https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/istanbul-icin-kirmizi-et-karari-hangi-marketlerde-et-fiyatlari-sabitlendi-kiyma-ve-kusbasi-fiyati-1093187832.html

İstanbul için 'kırmızı et' kararı: Hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi? Kıyma ve kuşbaşı fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul için 'kırmızı et' kararı: Hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi? Kıyma ve kuşbaşı fiyatı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

İstanbul’daki yerel marketler, Ramazan ayı öncesinde et fiyatlarını sabitleme kararı aldı. PERDER üyesi 1.500 şube, Et ve Süt Kurumu'ndan temin edilen kırmızı... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T09:21+0300

2025-01-30T09:21+0300

2025-01-30T09:21+0300

ekonomi

kırmızı et

kıyma

kasap

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089020664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3c1acd9b3f82e1652dafde507e2b2ced.jpg

Ramazan ayı öncesinde İstanbul’daki İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketler, kırmızı et fiyatlarını sabit tutma kararı aldı. Et ve Süt Kurumu’ndan tedarik edilen etler, belirlenen fiyatlardan satılacak. 1 Mart’ta başlayacak olan Ramazan ayı boyunca devam edecek uygulama, 28 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.Bu fiyat sabitleme kararı, yalnızca İstanbul’da değil, Ankara’daki 18 PERDER üyesi markette de geçerli olacak.Kaç markette et fiyatları sabitlendi?PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:“30 üyemizde, 1.500 şubemizde geçerli olacak. Ankara’da da uygulanacak.”Bu karar, vatandaşların artan et fiyatları karşısında daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmasını sağlayacak.Et fiyatları ne kadar?PERDER tarafından açıklanan sabit et fiyatları şu şekilde olacak:Güzeldere, fiyat sabitleme uygulamasının önemine dikkat çekerek, “Tüketicilerimizle bereketli sofralarda buluşacağız. Tüm ülkemize hayırlı Ramazanlar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.Zincir marketler de fiyatları sabitler mi?PERDER üyesi yerel marketlerin bu hamlesi, zincir marketlerin de benzer bir adım atıp atmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde de benzer fiyat sabitleme uygulamalarının olup olmayacağı merak ediliyor.Bu süreçte Et ve Süt Kurumu’nun yeniden ucuz et tedarikine başlaması, fiyatları baskılayan en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, Milliyet'e yaptığı açıklamada, fiyat sabitleme adımının piyasada nasıl bir etkisi olacağını değerlendirdi:“Geçtiğimiz yıllarda da Ramazan öncesi Et ve Süt Kurumu, yerel market zincirlerine ucuz et tedariki sağladı. Bu tür uygulamalar, piyasada dengeleyici bir rol oynuyor.”Et ve Süt Kurumu’nun belirlediği sabit fiyatlar, 1.500 markette satışa sunulacak et ürünlerinde geçerli olacak.Fiyat sabitleme kararı et piyasasını nasıl etkiler?Bu kararın, toptancı piyasasından kasap esnafına kadar geniş çapta bir etkisi olması bekleniyor. Ağaoğlu, bu durumun fiyatlar üzerindeki etkisini şu sözlerle açıkladı:“Kasap, kuşbaşını 800 TL’ye satarken, markette 400 TL’ye satıldığını görecek. ‘Satamıyorum’ diyecek ve toptancıdan daha az alacak. Toptancı da satılmadığını görünce fiyatları indirecek. Zincirleme bir fiyat düşüşü yaşanabilir.”Fiyatların kontrolsüz artışını önlemek için devletin zaman zaman ithalat kozunu kullanarak piyasaya müdahale ettiğini belirten Ağaoğlu, aksi halde kıyma fiyatlarının 800 TL'yi, kuşbaşı fiyatlarının ise 900 TL’yi aşabileceğini söyledi.Son bir yılda et fiyatları yüzde 60 arttıSon bir yılda et fiyatlarında yaşanan artış ise dikkat çekici. Ağaoğlu’nun açıklamalarına göre:Fiyat artışlarını kontrol altına almak ve tüketiciye daha uygun fiyatlı ürün sunmak adına, Et ve Süt Kurumu’nun müdahaleleri büyük önem taşıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ramazan ayı et fiyatları, i̇stanbul et fiyatları, dana kıyma fiyatı, dana kuşbaşı fiyatı, et ve süt kurumu fiyatları, perder market indirimleri, i̇stanbul yerel market fiyatları, 2025 et fiyatları, et fiyatları sabitlendi mi, kasap et fiyatları, zincir market et fiyatları, ucuz et nereden alınır, ramazan öncesi indirimli et, dana pirzola fiyatı, kontrfile fiyatı, antrikot fiyatı, et fiyatları düşecek mi, et fiyatları ne olacak, ramazan ayı indirimleri, marketlerde et fiyatları, i̇ndirimli et satan marketler, i̇stanbul'da ucuz et, et fiyatları neden arttı, et fiyatları neden yükseliyor, et fiyatları ne kadar oldu, toptan et fiyatları, marketlerde fiyat sabitleme, zincir marketlerde fiyat sabitlendi mi, en ucuz et nerede satılıyor, ramazan indirimleri 2025, kıyma fiyatları düştü mü, et fiyatlarında son durum, dana eti fiyatları 2025, kasaplarda et fiyatları, ucuz kıyma nerede, yerel marketler et fiyatlarını sabitledi, i̇stanbul'da hangi marketler fiyatları sabitledi