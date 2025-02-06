https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ab-ve-abd-arasindaki-gazze-gerilimi-derinlesiyor-gelecekteki-filistin-devletinin-ayrilmaz-parcasi-1093438451.html

AB ve ABD arasındaki Gazze gerilimi derinleşiyor: 'Gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası'

AB ve ABD arasındaki Gazze gerilimi derinleşiyor: 'Gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası'

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni 'devralma' planıyla ilgili açıklaması... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T19:44+0300

2025-02-06T19:44+0300

2025-02-06T19:44+0300

israil- filistin çatışması

abd

gazze

filistin

avrupa birliği

donald trump

sergey lavrov

ab komisyonu

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AB Komisyonu'nun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında Trump'ın 'ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağına' ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı.Sözcü, "AB, hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadeli bir barışa giden tek yol olduğuna inandığımız iki devletli çözüme tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça belirttik" ifadelerini kullandı.El Anouni, AB'nin pozisyonunun 'Filistinlilerin daha fazla zorla yerinden edilmemesi' yönünde olduğunun altını çizdi.Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti. Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, 'Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını' ileri sürmüştü.'Trump’ın planı uluslararası hukuk normlarını ortadan kaldırma eğilimiyle bağlantılı'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'un Gazze Şeridi'ni devralmasını ve Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasını öngören planını eleştirerek uluslararası hukukun üstünlüğünün artık görmezden gelindiğini vurgulamıştı.İlk görev döneminde Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu söyleyen Trump'ın şimdi de Filistinlilerin Gazze'den ayrılması gerektiğini dile getirdiğini belirte Lavrov, "Uluslararası hukukun üstünlüğü kültürü reddediliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları iptal ediliyor. Bu eğilim devam edecek" demişti..Lavrov, Trump'ın planını uluslararası hukuk normlarını ortadan kaldırma eğilimiyle bağlantılı olduğunun ve bunun özellikle Ortadoğu'daki konularda uygulandığının da altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abd-baskani-trump-tarihteki-en-buyuk-skandal-diyerek-itiraf-etti-milyarlarca-dolar-calinmis-1093433415.html

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abd, gazze, filistin, avrupa birliği, donald trump, sergey lavrov, ab komisyonu