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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ab-ve-abd-arasindaki-gazze-gerilimi-derinlesiyor-gelecekteki-filistin-devletinin-ayrilmaz-parcasi-1093438451.html
AB ve ABD arasındaki Gazze gerilimi derinleşiyor: 'Gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası'
AB ve ABD arasındaki Gazze gerilimi derinleşiyor: 'Gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası'
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni 'devralma' planıyla ilgili açıklaması... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T19:44+0300
2025-02-06T19:44+0300
israil- filistin çatışması
abd
gazze
filistin
avrupa birliği
donald trump
sergey lavrov
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AB Komisyonu'nun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında Trump'ın 'ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağına' ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı.Sözcü, "AB, hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadeli bir barışa giden tek yol olduğuna inandığımız iki devletli çözüme tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça belirttik" ifadelerini kullandı.El Anouni, AB'nin pozisyonunun 'Filistinlilerin daha fazla zorla yerinden edilmemesi' yönünde olduğunun altını çizdi.Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti. Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, 'Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını' ileri sürmüştü.'Trump’ın planı uluslararası hukuk normlarını ortadan kaldırma eğilimiyle bağlantılı'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'un Gazze Şeridi'ni devralmasını ve Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasını öngören planını eleştirerek uluslararası hukukun üstünlüğünün artık görmezden gelindiğini vurgulamıştı.İlk görev döneminde Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu söyleyen Trump'ın şimdi de Filistinlilerin Gazze'den ayrılması gerektiğini dile getirdiğini belirte Lavrov, "Uluslararası hukukun üstünlüğü kültürü reddediliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları iptal ediliyor. Bu eğilim devam edecek" demişti..Lavrov, Trump'ın planını uluslararası hukuk normlarını ortadan kaldırma eğilimiyle bağlantılı olduğunun ve bunun özellikle Ortadoğu'daki konularda uygulandığının da altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abd-baskani-trump-tarihteki-en-buyuk-skandal-diyerek-itiraf-etti-milyarlarca-dolar-calinmis-1093433415.html
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abd, gazze, filistin, avrupa birliği, donald trump, sergey lavrov, ab komisyonu

AB ve ABD arasındaki Gazze gerilimi derinleşiyor: 'Gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası'

19:44 06.02.2025
© AFP 2023 / GEORGES GOBETABD ve AB
ABD ve AB - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AFP 2023 / GEORGES GOBET
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni 'devralma' planıyla ilgili açıklaması üzerine yaptığı konuşmasında, Gazze'nin gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası olduğunun altını çizdi.
AB Komisyonu'nun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında Trump'ın 'ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağına' ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
Sözcü, "AB, hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadeli bir barışa giden tek yol olduğuna inandığımız iki devletli çözüme tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça belirttik" ifadelerini kullandı.
El Anouni, AB'nin pozisyonunun 'Filistinlilerin daha fazla zorla yerinden edilmemesi' yönünde olduğunun altını çizdi.
Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti. Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, 'Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını' ileri sürmüştü.

'Trump’ın planı uluslararası hukuk normlarını ortadan kaldırma eğilimiyle bağlantılı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'un Gazze Şeridi'ni devralmasını ve Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasını öngören planını eleştirerek uluslararası hukukun üstünlüğünün artık görmezden gelindiğini vurgulamıştı.
İlk görev döneminde Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu söyleyen Trump'ın şimdi de Filistinlilerin Gazze'den ayrılması gerektiğini dile getirdiğini belirte Lavrov, "Uluslararası hukukun üstünlüğü kültürü reddediliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları iptal ediliyor. Bu eğilim devam edecek" demişti..

Lavrov, Trump'ın planını uluslararası hukuk normlarını ortadan kaldırma eğilimiyle bağlantılı olduğunun ve bunun özellikle Ortadoğu'daki konularda uygulandığının da altını çizdi.
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
ABD Başkanı Trump, 'tarihteki en büyük skandal' diyerek itiraf etti: 'Milyarlarca dolar çalınmış'
16:46
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