https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/erdogan-bizim-mucadelemiz-kisisel-kariyer-mucadelesi-degildir-1093388782.html
Erdoğan: Bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir
Erdoğan: Bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir
Sputnik Türkiye
Erdoğan kadın kolları kongresinde siyasete dair mesajlar verdi ve "Bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir" dedi. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T15:09+0300
2025-02-05T15:09+0300
2025-02-05T15:16+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
kadın kolları
ankara
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.'Kadının adı yoktu'
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, kadın kolları, ankara
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, kadın kolları, ankara
Erdoğan: Bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir
15:09 05.02.2025 (güncellendi: 15:16 05.02.2025)
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Erdoğan kadın kolları kongresinde siyasete dair mesajlar verdi ve "Bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.
Bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir, hepimiz görevimiz ne olursa olsun ülkeye hizmet davası neferleriyiz. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. pazara kadar yol arkadaşlığı yapanlardan değiliz. Uzun maraton koşucusuyuz
Bu ülkede yıllarca kadının adı yoktu, kadınlar siyasette vitrin malzemesi olarak görülüyordu.