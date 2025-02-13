https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ukrayna-muzakerelerine-dogru-avrupa-da-masada-yer-talep-ediyor-1093622337.html

Ukrayna müzakerelerine doğru: Avrupa da masada yer talep ediyor

Ukrayna müzakerelerine doğru: Avrupa da masada yer talep ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD’li mevkidaşı Trump arasındaki telefon görüşmesi, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerin en kısa sürede başlayacağı... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T08:41+0300

2025-02-13T08:41+0300

2025-02-13T08:43+0300

ukrayna krizi

avrupa

avrupa birliği

rusya

abd

vladimir putin

donald trump

almanya

fransa

polonya

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ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan görüşmenin ardından Almanya, Fransa, Polonya, İtalya, İspanya, İngiltere, Avrupa Dış İlişkiler Servisi ve Avrupa Komisyonu’nun ortak açıklamasında, Avrupa'nın Ukrayna'yla ilgili her türlü görüşmelere dahil olması gerektiği ifade edildi.Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan ortak açıklamada, “Amerikalı müttefiklerimizle nasıl bir yol izleyeceğimizi görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Ortak hedefimiz Ukrayna'yı güçlü bir konuma getirmek olmalı. Ukrayna ve Avrupa her türlü müzakerenin bir parçası olmalı. Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri verilmeli. Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir bir barış, kalıcı transatlantik güvenliğin ön koşulu” ifadesi kullanıldı.‘Son Ukraynalıya kadar’Avrupa ülkeleri, Donbass'ta yıllardır devam eden çatışma boyunca asla çatışmanın diplomatik yollardan çözüme kavuşturulması gerektiğini savunmadı, aksine çatışmanın son Ukraynalıya kadar devam etmesini teşvik ederek Kiev'e silah yardımını destekledi.Putin-Trump görüşmesiPutin ve Trump, Çarşamba günü uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki ihtilafı çözmek üzere derhal görüşmelere başlama konusunda mutabık kaldılar. Trump, Putin ile Ukrayna’daki çatışmaların durdurulması ihtiyacını görüştüğünü ve daha sonra bu görüşmeyle ilgili Vladimir Zelenskiy'i bilgilendirdiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/venezuella-lideri-madurodan-rusya-abd-dogrudan-diyaloguna-destek-agabeyimiz-putin-trumpla-konustu-1093622212.html

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rusya

almanya

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