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Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklandı: 9 sanığa müebbet hapis cezası verildi
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ABD ile AB arasındaki 'tarife krizi' büyüyor: 'Sert bir şekilde yanıt vereceğiz'
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin Polonya'nın AB Dönem Başkanlığını devralması nedeniyle ülkeye düzenlediği ziyaret kapsamında yapılan basın toplantısında konuştu.ABD yönetiminin AB'ye yeni gümrük tarifeleri uygulama hazırlıkları konusunda von der Leyen, "ABD ile geniş ve yaygın bir ilişkimiz var. Toplam ticaret hacmimiz 1.5 trilyon euroyu buluyor" dedi.Von der Leyen, ticaretin Atlantik'in her iki yakasındaki insanlar ve işletmeler açısından çok faydalı olduğuna işaret ederek, AB ve ABD ekonomisinin birbirleriyle iç içe olduğunu dile getirdi.İşletmelerin daha yakın çalışması gerektiğini belirten von der Leyen, "Tarifeler işletme maliyetlerini artırarak, işçilere ve tüketicilere zarar vererek gereksiz ekonomik bozulmalara neden olur" diye konuştu.Von der Leyen, gümrük vergileri uygulanmasının her iki taraf için de ciddi bir maliyet ortaya çıkaracağını vurguladı.Tarafların ortak biçimde çözüm üretmek için gündemlerindeki konuları masaya koymasının önemli olduğunu söyleyen von der Leyen, "AB, elbette hazırlıklı. AB, haksız veya keyfi bir şekilde hedef alınırsa sert bir şekilde yanıt verecektir" ifadesini kullandı.Von der Leyen, "Biz iş yapmaya her zaman açığız. AB ve ABD arasındaki işbirliğini artırmamız gerektiğini düşünüyoruz ancak ilkelerimiz konusunda da çok kararlıyız" dedi.ABD'de seçim kampanyası sürecinde, Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen ürünlere tarife getireceği yönündeki söylemini başkan olarak göreve başlar başlamaz uygulayan Donald Trump, imzaladığı kararnamelerle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti. Ancak Trump, Kanada ve Meksika'ya getirdiği tarifeleri, iki ülkeden de sınır güvenliği ve suçla mücadele konusunda taahhütler alınması karşılığında bir ay süreyle ertelemişti.ABD Başkanı Trump, "AB çizgiyi aştı. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var" diyerek, AB'ye de yeni tarife uygulanacağını belirtmişti.
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avrupa, donald trump, abd, meksika, çin, ab, avrupa birliği, ursula von der leyen, tarife, gümrük tarifesi
avrupa, donald trump, abd, meksika, çin, ab, avrupa birliği, ursula von der leyen, tarife, gümrük tarifesi

ABD ile AB arasındaki 'tarife krizi' büyüyor: 'Sert bir şekilde yanıt vereceğiz'

20:17 07.02.2025 (güncellendi: 20:53 07.02.2025)
ABD AB
ABD AB - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Leyen, ABD'nin AB'ye haksız veya keyfi biçimde gümrük vergileri uygulaması durumunda buna sert tepki göstereceklerini söyledi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyon üyelerinin Polonya'nın AB Dönem Başkanlığını devralması nedeniyle ülkeye düzenlediği ziyaret kapsamında yapılan basın toplantısında konuştu.
ABD yönetiminin AB'ye yeni gümrük tarifeleri uygulama hazırlıkları konusunda von der Leyen, "ABD ile geniş ve yaygın bir ilişkimiz var. Toplam ticaret hacmimiz 1.5 trilyon euroyu buluyor" dedi.
Von der Leyen, ticaretin Atlantik'in her iki yakasındaki insanlar ve işletmeler açısından çok faydalı olduğuna işaret ederek, AB ve ABD ekonomisinin birbirleriyle iç içe olduğunu dile getirdi.
İşletmelerin daha yakın çalışması gerektiğini belirten von der Leyen, "Tarifeler işletme maliyetlerini artırarak, işçilere ve tüketicilere zarar vererek gereksiz ekonomik bozulmalara neden olur" diye konuştu.
Von der Leyen, gümrük vergileri uygulanmasının her iki taraf için de ciddi bir maliyet ortaya çıkaracağını vurguladı.
Tarafların ortak biçimde çözüm üretmek için gündemlerindeki konuları masaya koymasının önemli olduğunu söyleyen von der Leyen, "AB, elbette hazırlıklı. AB, haksız veya keyfi bir şekilde hedef alınırsa sert bir şekilde yanıt verecektir" ifadesini kullandı.
Von der Leyen, "Biz iş yapmaya her zaman açığız. AB ve ABD arasındaki işbirliğini artırmamız gerektiğini düşünüyoruz ancak ilkelerimiz konusunda da çok kararlıyız" dedi.
ABD'de seçim kampanyası sürecinde, Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen ürünlere tarife getireceği yönündeki söylemini başkan olarak göreve başlar başlamaz uygulayan Donald Trump, imzaladığı kararnamelerle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti. Ancak Trump, Kanada ve Meksika'ya getirdiği tarifeleri, iki ülkeden de sınır güvenliği ve suçla mücadele konusunda taahhütler alınması karşılığında bir ay süreyle ertelemişti.
ABD Başkanı Trump, "AB çizgiyi aştı. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var" diyerek, AB'ye de yeni tarife uygulanacağını belirtmişti.
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