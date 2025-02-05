https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/kirmizi-et-fiyatlari-artacak-mi-aciklama-geldi-1093387986.html
Kırmızı et fiyatları artacak mı? Açıklama geldi
Kırmızı et fiyatları artacak mı? Açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, ramazan ayında kırmızı ette arz-talep dengesizliği yaşanmayacağını ve fiyatlarda... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T14:53+0300
2025-02-05T14:53+0300
2025-02-05T14:53+0300
ekonomi
kırmızı
kırmızı et
ulusal kırmızı et konseyi'nin (ukon)
ramazan bayramı
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UKON Başkanı Ahmet Hacıince, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı ve turizm sezonu öncesinde otellerin et alımlarının arttığını belirtti. Bu tür dönemlerde kırmızı et fiyatlarının yükseliş eğilimi gösterebildiğini kaydeden Hacıince, ramazan ayının getirdiği talep artışıyla fiyatların bir miktar yükselmesini beklediklerini ifade etti.Suni fiyat artışlarına karşı önlem önerisiHacıince, ramazan ayındaki spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için etkili bir düzenleme mekanizmasının devreye alınmasının önemli olduğunu vurguladı. Fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için piyasanın yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Hacıince, tedarik sürecinin istikrarlı olması halinde tüketicinin korunacağını söyledi.Et ve Süt Kurumu’ndan i̇thalat hamlesiHacıince, Et ve Süt Kurumu’nun ramazan öncesinde 40 bin baş kesimlik sığır ithal ederek piyasaya süreceğini duyurduğunu hatırlatarak, bu adımın tüketiciye olumlu yansıyacağını dile getirdi.Yerel üretimde yeterli stok varÖnceki yıl ithal edilen besilik sığırların ramazan ayında kesim olgunluğuna ulaşabileceğini belirten Hacıince, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ülkede yeterli sayıda yerli hayvanın bulunduğunu ifade etti.'Anormal fiyat artışları beklemiyoruz'Sektörde yapılan analizlere göre ramazan ayında arz-talep dengesizliği yaşanmayacağını belirten Hacıince, anormal fiyat artışlarının önüne geçileceğini düşündüklerini söyledi. Tüketicinin korunması ve fiyat istikrarının sağlanması için gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/istanbul-icin-kirmizi-et-karari-hangi-marketlerde-et-fiyatlari-sabitlendi-kiyma-ve-kusbasi-fiyati-1093187832.html
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kırmızı, kırmızı et, ulusal kırmızı et konseyi'nin (ukon), ramazan bayramı
kırmızı, kırmızı et, ulusal kırmızı et konseyi'nin (ukon), ramazan bayramı
Kırmızı et fiyatları artacak mı? Açıklama geldi
Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, ramazan ayında kırmızı ette arz-talep dengesizliği yaşanmayacağını ve fiyatlarda anormal artış beklenmediğini açıkladı.
UKON Başkanı Ahmet Hacıince, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı ve turizm sezonu öncesinde otellerin et alımlarının arttığını belirtti. Bu tür dönemlerde kırmızı et fiyatlarının yükseliş eğilimi gösterebildiğini kaydeden Hacıince, ramazan ayının getirdiği talep artışıyla fiyatların bir miktar yükselmesini beklediklerini ifade etti.
Suni fiyat artışlarına karşı önlem önerisi
Hacıince, ramazan ayındaki spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için etkili bir düzenleme mekanizmasının devreye alınmasının önemli olduğunu vurguladı. Fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için piyasanın yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Hacıince, tedarik sürecinin istikrarlı olması halinde tüketicinin korunacağını söyledi.
Et ve Süt Kurumu’ndan i̇thalat hamlesi
Hacıince, Et ve Süt Kurumu’nun ramazan öncesinde 40 bin baş kesimlik sığır ithal ederek piyasaya süreceğini duyurduğunu hatırlatarak, bu adımın tüketiciye olumlu yansıyacağını dile getirdi.
Yerel üretimde yeterli stok var
Önceki yıl ithal edilen besilik sığırların ramazan ayında kesim olgunluğuna ulaşabileceğini belirten Hacıince, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ülkede yeterli sayıda yerli hayvanın bulunduğunu ifade etti.
'Anormal fiyat artışları beklemiyoruz'
Sektörde yapılan analizlere göre ramazan ayında arz-talep dengesizliği yaşanmayacağını belirten Hacıince, anormal fiyat artışlarının önüne geçileceğini düşündüklerini söyledi. Tüketicinin korunması ve fiyat istikrarının sağlanması için gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.