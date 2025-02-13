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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ukrayna-muzakerelerine-dogru-avrupa-da-masada-yer-talep-ediyor-1093622337.html
Ukrayna müzakerelerine doğru: Avrupa da masada yer talep ediyor
Ukrayna müzakerelerine doğru: Avrupa da masada yer talep ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD’li mevkidaşı Trump arasındaki telefon görüşmesi, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerin en kısa sürede başlayacağı... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T08:41+0300
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ukrayna krizi
avrupa
avrupa birliği
rusya
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donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan görüşmenin ardından Almanya, Fransa, Polonya, İtalya, İspanya, İngiltere, Avrupa Dış İlişkiler Servisi ve Avrupa Komisyonu’nun ortak açıklamasında, Avrupa'nın Ukrayna'yla ilgili her türlü görüşmelere dahil olması gerektiği ifade edildi.Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan ortak açıklamada, “Amerikalı müttefiklerimizle nasıl bir yol izleyeceğimizi görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Ortak hedefimiz Ukrayna'yı güçlü bir konuma getirmek olmalı. Ukrayna ve Avrupa her türlü müzakerenin bir parçası olmalı. Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri verilmeli. Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir bir barış, kalıcı transatlantik güvenliğin ön koşulu” ifadesi kullanıldı.‘Son Ukraynalıya kadar’Avrupa ülkeleri, Donbass'ta yıllardır devam eden çatışma boyunca asla çatışmanın diplomatik yollardan çözüme kavuşturulması gerektiğini savunmadı, aksine çatışmanın son Ukraynalıya kadar devam etmesini teşvik ederek Kiev'e silah yardımını destekledi.Putin-Trump görüşmesiPutin ve Trump, Çarşamba günü uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki ihtilafı çözmek üzere derhal görüşmelere başlama konusunda mutabık kaldılar. Trump, Putin ile Ukrayna’daki çatışmaların durdurulması ihtiyacını görüştüğünü ve daha sonra bu görüşmeyle ilgili Vladimir Zelenskiy'i bilgilendirdiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/venezuella-lideri-madurodan-rusya-abd-dogrudan-diyaloguna-destek-agabeyimiz-putin-trumpla-konustu-1093622212.html
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avrupa, avrupa birliği, rusya, abd, vladimir putin, donald trump, almanya, fransa, polonya, italya, ispanya, ingiltere, avrupa komisyonu, ukrayna, müzakere
avrupa, avrupa birliği, rusya, abd, vladimir putin, donald trump, almanya, fransa, polonya, italya, ispanya, ingiltere, avrupa komisyonu, ukrayna, müzakere

Ukrayna müzakerelerine doğru: Avrupa da masada yer talep ediyor

08:41 13.02.2025 (güncellendi: 08:43 13.02.2025)
ABD AB
ABD AB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD’li mevkidaşı Trump arasındaki telefon görüşmesi, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerin en kısa sürede başlayacağı umudunu aşılarken Avrupa ülkeleri, Ukrayna’yla ilgili her türlü müzakerelerde yer almaları gerektiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan görüşmenin ardından Almanya, Fransa, Polonya, İtalya, İspanya, İngiltere, Avrupa Dış İlişkiler Servisi ve Avrupa Komisyonu’nun ortak açıklamasında, Avrupa'nın Ukrayna'yla ilgili her türlü görüşmelere dahil olması gerektiği ifade edildi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan ortak açıklamada, “Amerikalı müttefiklerimizle nasıl bir yol izleyeceğimizi görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Ortak hedefimiz Ukrayna'yı güçlü bir konuma getirmek olmalı. Ukrayna ve Avrupa her türlü müzakerenin bir parçası olmalı. Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri verilmeli. Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir bir barış, kalıcı transatlantik güvenliğin ön koşulu” ifadesi kullanıldı.

‘Son Ukraynalıya kadar’

Avrupa ülkeleri, Donbass'ta yıllardır devam eden çatışma boyunca asla çatışmanın diplomatik yollardan çözüme kavuşturulması gerektiğini savunmadı, aksine çatışmanın son Ukraynalıya kadar devam etmesini teşvik ederek Kiev'e silah yardımını destekledi.

Putin-Trump görüşmesi

Putin ve Trump, Çarşamba günü uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki ihtilafı çözmek üzere derhal görüşmelere başlama konusunda mutabık kaldılar. Trump, Putin ile Ukrayna’daki çatışmaların durdurulması ihtiyacını görüştüğünü ve daha sonra bu görüşmeyle ilgili Vladimir Zelenskiy'i bilgilendirdiğini açıkladı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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Venezüella lideri Maduro’dan Rusya-ABD doğrudan diyaloguna destek: ‘Ağabeyimiz Putin, Trump’la konuştu’
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