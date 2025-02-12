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‘ABD yakında Rus vatandaşı Vinnik'i serbest bırakacak’
‘ABD yakında Rus vatandaşı Vinnik'i serbest bırakacak’
Sputnik Türkiye
ABD’de tutuklu bulunan Rusya vatandaşı Aleksandr Vinnik'in avukatı, müvekkilinin yakında Rusya'ya gönderileceğini belirtti. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
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mahkum takası
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Aleksandr Vinnik'in Fransız avukatı Frederic Belo, Sputnik’e yaptığı açıklamada müvekkilinin, ABD vatandaşı Mark Vogel'in Rusya’da serbest bırakılmasının ardından ülkesine gönderileceğini söyledi.Belo, “Aleksandr Vinnik, ABD vatandaşı Mark Vogel'in serbest bırakılmasının ardından Rusya'ya gönderilecek” dedi.Vinnik’in ülkesine gönderileceği tarihin belli olup olmadığı sorusuna Belo, “Süreç devam ediyor” yanıtını verdi.Avukat ayrıca Vinnik'i geçen yaz Kaliforniya'daki Santa Rita Cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, “Çok kötü durumdaydı. Bir sonraki (mahkum takası) anlaşmasına dahil edilmesi için lobi yapmak üzere ABD'de birçok kişiyle görüştüm. Bana çok yardımcı olan Mark Vogel'in avukatlarıyla da görüştüm. Bu karar müvekkilim ve ailesi için gerçek bir rahatlama oldu” dedi.25 Temmuz 2017'de ABD'nin talebiyle Yunanistan'da tutuklanan Vinnik, yaklaşık 8 yıldır suçlu olduğuna dair herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın ABD’de cezaevinde tutuluyor. ABD'de davayla ilgili tek bir duruşması bile yapılmayan Vinnik, bilgisayar korsanlığı, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin transfer edilmesi, aklanması ve saklanması amacıyla kullanılan BTC-e kripto para borsasının yönetimine katılmakla suçlanıyor.Vinnik, kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde yaklaşık 200 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/rubio-trump-rusyadaki-tum-hukumlu-abd-vatandaslarini-ulkelerine-dondurmeyi-planliyor-1093595760.html
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abd, aleksandr vinnik, yunanistan, mahkum takası, rusya, mahkeme, cezaevi, kaliforniya, bilgisayar korsanı, kripto para, borsa
abd, aleksandr vinnik, yunanistan, mahkum takası, rusya, mahkeme, cezaevi, kaliforniya, bilgisayar korsanı, kripto para, borsa

‘ABD yakında Rus vatandaşı Vinnik'i serbest bırakacak’

21:25 12.02.2025
© AP PhotoAleksandr Vinnik
Aleksandr Vinnik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AP Photo
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ABD’de tutuklu bulunan Rusya vatandaşı Aleksandr Vinnik'in avukatı, müvekkilinin yakında Rusya'ya gönderileceğini belirtti.
Aleksandr Vinnik'in Fransız avukatı Frederic Belo, Sputnik’e yaptığı açıklamada müvekkilinin, ABD vatandaşı Mark Vogel'in Rusya’da serbest bırakılmasının ardından ülkesine gönderileceğini söyledi.
Belo, “Aleksandr Vinnik, ABD vatandaşı Mark Vogel'in serbest bırakılmasının ardından Rusya'ya gönderilecek” dedi.
Vinnik’in ülkesine gönderileceği tarihin belli olup olmadığı sorusuna Belo, “Süreç devam ediyor” yanıtını verdi.
Avukat ayrıca Vinnik'i geçen yaz Kaliforniya'daki Santa Rita Cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, “Çok kötü durumdaydı. Bir sonraki (mahkum takası) anlaşmasına dahil edilmesi için lobi yapmak üzere ABD'de birçok kişiyle görüştüm. Bana çok yardımcı olan Mark Vogel'in avukatlarıyla da görüştüm. Bu karar müvekkilim ve ailesi için gerçek bir rahatlama oldu” dedi.
25 Temmuz 2017'de ABD'nin talebiyle Yunanistan'da tutuklanan Vinnik, yaklaşık 8 yıldır suçlu olduğuna dair herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın ABD’de cezaevinde tutuluyor. ABD'de davayla ilgili tek bir duruşması bile yapılmayan Vinnik, bilgisayar korsanlığı, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin transfer edilmesi, aklanması ve saklanması amacıyla kullanılan BTC-e kripto para borsasının yönetimine katılmakla suçlanıyor.
Vinnik, kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde yaklaşık 200 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.
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