:00 12.02.2025)
© AP Photo / Evan VucciRusya'nın serbest bıraktığı Fogel, Beyaz Saray'da Başkan Trump tarafından karşılandı
Rusya'nın serbest bıraktığı Fogel, Beyaz Saray'da Başkan Trump tarafından karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Whitkoff, ABD’li Fogel'in iadesi için Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Rusya’nın serbest bırakmayı kabul ettiği Fogel, ABD heyetine teslim edildi. Trump, Fogel’in iadesi nedeniyle Rus mevkidaşı Putin’e teşekkür etti.
Rusya’nın serbest bıraktığı Marc Fogel, ABD’ye döndü. Fogel, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ülke lideri Donald Trump tarafından karşılandı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz dün ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff'un Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hapis cezası alan Marc Fogel'in iadesi için Rusya’yı ziyaret ettiğini açıkladı.
ABD ve Rusya’nın mahkum takası konusunda anlaşmaya vardığını bildiren Waltz, bunu Moskova’nın iyi niyet göstergesi sayesinde başardıklarını kaydederek şunu dedi:
Bu, Ukrayna'daki acımasız ve korkunç savaşı sona erdirme yolunda doğru yönde ilerlediğimizin bir işareti.

Trump’tan Putin'e teşekkür

ABD’ye dönen Fogel, Beyaz Saray’da düzenlenen bir törenle Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi parti liderleri tarafından karşılandı.
Trump, tören sırasında, Fogel'in serbest bırakılması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti. ABD lideri şu ifadeyi kullandı:
Yaptıkları için kendisine minnettarım. Başkan Putin'in yaptıklarını takdir ediyoruz.
Takas için Moskova ve Washington arasında varılan anlaşmanın “çok adil ve makul” olduğunu söyleyen ABD lideri, konuyla ilgili hiçbir detay vermedi.
ABD lideri Çarşamba günü bir ABD vatandaşının daha serbest bırakılarak ülkeye döneceğini dile getirerek, “Yarın öğreneceksiniz” dedi.
Fogel için düzenlenen törene Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Steve Scalise'in de aralarında bulunduğu Cumhuriyetçi Parti liderleri de katıldı.

Fogel kim?

Fogel ve eşi, 2021 Ağustos ayında, Moskova’nın Şeremetyevo havalimanında gözaltına alınmıştı. Fogel çiftinin bagajında esrar ve haşhaş yağı bulunmuştu. Rusya İçişleri Bakanlığı, 2021 Mayıs ayına kadar diplomatik statüye sahip olan Fogel’in, bu statüden yaralanarak Rusya’ya uyuşturucu sevkiyatını organize etmişti. Fogel’in uyuşturucuyu, öğretmen olarak çalıştığı Anglo-Amerikan okulundaki öğrencilere dağıttığı belirtilmişti.
ABD Büyükelçiliği’nin eski çalışanı olan Fogel, uyuşturucu kaçakçılığı yapmak ve büyük miktarda uyuşturucu bulundurmakla suçlanmıştı. Suçunu tamamen kabul eden Fogel, Rus mahkemesi tarafından 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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