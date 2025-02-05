Erdoğan: Bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir

Bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir, hepimiz görevimiz ne olursa olsun ülkeye hizmet davası neferleriyiz. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. pazara kadar yol arkadaşlığı yapanlardan değiliz. Uzun maraton koşucusuyuz