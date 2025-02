Kırmızı et fiyatları artacak mı? Açıklama geldi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/kirmizi-et-fiyatlari-artacak-mi-aciklama-geldi-1093387986.html

UKON Başkanı Ahmet Hacıince, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı ve turizm sezonu öncesinde otellerin et alımlarının arttığını belirtti. Bu tür dönemlerde kırmızı et fiyatlarının yükseliş eğilimi gösterebildiğini kaydeden Hacıince, ramazan ayının getirdiği talep artışıyla fiyatların bir miktar yükselmesini beklediklerini ifade etti.Suni fiyat artışlarına karşı önlem önerisiHacıince, ramazan ayındaki spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için etkili bir düzenleme mekanizmasının devreye alınmasının önemli olduğunu vurguladı. Fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için piyasanın yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Hacıince, tedarik sürecinin istikrarlı olması halinde tüketicinin korunacağını söyledi.Et ve Süt Kurumu’ndan i̇thalat hamlesiHacıince, Et ve Süt Kurumu’nun ramazan öncesinde 40 bin baş kesimlik sığır ithal ederek piyasaya süreceğini duyurduğunu hatırlatarak, bu adımın tüketiciye olumlu yansıyacağını dile getirdi.Yerel üretimde yeterli stok varÖnceki yıl ithal edilen besilik sığırların ramazan ayında kesim olgunluğuna ulaşabileceğini belirten Hacıince, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ülkede yeterli sayıda yerli hayvanın bulunduğunu ifade etti.'Anormal fiyat artışları beklemiyoruz'Sektörde yapılan analizlere göre ramazan ayında arz-talep dengesizliği yaşanmayacağını belirten Hacıince, anormal fiyat artışlarının önüne geçileceğini düşündüklerini söyledi. Tüketicinin korunması ve fiyat istikrarının sağlanması için gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.

