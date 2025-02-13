https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/trump-ukraynanin-nato-uyeliginin-gercekci-olmadigi-gorusune-katiliyorum-1093617415.html

Trump: Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gerçekçi olmadığı görüşüne katılıyorum

Trump: Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gerçekçi olmadığı görüşüne katılıyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının reddedilmesi gerektiği görüşüne katıldığını söyledi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T01:23+0300

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ‘Kiev'in NATO’ya katılmasının pek olası ve pratik olmadığı’ yönündeki açıklamasını yorumlayan Trump, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının gerçekçi olmadığı görüşüne katıldığını söyledi.Trump, “Bu doğru. Sanırım Başkan Putin'den çok daha önce de onlar (Rusya) hiçbir koşulda buna izin vermeyeceklerini söylüyorlardı” dedi.Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/trump-putin-ile-buyuk-olasilikla-suudi-arabistanda-bir-araya-gelecegiz-1093616428.html

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