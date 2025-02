https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/ak-parti-istanbul-duyurdu-yeni-donem--basliyor--1093429443.html

AK Parti İstanbul duyurdu: ‘Yeni dönem başlıyor’

AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongresine dair yürütülen çalışmalar hakkında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul İl Başkan...

AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongresine dair yürütülen çalışmalar hakkında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir kongre öncesi basın toplantısı düzenledi. Değişimin önemine değinilen toplantıda çarşı pazar demeden İstanbul’un her yerinde AK Partili kadrolarının görüleceği ve çalışmaların durmadan devam edeceği vurgulandı. 'İstanbul ve partimiz için bayrağı daha yükseğe taşıyacağına eminim’ AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini Abdullah Özdemir`e devredeceğini belirten Kabaktepe "4 yıllık bir süreci benimle tamamlamış bulunuyoruz. Kongremizde kendisini çok yakinen tanıdığım İstanbul’a olan aşkını ve sevdasını bildiğim, milletimize olan hizmet aşkına şahit olduğum, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığını ve sadakatini bildiğim, belediyede ve teşkilatımızda önceki çalışmalarında başarılarına şahit olduğumuz Abdullah Özdemir kardeşimize, başkanımıza delegelerimizin de tescilleriyle İstanbul İl Başkanlığı görevini teslim etmiş olacağız. İstanbul ve partimiz için bayrağı daha yukarıya, yükseğe taşıyacağına eminim. Kendisini şimdiden hem tebrik ediyorum hem de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 'Her kongre değişimi ve bir anlamı ifade eder’ Değişimin önemini vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe son olarak şunları söyledi: ‘Biz çok ileri noktadan teslim aldık bayrağı çok daha ileri taşıyacağız’ Ardından söz alan İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongresi hakkında şunları söyledi: “Osman Başkan’a şükranlarımızı sunuyorum. Yarın delegelerimizin oylarıyla bayrağı teslim almış olacağız. 4 yıl önce İstanbul’da başlatmış olduğu kardeşlik hukukunu geliştirdi. Tüm ilçelerimize yaydı. Partimizdeki birlik ve beraberliğin tesis edilmesinde çok büyük emekleri var. Bizler de onun liderliğinde rahat bir şekilde ilçelerimizde görev yaptık. Ondan almış olduğumuz bayrağı çok daha ilerilere taşıma gayreti içinde olacağız. Bizim davamızda, AK Parti’de bir önceki dönemin katkıları üzerine bir şeyler bina edildi. Şöyle bir anlayış vardır bizde. Bizdeki anlayış önceki dönemki başkanların yaptıklarını yok saymak, inkar etmek değil onların katkıları üzerine bir yapı bina etmektir. Biz çok ileri noktalardan aldık bayrağı, biz İnşallah çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Buna da ekibimizle birlikte inancımız tam. “ ‘Çarşıda pazarda her yerde AK Partili kadroları bizleri göreceksiniz’ AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir yeni kadroyla birlikte İstanbul’da her alanda aktif bir şekilde çalışacaklarını aktardı: “40 günlük süre içerisinde 120’ye yakın ana kademe kadın kolları gençlik kolları kongreler gerçekleştirdik. Yeni dönemin aslında nasıl İstanbul’a yayılacağını gösterdik. Bir birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci gerçekleştirdik. Her kongrenin bir boyutuyla da tazelenme ve yenilenme boyutu da vardır. Hem tecrübeyi barındıracağız hem gençliği dahil edeceğiz hem yeni arkadaşları da sürece katarak partimizdeki devamlılık ve sürekliliği her daim korumuş olacağız. Kongremizde çok önemli mesajlar vereceğiz. Yeni dönemin ipuçlarını da orada göreceksiniz. İstanbul’da çok büyük bir insan kaynağımız var. Partimize davamıza emek vermiş nitelikli kaliteli arkadaşlarımız var. İstanbul’da sokak sokak adım adım çarşıda pazarda her yerde AK Partili kadroları bizleri göreceksiniz. Yeni dönemde var olan çalışmaların üzerine yeni nitelikli çalışmaları katarak davamıza ve partimize sahip çıkacağız.”

